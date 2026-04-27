DAX Gewinner: SAP Aktie mit starkem Tagesplus - Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze SAP Aktie als DAX Gewinner

Chartbild weiterhin bärisch

Risiko weiterer Rücksetzer

Zum Xetra-Schluss am Freitag (24.04.2026) verzeichnete der DAX eine gemischte Entwicklung: 21 Aktien schlossen im Plus, 19 Werte im Minus. An der Spitze der DAX Gewinner stand die SAP Aktie, die um 5,13 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Infineon (+3,33 Prozent) und Zalando (+1,66 Prozent). Die SAP Aktie drehte damit deutlich ins Plus, nachdem sie am Vortag noch zu den größten Verlierern im DAX zählte. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP ⚡ Key Takeaways SAP Aktie als DAX Gewinner: Mit +5,13 Prozent war die SAP Aktie der stärkste Wert im DAX, bleibt jedoch trotz der Erholung technisch angeschlagen.

Mit +5,13 Prozent war die SAP Aktie der stärkste Wert im DAX, bleibt jedoch trotz der Erholung technisch angeschlagen. Chartbild weiterhin bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4h Chart dominiert Schwäche, solange wichtige Marken wie die SMA20 nicht nachhaltig zurückerobert werden.

Sowohl im Tages- als auch im 4h Chart dominiert Schwäche, solange wichtige Marken wie die SMA20 nicht nachhaltig zurückerobert werden. Risiko weiterer Rücksetzer: Unterhalb zentraler Widerstände bleiben Kursziele auf der Unterseite bei 134,82 EUR und 121,08 EUR relevant. SAP Aktie im Chartcheck: Tageschart bleibt bärisch Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich weiterhin ein angeschlagenes Bild der SAP Aktie. Nach dem Hoch bei rund 270 EUR im Juni 2025 kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen und einer anhaltenden Abwärtsbewegung bis Mitte September. Eine nachhaltige Erholung blieb aus. Erst Ende November konnte eine Bodenbildung etabliert werden, jedoch fehlte es auch in den folgenden Bewegungen an Dynamik. Wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 (aktuell 146,41 EUR) und SMA50 (158,05 EUR) konnten nicht nachhaltig zurückerobert werden. Zwar gelang zuletzt ein kurzfristiger Anstieg über die SMA20, jedoch zeigt die aktuelle Kerzenstruktur weiterhin Unsicherheit. Die letzten Handelstage waren von erneuter Schwäche geprägt. Wichtige Unterstützungen der SAP Aktie: 134,82 EUR

121,08 EUR Wichtige Widerstände: 146,41 EUR (SMA20)

158,05 EUR (SMA50) Solange sich die SAP Aktie nicht klar über die SMA20 absetzen kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes wäre erst über der SMA50 gegeben. Prognose Tageschart: bärisch YouTube Trading Videos SAP Aktie im 4h Chart: Schwäche dominiert weiterhin Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren 4h Chart bleibt das Bild der SAP Aktie angeschlagen. Zwar gelang zwischenzeitlich ein Anstieg über die SMA20 (150,27 EUR) und SMA50 (147,05 EUR), jedoch konnte sich der Kurs nicht nachhaltig darüber halten. Die Bewegung bis zur SMA200 (163,81 EUR) wurde direkt abverkauft. Nachfolgende Erholungen scheiterten erneut an den kurzfristigen Durchschnitten. Zum Wochenschluss konnte die SAP Aktie zwar kurzzeitig über die SMA50 steigen, scheiterte jedoch erneut an der SMA20. Positiv ist lediglich das geschlossene GAP bei 148,86 EUR. Entscheidende Marken im 4h Chart: Widerstände: 149,76 EUR

150,27 EUR (SMA20)

155,82 EUR (GAP)

158,05 EUR

163,81 EUR Unterstützungen: 147,10 EUR

146,38 EUR

143,90 EUR (GAP)

134,82 EUR

121,08 EUR Solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Abwärtsbewegungen bestehen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 und das GAP bei 155,82 EUR würde das Chartbild stabilisieren. Prognose 4h Chart: bärisch Fazit: SAP Aktie bleibt trotz Zugehörigkeit zu den DAX Gewinnern unter Druck Obwohl die SAP Aktie aktuell die Liste der DAX Gewinner anführt, bleibt das technische Gesamtbild angespannt. Kurzfristige Erholungen treffen weiterhin auf Verkaufsdruck. Tagesprognose: abwärts

Ein nachhaltiger Trendwechsel erfordert klare Ausbrüche über zentrale Widerstände. Bis dahin dominiert das Risiko weiterer Rücksetzer. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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