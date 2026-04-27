Nasdaq 100 Prognose heute (27.04.2026) – Aktuelle Nasdaq 100 Analyse & Ausblick

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 26.974 Punkten. Bis zum Mittag ging es in einer Box seitwärts. Die dynamische Impulsbewegung, die sich gegen Mittag eingestellt hatte, wurde direkt wieder abverkauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein, das den Index an ein neues Allzeithoch gebracht hat. Im späten Handel pendeltet der Nasdaq aus, konnte sich aber über der 27.300 Punkte-Marke halten und einen Wochenschluss über dieser Marke formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Der Nasdaq 100 bleibt in der Analyse klar im Aufwärtstrend, solange die SMA20 als Unterstützung hält

Die Prognose favorisiert ein bullisches Szenario mit weiteren Kurszielen bis in den Bereich über 27.800 Punkte

Rücksetzer gelten weiterhin als Kaufchancen, erst unterhalb der SMA20 und SMA50 würde sich das Chartbild eintrüben

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 26.974 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Eine kurzfristige Aufwärtsdynamik zur Mittagszeit wurde direkt wieder verkauft. Mit Beginn des US-Handels setzte jedoch verstärkt Kaufinteresse ein, wodurch der Index ein neues Allzeithoch erreichte.

Zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq 100 stabil über der Marke von 27.300 Punkten halten und schloss bei 27.322 Punkten. Damit wurde ein starkes technisches Signal generiert.

Nasdaq 100 Analyse im 1h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bullisch. Der Nasdaq 100 notiert weiterhin über der SMA20 (27.269 Punkte), die zuletzt mehrfach als stabile Unterstützung fungierte.

Solange der Index diese Marke verteidigt, bestehen weiterhin Chancen auf steigende Kurse. Mögliche nächste Kursziele liegen bei:

27.595 bis 27.615 Punkte

27.835 bis 27.850 Punkte

Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. Sollte diese Unterstützung jedoch brechen, rückt die SMA50 bei 27.048 Punkten in den Fokus.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bestätigt sich der Aufwärtstrend. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 konnte der Nasdaq 100 deutlich zulegen.

Auch hier zeigt sich:

Die SMA20 (26.997 Punkte) fungiert als zentrale Unterstützung

Mehrere Rücksetzer wurden erfolgreich gekauft

Der Trend bleibt intakt, solange diese Struktur hält

Ein Bruch der SMA20 könnte eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 bei 26.661 Punkten auslösen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute (27.04.2026)

Der Nasdaq 100 notiert aktuell bei 27.324 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Freitagmorgens.

Bullisches Szenario (Long)

Kann sich der Index über 27.324 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:

27.345 bis 27.547 Punkte

27.583 bis 27.624 Punkte

Erweiterte Ziele bis 27.893 Punkte

Bearishes Szenario (Short)

Unterhalb von 27.324 Punkten könnten folgende Marken angelaufen werden:

27.288 bis 27.140 Punkte

27.122 bis 27.034 Punkte

Erweiterte Ziele bis 26.924 Punkte

Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse

Widerstände:

27.428 bis 27.493 Punkte

27.596 Punkte

27.711 bis 27.735 Punkte

27.839 Punkte

Unterstützungen:

27.269 Punkte (SMA20, kurzfristig entscheidend)

27.048 Punkte (SMA50)

26.997 Punkte

26.661 Punkte

Tagesprognose Nasdaq 100

Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse ergibt sich folgendes Bild:

Bullisches Szenario: 60 %

60 % Bearishes Szenario: 40 %

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen:

27.102 Punkten und 27.717 Punkten

Fazit der Nasdaq 100 Prognose

Die technische Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen stabilen Aufwärtstrend. Solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt das bullische Szenario dominant. Neue Allzeithochs sind kurzfristig möglich, während Rücksetzer bislang als Kaufgelegenheiten interpretiert werden können.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist bullisch. Solange der Index über wichtigen Unterstützungen wie der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege und neue Hochs wahrscheinlich.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Analyse?

Wichtige Faktoren sind technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50), Marktstimmung, Zinsentwicklung sowie die Performance großer Tech-Unternehmen.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Zentrale Unterstützungen liegen bei 27.269 Punkten (SMA20), 27.048 Punkten (SMA50) sowie im Bereich um 26.661 Punkte.

Welche Widerstände sind laut Nasdaq 100 Analyse relevant?

Wichtige Widerstände befinden sich bei 27.428 Punkten, 27.596 Punkten sowie im Bereich um 27.711 bis 27.839 Punkte.

Ist die Nasdaq 100 Prognose kurzfristig eher bullish oder bearish?

Kurzfristig überwiegt das bullische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %, während das bearishe Szenario bei rund 40 % liegt.

Wie sollten Anleger Rücksetzer im Nasdaq 100 bewerten?

Rücksetzer werden aktuell eher als Kaufgelegenheiten interpretiert, solange die übergeordneten Unterstützungen halten und der Aufwärtstrend intakt bleibt.