EURUSD Prognose: Schwache PMI-Daten belasten Euro - Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze EURUSD unter Druck

Eurozone schwächelt

Forex Aktuell Ausblick

Schwache PMI-Daten aus Deutschland und Frankreich Die aktuellen Einkaufsmanagerindizes (PMI) zeigen eine deutliche Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone. Deutschland (PMI Gesamtindex): Rückgang auf 48,3 nach 51,9 – erste Kontraktion seit Mai 2025

Rückgang auf 48,3 nach 51,9 – erste Kontraktion seit Mai 2025 Deutschland (PMI Dienstleistungen): Einbruch auf 46,9 – tiefster Stand seit 2022

Einbruch auf 46,9 – tiefster Stand seit 2022 Frankreich (PMI Gesamtindex): Rückgang auf 47,6 – 14-Monats-Tief

Rückgang auf 47,6 – 14-Monats-Tief Frankreich (PMI Dienstleistungen): Rückgang auf 46,5 aufgrund vorsichtiger Konsumausgaben Trotz der Schwäche im Dienstleistungssektor zeigt sich die Industrie widerstandsfähig. In Frankreich erreichte der Industriesektor mit 52,8 den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Analysten warnen jedoch, dass dieser Anstieg möglicherweise nur temporär ist, da Unternehmen verstärkt Vorräte aufbauen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Nahostkonflikt bremst Erholung der Eurozone Forex Aktuell zeigt sich deutlich: Der Konflikt im Nahen Osten wirkt sich zunehmend negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone aus. Die wichtigsten Belastungsfaktoren: steigende Energie- und Transportkosten

zunehmende Unsicherheit bei Unternehmen und Verbrauchern

schwächelnder Dienstleistungssektor In Deutschland verzeichnete der Dienstleistungssektor den stärksten Rückgang seit über drei Jahren. Gleichzeitig steigen die Preise so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr, was zusätzlichen Druck auf Unternehmen und Konsumenten ausübt. Auch in Frankreich bleibt die Lage angespannt. Die wirtschaftliche Aktivität ist auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr, während die Inflation wieder auf 2 % gestiegen ist. EZB vor schwierigem geldpolitischem Umfeld Für die Europäische Zentralbank ergibt sich ein komplexes Bild: schwaches Wachstum

gleichzeitig steigender Preisdruck Während kurzfristig keine Zinsschritte erwartet werden, könnte die anhaltende Inflation die EZB mittelfristig zu weiteren Maßnahmen zwingen. EURUSD Prognose: Abwärtsdruck setzt sich fort Im Fokus von Forex Aktuell steht weiterhin die Entwicklung des EURUSD. Nach den schwachen Konjunkturdaten und steigenden US-Renditen setzt das Währungspaar seine Abwärtsbewegung fort und testet aktuell die Marke von 1,1700. Technische Analyse EURUSD Bruch der Aufwärtstrendlinie bestätigt bearishen Trend

Wichtige Unterstützung am 38,2 % Fibonacci-Retracement der Jahresbewegung

US-Dollar profitiert weiterhin von seiner Rolle als sicherer Hafen Ausblick EURUSD Die EURUSD Prognose bleibt kurzfristig negativ, solange: geopolitische Risiken bestehen

Energiepreise hoch bleiben

US-Renditen weiter steigen Ein anhaltender Konflikt im Nahen Osten könnte die Dollar-Stärke weiter verstärken und zusätzlichen Druck auf den Euro ausüben.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Forex Aktuell zeigt klare Risiken für den Euro Die Kombination aus schwachen Wirtschaftsdaten, geopolitischen Spannungen und steigenden Kosten belastet die Eurozone erheblich. In der aktuellen Lage bleibt der US-Dollar dominant, während die EURUSD Prognose kurzfristig weiter nach unten zeigt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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