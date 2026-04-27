DAX Prognose für heute - DAX Aktuell am 27.04.2026: Seitwärts- bis Abwärtsrisiken dominieren

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX deutlich nach. Es ging im Zuge der Gewinnmitnahmen unter die 24.000 Punkte, wobei die Bullen den Index knapp unter dieser Marke stabilisieren und auf eine Erholungstour schicken konnte. Diese hatte einen ausgeprägten Charakter und ging über die 24.300 Punkte. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der Index setzte unter die 23.100 Punkte zurück, konnte sich zu Xetra Schluss wieder über diese Marke schieben. Auch zum Wochenschluss hin wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der fünfte in dieser Handelswoche. Nachbörslich stellte sich eine moderate Erholung ein. Der DAX ging bei 24.253 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

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⚡ Key Takeaways

Der DAX aktuell scheitert mehrfach an wichtigen Durchschnittslinien (SMA200/SMA50), was die kurzfristige DAX Prognose belastet und weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt.

Die DAX Prognose für heute bleibt leicht negativ: Mit einer 60 % Wahrscheinlichkeit dominiert ein bärisches Szenario bei möglichem Rücklauf bis in den Bereich um 23.800 Punkte.

Entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf im DAX aktuell ist die Marke um 24.153 Punkte - darüber Stabilisierung möglich, darunter zunehmender Verkaufsdruck.

Der DAX startete am Freitag bei 24.187 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst deutliche Schwäche. Im Xetra-Handel fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten, konnte sich jedoch stabilisieren und im weiteren Verlauf dynamisch erholen. Zwischenzeitlich wurde ein Hoch über 24.300 Punkten erreicht, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde.

Im weiteren Verlauf setzte der DAX deutlich zurück, bevor er sich zum Handelsschluss wieder stabilisieren konnte. Insgesamt wurde der fünfte negative Xetra-Tag in Folge verzeichnet. Nachbörslich zeigte sich eine moderate Erholung, wodurch der DAX bei 24.253 Punkten aus dem Handel ging.

Auf Einzeltitelebene dominierten gemischte Bewegungen. Zu den stärksten Werten gehörten SAP, Infineon und Zalando, während Rheinmetall, Bayer und E.ON zu den schwächsten Aktien zählten.

DAX Prognose - Technische Analyse

Stundenchart (kurzfristige DAX Prognose)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich, dass der DAX Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig über der SMA200 (aktuell bei 24.221 Punkten) zu etablieren. Mehrere Versuche, diese wichtige Durchschnittslinie zu überwinden, scheiterten zunächst.

Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen

Scheitert der Index erneut, sind Rücksetzer zur SMA20 und SMA50 wahrscheinlich

Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild weiter eintrüben

Kurzfristige Einschätzung: neutral

4-Stunden-Chart (mittelfristige DAX Prognose)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Lage ebenfalls angespannt. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich über wichtige Durchschnittslinien schieben, scheiterte jedoch mehrfach an der SMA50.

Wichtige Punkte für die DAX Prognose:

Ein stabiler Ausbruch über die SMA50 wäre ein positives Signal

Ohne Momentum bleibt die Aufwärtsbewegung anfällig

Bei Schwäche droht ein Rücklauf zum 23,6 %-Retracement und zur SMA200

Mittelfristige Einschätzung: neutral

DAX aktuell - Ausblick für heute (27.04.2026)

Der DAX startet bei 24.153 Punkten in den Handel und liegt damit unter dem Schlussniveau vom Freitag.

Bullisches Szenario (DAX Prognose)

Kann sich der DAX über 24.153 Punkte halten, sind folgende Kursziele möglich:

24.170 bis 24.310 Punkte

darüber Ausweitung in Richtung 24.400+ Punkte

Bärisches Szenario (DAX Prognose)

Fällt der DAX unter die 24.153 Punkte Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.137 bis 24.004 Punkte

darunter Ausdehnung bis in den Bereich um 23.800 Punkte

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

24.169 bis 24.199

24.209 bis 24.377

24.459 bis 24.866

Unterstützungen:

24.143 bis 24.122

24.029 bis 23.930

23.867 bis 23.495

Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis der aktuellen Struktur ergibt sich folgende DAX Prognose für heute:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

24.363 bis 23.822 Punkte

Die aktuelle Markterwartung deutet damit auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung hin.

Anlegerstimmung - wichtiger Faktor für die DAX Prognose

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 66 und signalisiert weiterhin eine optimistische Marktstimmung. Damit befindet sich der Markt im Bereich „Gier“.

Auffällig ist jedoch der starke Anstieg gegenüber dem Vormonat, als noch „Extreme Angst“ dominierte. Solche Stimmungsumschwünge können kurzfristig zu Gegenbewegungen führen.

Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig

Die technische Ausgangslage im DAX bleibt fragil. Der Index bewegt sich weiterhin in einem sensiblen Bereich um wichtige Durchschnittslinien.

Für die kurzfristige DAX Prognose entscheidend:

Verhalten an der SMA200 im Stundenchart

Durchbruch oder Scheitern an der SMA50 im 4h Chart

Solange kein klarer Ausbruch erfolgt, bleibt das Szenario für den DAX aktuell neutral mit leicht erhöhtem Abwärtsrisiko.

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