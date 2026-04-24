Nasdaq 100 Prognose: Chart des Tages zeigt Überhitzung trotz Tech-Rally

Das Wichtigste in Kürze Aufwärtstrend intakt

Überkauftes Niveau

Schwache Marktbreite

Der Nasdaq bewegt sich aktuell in einem Umfeld widersprüchlicher Signale. Einerseits sorgen starke Unternehmenszahlen einzelner Tech-Konzerne für Aufwärtsdruck, andererseits nehmen geopolitische Risiken und strukturelle Veränderungen im Technologiesektor zu. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt die Ölpreise deutlich nach oben, was den Inflationsdruck erhöht und die geldpolitischen Spielräume der Fed einschränkt. Parallel dazu zeigt sich innerhalb des Technologiesektors eine deutliche Divergenz: Während Halbleiterwerte profitieren, geraten klassische Softwareunternehmen zunehmend unter Druck. Intel konnte mit starken Quartalszahlen um 20% zulegen und unterstützte damit den Nasdaq, während Unternehmen wie IBM und ServiceNow deutliche Verluste verzeichneten. Hintergrund ist die wachsende Sorge, dass künstliche Intelligenz bestehende Software-Geschäftsmodelle verdrängen könnte. Maßnahmen wie Stellenabbau bei Meta, Abfindungsprogramme bei Microsoft und neue Entwicklungen rund um GPT-5.5 unterstreichen den strukturellen Wandel der Branche. Die Marktbreite bleibt dabei schwach: Gewinne konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Halbleitersektor. Der entsprechende ETF verzeichnet eine Serie von Gewinnen, während Software-Aktien im laufenden Jahr bereits deutlich im Minus liegen. Chart des Tages: Technische Analyse des Nasdaq Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend seit dem Tief zu Jahresbeginn bei rund 24.959 Punkten. Der Nasdaq handelt aktuell im Bereich von etwa 27.095 Punkten und bewegt sich innerhalb eines stabilen Aufwärtskanals mit höheren Hochs und höheren Tiefs - ein klassisches bullisches Signal. Allerdings liefert der RSI(14) ein wichtiges Warnsignal: Mit einem Wert von 73,29 liegt der Index im überkauften Bereich. Historisch deutet dies auf ein erhöhtes Risiko für eine Korrektur oder zumindest eine Seitwärtsphase hin. Zusätzlich zeigen die jüngsten Kerzen eine gewisse Unsicherheit auf dem aktuellen Niveau. Besonders auffällig ist eine Sitzung, in der ein neues Intraday-Hoch erreicht wurde, der Handelstag jedoch im Minus endete. Dies kann als erstes Anzeichen nachlassender Aufwärtsdynamik interpretiert werden. Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig positiv, aber anfällig Die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose bleibt aufgrund des intakten Aufwärtstrends positiv. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Hinweise auf eine mögliche kurzfristige Korrektur. Der überkaufte RSI, die schwache Marktbreite und zunehmende Unsicherheit im Technologiesektor sprechen für erhöhte Vorsicht. Der Chart des Tages zeigt damit ein klares Bild: Stärke im Trend, aber wachsende Risiken unter der Oberfläche. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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