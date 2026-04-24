Das Wichtigste in Kürze Starke Zahlen

Kurssprung

KI-Treiber

Intel Aktie im Fokus: Starke Zahlen und KI-Boom treiben den Kurs. Lohnt es sich jetzt, Intel Aktien zu kaufen? Die Intel Aktie erlebt aktuell ein starkes Comeback. Der angeschlagene Chiphersteller konnte mit überraschend starken Quartalszahlen überzeugen und zeigt erste klare Anzeichen einer Erholung. Besonders der Boom im Bereich künstliche Intelligenz sowie steigende Nachfrage nach Rechenleistung sorgen für neue Dynamik. Doch stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Intel Aktien zu kaufen – oder ist die Rally bereits zu weit gelaufen? ► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC.US geschrieben von Jens Klatt ⚡ Key Takeaways 📊 Starke Zahlen: Gewinn und Umsatz deutlich über Erwartungen.

🚀 Kurssprung: Aktie steigt nachbörslich um rund 20 % .

🤖 KI-Treiber: Rechenzentrumsgeschäft wächst um 22 %. 📊 Intel Aktie: Quartalszahlen überraschen Die Intel Aktie zeigt eine starke operative Entwicklung: 💰 Gewinn je Aktie: 0,29 USD (erwartet: 0,01 USD)

📈 Umsatz: 13,58 Mrd. USD (über Erwartungen)

📊 Umsatzwachstum: +7,2 % im Jahresvergleich Damit übertrifft Intel die Erwartungen der Analysten deutlich. 🚀 Wachstumstreiber: KI und Rechenzentren Ein zentraler Faktor für die Intel Aktie: 🤖 Rechenzentrumsgeschäft: +22 % Wachstum

💻 steigende Nachfrage nach CPUs im KI-Zeitalter

📊 neue Großkunden wie Google Die wachsende Bedeutung von KI verschiebt den Fokus wieder stärker auf CPUs. 🏭 Foundry-Strategie und neue Technologien Intel setzt auf eine besondere Strategie: 🏭 eigene Chipproduktion (Foundry-Modell)

⚙️ Entwicklung neuer Technologien wie 18A und 14A

🤝 Kooperationen mit Unternehmen wie Tesla und SpaceX Diese Strategie könnte langfristig neue Einnahmequellen erschließen. 📈 Prognose sorgt für Optimismus Auch der Ausblick überzeugt: 📊 erwarteter Umsatz Q2: 13,8–14,8 Mrd. USD

💰 erwarteter Gewinn je Aktie: 0,20 USD Diese Prognose liegt deutlich über den bisherigen Markterwartungen. ⚠️ Risiken für die Intel Aktie Trotz der positiven Entwicklung bestehen Risiken: ⚠️ weiterhin hohe Verluste (über 4 Mrd. USD )

🏭 Produktionsprobleme und Ausbeute-Risiken

📉 starker Wettbewerb durch Nvidia und AMD Auch Verzögerungen bei neuen Technologien könnten belasten. 💰 Intel Aktie: Jetzt Aktien kaufen? Die Frage, ob Anleger aktuell Intel Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. 👉 Kurzfristig: starke Rally bereits erfolgt

mögliche Gewinnmitnahmen 👉 Langfristig: Turnaround-Potenzial

KI-Wachstum

strategische Neuausrichtung Für risikobereite Investoren bleibt die Intel Aktie eine spannende Turnaround-Story im Halbleitersektor. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Intel investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Intel durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: Intel Aktie mit Comeback-Chancen Die Intel Aktie zeigt klare Anzeichen einer Erholung und profitiert vom KI-Boom sowie steigender Nachfrage nach Rechenleistung. Trotz bestehender Risiken bietet die strategische Neuausrichtung langfristiges Potenzial. Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, ergibt sich ein klassisches Bild: Comeback-Chance mit erhöhtem Risiko. Intel Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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Alle Details zur Aktion hier ❓ FAQ zur Intel Aktie 📈 Warum steigt die Intel Aktie aktuell so stark? Die Intel Aktie profitiert von überraschend starken Quartalszahlen. Gewinn und Umsatz lagen deutlich über den Erwartungen, was für einen Kurssprung von rund 20 % sorgte. 📊 Wie sind die aktuellen Geschäftszahlen von Intel? Intel erzielte zuletzt einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 13,58 Milliarden USD. Beide Werte lagen klar über den Analystenschätzungen. 🤖 Welche Rolle spielt KI für die Intel Aktie? Die steigende Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich künstliche Intelligenz treibt vor allem das Rechenzentrumsgeschäft, das zuletzt um 22 % gewachsen ist. 🏭 Was ist die Foundry-Strategie von Intel? Intel setzt darauf, nicht nur eigene Chips zu entwickeln, sondern auch Chips für andere Unternehmen zu produzieren. Diese Strategie könnte langfristig neue Einnahmequellen erschließen. ⚠️ Welche Risiken gibt es für die Intel Aktie? Risiken bestehen weiterhin durch hohe Verluste, Produktionsprobleme, starke Konkurrenz durch Nvidia und AMD sowie mögliche Verzögerungen bei neuen Technologien. 💰 Ist die Intel Aktie aktuell ein Kauf? Ob es sinnvoll ist, Intel Aktien zu kaufen, hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig könnte die starke Rally zu Rücksetzern führen, langfristig bietet die Aktie Turnaround- und KI-Potenzial.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



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