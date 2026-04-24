Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 24.04.2026: Allzeithoch, Rücksetzer und wichtige Marken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.864 Punkten. Nach einem kleineren Rücksetzer am Vormittag konnte sich der Index erholen. Es ging bis zum Abend aufwärts. Der Index konnte im Zuge dieser Aufwärtsbewegung ein neues Allzeithoch über der 27.000 Punkte-Marke formatieren. Die Gewinne wurden im weiteren Handelsverlauf am Abend dynamisch abgegeben. Teile der Verluste konnte noch bis zum Handelsschluss kompensiert werden, im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Bewegung zunächst weiter fort. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen aber wieder ab.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Der Nasdaq 100 bleibt übergeordnet im Aufwärtstrend, solange die SMA20 im 4h-Chart verteidigt wird

Kurzfristig steigt das Risiko für Rücksetzer, insbesondere bei einem Bruch der SMA50 im Stundenchart

Entscheidende Marke für den heutigen Handel ist 26.974 Punkte - darüber Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Abwärtsdruck

Der Nasdaq 100 startete am Donnerstag bei 26.864 Punkten in den Handel. Nach einem leichten Rücksetzer am Vormittag setzte eine dynamische Erholung ein, die den Index im Tagesverlauf auf ein neues Allzeithoch über 27.000 Punkte führte.

Im weiteren Handelsverlauf wurden die Gewinne jedoch wieder deutlich abgegeben. Zwar konnte ein Teil der Verluste bis zum Handelsschluss kompensiert werden, dennoch zeigte sich im späten Handel und Frühhandel eine nachlassende Dynamik. Im weiteren Verlauf bröckelten die Kurse erneut.

Die Handelsspanne lag bei 473 Punkten und damit deutlich über dem Vortag, was auf eine erhöhte Volatilität hindeutet.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigte sich, dass der Nasdaq 100 zunächst an der SMA20 (26.916 Punkte) orientiert war. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht. Stattdessen fiel der Index zwischenzeitlich unter die SMA50 (26.859 Punkte), konnte sich aber bis zum Handelsschluss wieder darüber stabilisieren.

Im Frühhandel wurde auch die SMA20 zurückerobert.

Wichtige Erkenntnisse:

Oberhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv

Ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch ist möglich

Kursziele auf der Oberseite: 27.220/35 und 27.350/65 Punkte

Risiken:

Bruch der SMA50 würde das Chartbild eintrüben

Mögliche Rücksetzer in Richtung 26.440/25 Punkte

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt der Aufwärtstrend intakt. Nach dem Überwinden der SMA200 (24.865 Punkte) konnte sich der Nasdaq 100 deutlich nach oben entwickeln.

Die SMA20 (26.806 Punkte) fungierte zuletzt mehrfach als stabile Unterstützung. Auch der jüngste Rücksetzer wurde in diesem Bereich aufgefangen.

Interpretation:

Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt

Rücksetzer werden weiterhin als Kaufgelegenheiten interpretiert

Unterstützungszonen:

SMA20: 26.806 Punkte

SMA50: 26.466 Punkte

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für den 24.04.2026

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 26.974 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 26.974 Punkten stabilisieren, sind folgende Kursziele erreichbar:

26.984/86 Punkte

27.009/11 Punkte

27.034/36 Punkte

27.054/56 Punkte

Darüber hinaus rücken weitere Ziele in den Fokus:

27.076/78 bis 27.200/02 Punkte

27.219/21 bis 27.307/09 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Stabilisierung über 26.974 Punkten, sind Rücksetzer wahrscheinlich:

26.952/50 Punkte

26.922/20 Punkte

26.894/92 Punkte

Weitere Abgaben könnten folgen bis:

26.817/15 Punkte

26.755/53 Punkte

26.696/94 Punkte

Unterhalb von 26.626 Punkten erweitert sich das Abwärtspotenzial deutlich mit Zielen bis in den Bereich von 26.348/46 Punkten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

27.040/88

27.148

27.265/98

27.428/93

Unterstützungen:

26.916

26.859/05

26.649

26.466

26.378

Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose

Die technische Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein übergeordnet bullisches Bild, auch wenn kurzfristig eine Konsolidierung eingesetzt hat.

Trendstruktur bleibt intakt

Kurzfristig erhöhte Rücksetzergefahr

Entscheidende Marken: SMA20 und SMA50

Markterwartung für heute:

Seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung

Bullische Wahrscheinlichkeit: 45 %

Bärische Wahrscheinlichkeit: 55 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 27.011 bis 27.078 Punkte

Unterseite: 26.753 bis 26.585 Punkte

Diese Nasdaq 100 Prognose und Analyse basiert auf technischer Auswertung aktueller Marktdaten und dient zur Orientierung im kurzfristigen Handel.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung. Entscheidend ist, ob der Index die Marke von 26.974 Punkten halten kann.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse besonders wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 27.040, 27.148 und 27.265 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 26.916 (SMA20), 26.859 (SMA50) und 26.466 Punkten.

Ist der Aufwärtstrend im Nasdaq 100 noch intakt?

Ja, die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen intakten Aufwärtstrend, solange der Index über der SMA20 im 4h-Chart notiert.

Was signalisiert ein Bruch der SMA50 im Stundenchart?

Ein Unterschreiten der SMA50 wäre ein kurzfristiges Schwächesignal und könnte weitere Rücksetzer in Richtung 26.440 Punkte auslösen.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Prognose auf der Oberseite möglich?

Bei anhaltender Stärke sind Ziele bei 27.220 bis 27.350 Punkten realistisch, insbesondere bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Allzeithoch.

Welche Risiken bestehen aktuell im Nasdaq 100?

Das Hauptrisiko liegt in einer kurzfristigen Korrekturphase, insbesondere wenn wichtige Unterstützungen wie die SMA20 oder SMA50 nicht gehalten werden können.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne heute?

Die prognostizierte Tagesrange liegt zwischen 26.585 und 27.078 Punkten.

Eignet sich die Nasdaq 100 Analyse für kurzfristiges Trading?

Ja, die Analyse basiert auf kurzfristigen Zeiteinheiten (1h und 4h) und liefert konkrete Marken für Intraday-Trading-Strategien.