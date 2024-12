Nasdaq 100: Tageshoch über der 21.800 Punkte-Marke formatiert 🔴tägliche Prognose vom 12.12.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.448 Punkten. Der Index bewegte sich bis zum Nachmittag in einer engen Box seitw√§rts. Es ging nachfolgend in dynamischen und von Momentum gepr√§gten Impulsen aufw√§rts. Der Kaufdruck hat bis zum Abend angehalten. Das Tageshoch wurde √ľber der 21.800 Punkte-Marke formatiert, der Tagesschluss knapp unter dieser Marke.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 21.715 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq sich am Vormittag √ľber die SMA20 schieben, aber nicht wesentlich absetzen konnte. Es ging am Nachmittag von der SMA20 dynamisch √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.560 Punkten), √ľber der sich der Index festsetzen konnte.

Mit dieser Bewegung hat sich das Stundenchart wieder deutlich aufgehellt. Solange der Nasdaq sich per Stundenschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 21.980/95 Punkte, die 22.025/35 Punkte bzw. die 22.145/60 Punkte sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie w√§re zun√§chst nicht als kritisch zu interpretieren, solange sich der Nasdaq per Stundenschluss im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn es im Zuge von weiterer Schw√§che in Richtung der¬†SMA50 geht. Sollte diese Linie heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Bullen sp√§testens hier einen Richtungswechsel vornehmen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelstagen mehrmals an der SMA200 (aktuell bei 20.935 Punkten) stabilisieren k√∂nnen. Dies kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst moderat aufw√§rts, wobei die SMA50 (aktuell bei 21.458 Punkten) zun√§chst ein Deckel gewesen ist. Diese Linie konnte mit einem GAP up √ľberwunden werden. Der Nasdaq hatte nachfolgend aber Probleme weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging zun√§chst noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 21.578 Punkten), wobei die¬†SMA50 diesmal ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Mit dem Move zur√ľck √ľber die SMA20 wurde die Aufw√§rtsbewegung gestartet, die bis an die 21.650 Punkte ging. Wesentliche R√ľcksetzer wurden zun√§chst nicht zugelassen. Diese haben sich erst zu Wochenbeginn dieser Handelswoche eingestellt. Im Chart ist erkennbar, dass der R√ľcksetzer an und unter die SMA20 gingen. Diese Linie wurde im Handel gestern dynamisch zur√ľckgewonnen. Der Index hat sich mittlerweile verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie festgesetzt.

Die Bullen m√ľssen daf√ľr Sorge tragen, dass sich der Nasdaq √ľber der SMA20 etabliert. Gelingt dieses Vorhaben, so k√∂nnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Die Bullen sollten nicht zulassen, dass es heute im Handel wesentlich unter diese Linie geht.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.761 Punkten und damit 313 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.761 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.784/86, bei 21.799/801, bei 21.820/22, bei 21.837/39, bei 21.852/54, bei 21.868/70, bei 21.885/87, bei 21.901/03, bei 21.921/23, bei 21.933/35, bei 21.949/51 und dann bei 21.965/67 Punkten anlaufen. √úber der 21.965/67 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.983/85, bei 21.997/99, bei 22.009/11, bei 22.024/26, bei 22.035/37, bei 22.048/50, bei 22.067/69, bei 22.083/85, bei 22.095/97, bei 22.111/13 bzw. bei 21.125/27 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.761 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.747/45, bei 21.730/28, bei 21.717/15, bei 21.703/01, bei 21.689/87, bei 21.673/71, bei 21.655/53, bei 21.640/38, bei 21.624/22, bei 21.608/06, bei 21.590/88 und dann bei 21.572/70 Punkten laufen. Unter der 21.572/70 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.559/57, bei 21.543/41, bei 21.530/28, bei 21.515/13, bei 21.499/97, bei 21.482/80, bei 21.465/63, bei 21.448/46, bei 21.432/30, bei 21.433/29, bei 21.411/09, bei 21.389/87, bei 21.373/71 bzw. bei 21.355/53 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.915

22.019/48

22.236

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.715

21.578/60

21.458/11

21.121

20.935

20.787

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.967 Punkte / 22.050 Punkte bis 21.701 Punkte / 21.588 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

