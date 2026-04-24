DAX Prognose heute (24.04.2026) - DAX aktuell mit bärischem Szenario und wichtigen Marken

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.999 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst etwas nach Norden schieben, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Gegen Mittag erfolgte ein weiterer Versuch, über die 24.200 Punkte-Marke zu kommen. Diese Bewegung gelang, allerdings konnte sich der Index nicht über dieser Marke festsetzen. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es am Abend dynamisch und mit Momentum bis fast an die 23.800 Punkte Marke. Teile der Verluste wurden bis zum Handelsschluss zwar wieder zurückgekauft, der DAX ging bei 24.086 Punkten aus dem Tageshandel.
Eine größere Erholung stellte sich erst im Rahmen des Frühhandels ein, wobei diese Gewinne im Handelsverlauf auch wieder abgegeben worden sind.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.
- Entscheidende Marke bei 23.999 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.
- DAX Prognose leicht negativ: Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario.
Der DAX startete gestern bei 23.999 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zu Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index zunächst nach oben bewegen, gab diese Gewinne jedoch schnell wieder ab. Ein weiterer Anlauf über die Marke von 24.200 Punkten gelang zwar zwischenzeitlich, konnte aber nicht bestätigt werden.
Im weiteren Verlauf zeigte sich der DAX erneut schwächer. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung dynamisch bis in den Bereich von 23.800 Punkten fort. Ein Teil der Verluste wurde bis zum Handelsende zurückgekauft, sodass der DAX bei 24.086 Punkten schloss.
Im Frühhandel kam es zu einer zwischenzeitlichen Erholung, die jedoch im weiteren Verlauf wieder abverkauft wurde.
Marktbreite und Einzelwerte
Von den 40 DAX-Werten schlossen 12 Aktien im Plus, während 28 Titel Verluste verzeichneten.
Top-Gewinner:
- Infineon +7,26 %
- Continental +2,45 %
- Siemens Energy +2,12 %
Top-Verlierer:
- SAP -5,78 %
- Qiagen -5,01 %
- Fresenius -3,93 %
DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart (1h)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und scheiterte mehrfach an der SMA200 sowie an der SMA50. Besonders auffällig war der dynamische Rückfall unter alle relevanten Durchschnittslinien im späten Handel.
Die kurzfristige technische Lage bleibt angeschlagen:
- Ein nachhaltiger Anstieg erfordert einen Ausbruch über die SMA200
- Dafür ist deutliches Momentum notwendig
- Erst oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild aufhellen
Sollte der Verkaufsdruck anhalten:
- Rückfall unter die SMA20 möglich
- Zielbereich: 23,6 % Retracement
- Darunter Fokus auf die Unterseite mit Zielen bei:
- 23.710 / 23.695 Punkten
- 23.505 / 23.480 Punkten
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bärisch
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DAX Prognose im 4h-Chart: Seitwärts bis neutral
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild konnte sich der DAX zunächst über die SMA200 und SMA20 erholen, fiel jedoch im Anschluss wieder darunter zurück. Aktuell bewegt sich der Index im Bereich der SMA50.
Die Lage ist damit neutral:
- Stabilisierung im Bereich der SMA50
- Erholungen könnten an SMA20 und SMA50 scheitern
- Erst ein klarer Ausbruch darüber würde das Bild verbessern
Bei erneuter Schwäche:
- Fokus auf das 23,6 % Retracement
- Darunter rückt die SMA200 in den Mittelpunkt
Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral
DAX aktuell: Ausblick und Trading-Setups für heute
Der DAX startet heute bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit deutlich über dem Vortagesschluss.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.187 Punkten halten, ergeben sich folgende Ziele:
- 24.195 / 24.197
- 24.211 / 24.213
- 24.236 / 24.238
- 24.259 / 24.261
- 24.280 / 24.282
Darüber hinaus:
- 24.301 / 24.303
- 24.319 / 24.321
- 24.335 / 24.337
- 24.352 / 24.354
- 24.368 / 24.370
- 24.386 / 24.388
- 24.405 / 24.407
- 24.421 / 24.423
- 24.440 / 24.442
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 24.187 Punkte, sind folgende Ziele möglich:
- 24.158 / 24.156
- 24.133 / 24.131
- 24.115 / 24.113
- 24.095 / 24.093
- 24.079 / 24.077
- 24.061 / 24.059
- 24.040 / 24.038
- 24.025 / 24.023
- 24.001 / 23.999
Weitere Abgaben könnten den DAX führen zu:
- 23.978 / 23.976
- 23.961 / 23.959
- 23.940 / 23.938
- 23.917 / 23.915
- 23.895 / 23.893
Unterhalb davon:
- 23.872 / 23.870
- 23.845 / 23.843
- 23.824 / 23.822
- 23.804 / 23.802
- 23.785 / 23.783
- 23.764 / 23.762
- 23.745 / 23.743
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände
- 24.194
- 24.204 / 24.214 / 24.296
- 24.342 / 24.377
- 24.459 / 24.491
- 24.585
- 24.644
- 24.866
Unterstützungen
- 24.158 / 24.143 / 24.128 / 24.103
- 24.029 / 24.007
- 23.930
- 23.867
- 23.759 / 23.725
- 23.555
- 23.486
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien
Für den heutigen Handel wird eine eher seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 24.238 / 24.354
- Unterseite: 23.893 / 23.743
Marktstimmung: Fear & Greed Index
Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt im Bereich „Gier“:
- Aktuell: 66
- Vor einer Woche: 63
- Vor einem Monat: 14 (Extreme Angst)
Ein erhöhter Wert signalisiert weiterhin Optimismus, kann jedoch kurzfristig auch ein Risiko für Korrekturen darstellen.
Fazit: DAX aktuell und Prognose
Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen. Während das Stundenchart ein klares bärisches Signal liefert, zeigt sich das 4h-Chart neutral. Entscheidend wird sein, ob der Index die Zone um 24.200 Punkte nachhaltig zurückerobern kann.
Solange dies nicht gelingt, überwiegen die Risiken auf der Unterseite.
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