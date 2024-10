Nasdaq 100: Stundenchart eingetrübt 🔴tägliche Prognose vom 18.09.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq RĂĽckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 19.456 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bis zum Nachmittag moderat und in kleinen Schritten aufwärtsschieben. Größere Bewegung in die Notierungen stellten sich erst mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ein. Es ging zunächst an das Tageshoch, das aber direkt wieder abverkauft wurde. Nachdem die Bullen den Index zunächst noch im Bereich der 19.540/10 Punkte halten konnte, ging es im weiteren Handelsverlauf dynamisch und mit Momentum abwärts. Den Bullen gelang es erst am Abend den Index zu stabilisieren. Es fehlte aber die Kraft für eine deutliche Erholung.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 19.475 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index bereits am Vormittag über die SMA50 (aktuell bei 19.465 Punkten) laufen konnte. Es gelang dem Nasdaq sich zunächst auch über dieser Linie festzusetzen. Am Nachmittag ging es mit der dynamischen Kerze unter dieser beiden Durchschnittslinien, unter der sich der Nasdaq im weiteren Handelsverlauf auch etabliert hat.

Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Solange es die Bullen nicht schaffen, den Index per Stundenschluss wieder über die SMA50 / SMA20 zu schieben, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 19.220/05 Punkte, die 19.090/80 Punkte und übergeordnet die SMA200 (aktuell bei 19.088 Punkten) sein.

Erholungen könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 einstellen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, ein Durchlaufen erfordert somit Dynamik und Momentum. Sollte es im Zuge einer Entlastungsbewegung über diese beiden Linien gehen, so sollte diese soviel Substanz haben, dass diese mindestens das Tageshoch des Vortags erreicht. Stellt sich dieses Szenario ein und setzt der Nasdaq nicht im Bereich dieser Marke zurück, so könnte es weiter aufwärts an unsere übergeordneten Anlaufziele auf der Oberseite bei 19.650/60 Punkte, bei 19.855/65 Punkte und dann bei 19.950/75 Punkte gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutralÂ

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist unter die SMA200 (aktuell bei 19.141 Punkten) gefallen und hat seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Erholungsbewegungen an die SMA20 (aktuell bei 19.473 Punkten) gingen, diese Linie aber erst mit einigen Mühen überschritten werden konnte. Von der SMA20 ging es dann über die SMA50 (aktuell bei 19.103 Punkten) als auch zurück über die SMA200. Die Bewegung über die SMA200 hat sich problemlos gestaltet. Nachfolgend hat sich der Index über der SMA200 festgesetzt. Es ging zu Wochenbeginn zwar noch einmal zurück an die SMA20, der Nasdaq hat sich im Dunstkreis dieser Linie halten können.

Wesentlich wird sein, ob der Nasdaq es schafft, sich wieder zeitnah ĂĽber die SMA20 zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. Gelingt dies, so sollte sich die in der Stundenbetrachtung beschriebene Bewegung einstellen, um das ĂĽbergeordnet Chartbild wieder bullisch aufzuhellen.

Setzt sich der Index unter der SMA20 fest, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittlinie verliert. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 fortsetzen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 durchaus ein guter Support sein könnte. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen im Dunstkreis dieser Linie drehen, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose:  bullisch / neutral

Nasdaq - Ausblick fĂĽr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.454 Punkten und damit 2 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 19.454 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 19.468/70, bei 19.485/87, bei 19.501/03, bei 19.516/18, bei 19.535/37, bei 19.551/53, bei 19.567/69, bei 19.582/84, bei 19.597/99 und dann bei 19.612/14 Punkten anlaufen. Über der 19.612/14 Punkte-Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.627/29, bei 19.645/47, bei 19.661/63, bei 19.678/80, bei 19.694/96, bei 19.710/12, bei 19.729/31 bzw. bei 19.745/47 Punkten gehen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 19.454 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.445/43, bei 19.433/31, bei 19.422/20, bei 19.407/05, bei 19.389/87, bei 19.372/70, bei 19.355/53, bei 19.341/39 und dann bei 19.321/19 Punkten gehen. Unter der 19.321/19 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.305/03, bei 19.289/87, bei 19.275/73, bei 19.259/57, bei 19.248/46, bei 19.233/31, bei 19.219/17, bei 19.201/199 bzw. bei 19.178/76 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

19.465/73/75

19.644/82

19.801

19.903

20.024

Nasdaq UnterstĂĽtzungen

19.418

19.345

19.299

19.141/03

19.088

18.993/78

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.Â

19.599 Punkte / 19.745 Punkte bis 19.355 Punkte / 19.217 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

