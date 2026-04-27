DAX Prognose für heute - DAX Aktuell am 27.04.2026: Seitwärts- bis Abwärtsrisiken dominieren

- Der DAX aktuell scheitert mehrfach an wichtigen Durchschnittslinien (SMA200/SMA50)
- Die DAX Prognose für heute bleibt leicht negativ
- Entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf im DAX aktuell ist die Marke um 24.153 Punkte
- Der DAX aktuell scheitert mehrfach an wichtigen Durchschnittslinien (SMA200/SMA50)
- Die DAX Prognose für heute bleibt leicht negativ
- Entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf im DAX aktuell ist die Marke um 24.153 Punkte
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX deutlich nach. Es ging im Zuge der Gewinnmitnahmen unter die 24.000 Punkte, wobei die Bullen den Index knapp unter dieser Marke stabilisieren und auf eine Erholungstour schicken konnte. Diese hatte einen ausgeprägten Charakter und ging über die 24.300 Punkte. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der Index setzte unter die 23.100 Punkte zurück, konnte sich zu Xetra Schluss wieder über diese Marke schieben. Auch zum Wochenschluss hin wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der fünfte in dieser Handelswoche. Nachbörslich stellte sich eine moderate Erholung ein. Der DAX ging bei 24.253 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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⚡ Key Takeaways
- Der DAX aktuell scheitert mehrfach an wichtigen Durchschnittslinien (SMA200/SMA50), was die kurzfristige DAX Prognose belastet und weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt.
- Die DAX Prognose für heute bleibt leicht negativ: Mit einer 60 % Wahrscheinlichkeit dominiert ein bärisches Szenario bei möglichem Rücklauf bis in den Bereich um 23.800 Punkte.
- Entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf im DAX aktuell ist die Marke um 24.153 Punkte - darüber Stabilisierung möglich, darunter zunehmender Verkaufsdruck.
Der DAX startete am Freitag bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst deutliche Schwäche. Im Xetra-Handel fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten, konnte sich jedoch stabilisieren und im weiteren Verlauf dynamisch erholen. Zwischenzeitlich wurde ein Hoch über 24.300 Punkten erreicht, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde.
Im weiteren Verlauf setzte der DAX deutlich zurück, bevor er sich zum Handelsschluss wieder stabilisieren konnte. Insgesamt wurde der fünfte negative Xetra-Tag in Folge verzeichnet. Nachbörslich zeigte sich eine moderate Erholung, wodurch der DAX bei 24.253 Punkten aus dem Handel ging.
Auf Einzeltitelebene dominierten gemischte Bewegungen. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Infineon und Zalando, während Rheinmetall, Bayer und E.ON zu den schwächsten Aktien zählten.
DAX Prognose - Technische Analyse
Stundenchart (kurzfristige DAX Prognose)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich, dass der DAX Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig über der SMA200 (aktuell bei 24.221 Punkten) zu etablieren. Mehrere Versuche, diese wichtige Durchschnittslinie zu überwinden, scheiterten zunächst.
Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:
- Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen
- Scheitert der Index erneut, sind Rücksetzer zur SMA20 und SMA50 wahrscheinlich
- Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild weiter eintrüben
Kurzfristige Einschätzung: neutral
4-Stunden-Chart (mittelfristige DAX Prognose)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Lage ebenfalls angespannt. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich über wichtige Durchschnittslinien schieben, scheiterte jedoch mehrfach an der SMA50.
Wichtige Punkte für die DAX Prognose:
- Ein stabiler Ausbruch über die SMA50 wäre ein positives Signal
- Ohne Momentum bleibt die Aufwärtsbewegung anfällig
- Bei Schwäche droht ein Rücklauf zum 23,6 %-Retracement und zur SMA200
Mittelfristige Einschätzung: neutral
DAX aktuell - Ausblick für heute (27.04.2026)
Der DAX startet bei 24.153 Punkten in den Handel und liegt damit unter dem Schlussniveau vom Freitag.
Bullisches Szenario (DAX Prognose)
Kann sich der DAX über 24.153 Punkte halten, sind folgende Kursziele möglich:
- 24.170 bis 24.310 Punkte
- darüber Ausweitung in Richtung 24.400+ Punkte
Bärisches Szenario (DAX Prognose)
Fällt der DAX unter die 24.153 Punkte Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 24.137 bis 24.004 Punkte
- darunter Ausdehnung bis in den Bereich um 23.800 Punkte
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände:
- 24.169 bis 24.199
- 24.209 bis 24.377
- 24.459 bis 24.866
Unterstützungen:
- 24.143 bis 24.122
- 24.029 bis 23.930
- 23.867 bis 23.495
Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis der aktuellen Struktur ergibt sich folgende DAX Prognose für heute:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
- 24.363 bis 23.822 Punkte
Die aktuelle Markterwartung deutet damit auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung hin.
Anlegerstimmung - wichtiger Faktor für die DAX Prognose
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 66 und signalisiert weiterhin eine optimistische Marktstimmung. Damit befindet sich der Markt im Bereich „Gier“.
Auffällig ist jedoch der starke Anstieg gegenüber dem Vormonat, als noch „Extreme Angst“ dominierte. Solche Stimmungsumschwünge können kurzfristig zu Gegenbewegungen führen.
Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig
Die technische Ausgangslage im DAX bleibt fragil. Der Index bewegt sich weiterhin in einem sensiblen Bereich um wichtige Durchschnittslinien.
Für die kurzfristige DAX Prognose entscheidend:
- Verhalten an der SMA200 im Stundenchart
- Durchbruch oder Scheitern an der SMA50 im 4h Chart
Solange kein klarer Ausbruch erfolgt, bleibt das Szenario für den DAX aktuell neutral mit leicht erhöhtem Abwärtsrisiko.
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