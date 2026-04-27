Was ist diese Woche von den Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinnen zu erwarten❓

In den ersten Minuten des Handels am Montag verzeichnen die meisten Aktienindizes an den europäischen Märkten moderate Gewinne. Die Futures spiegeln diesen Trend jedoch nicht wider. Der deutsche DAX notiert 0,27 % im Minus, während der EU50 um 0,3 % nachgibt. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf neue Berichte zum Konflikt im Nahen Osten, die nach wie vor sehr unklar sind. Im Hintergrund rückt zudem die Berichtssaison für das erste Quartal zunehmend in den Vordergrund, die am Mittwoch und Donnerstag im Mittelpunkt stehen wird. Aktuelle Preise europäischer Kontrakte. Quelle: XTB Investment Plattform WAS KÖNNEN WIR VON DER HEUTIGEN HANDELSSITZUNG UND DEM REST DER WOCHE ERWARTEN? • Trump beruft eine Sitzung im Situation Room mit führenden nationalen Sicherheitsberatern ein, um die festgefahrene Situation in den Verhandlungen mit dem Iran zu bewerten und die nächsten Schritte zu erörtern. Jede Nachricht, die aus dieser Sitzung hervorgeht, könnte Schockwellen durch die Märkte senden – insbesondere bei Öl und Terminkontrakten. • Der Friedensvorschlag des Iran ist der wichtigste Auslöser des Tages – Trump hat deutlich gemacht, dass er nicht beabsichtigt, die Sanktionen aufzuheben, solange keine Zugeständnisse in der Atomfrage vorliegen. Das Weiße Haus erklärte, es werde „nicht über die Presse verhandeln“ und nur eine Vereinbarung akzeptieren, die den Iran dauerhaft daran hindert, Atomwaffen zu erwerben. Die Pattsituation hält an. • Eine wichtige Woche für makroökonomische und Unternehmensnachrichten: Fed (Mittwoch), EZB und BoE (Donnerstag), BoJ, BoC. Daten: US-PCE, BIP, ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Fünf Unternehmen aus den „Mag 7“ legen ihre Geschäftszahlen vor – jede Enttäuschung bei den aktuellen Bewertungen könnte eine scharfe Korrektur von den historischen Höchstständen auslösen. Die wichtigsten für diese Woche geplanten makroökonomischen Berichte sind unten aufgeführt ⬇️ Quelle: XTB Investment Plattform Unternehmensergebnisse Quelle: XTB Investment Plattform AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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