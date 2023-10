Unsere Tageseinschätzung zum US Aktienindex Nasdaq für Dienstag, den 31.10.2023 - DAYTRADING

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen im Bereich der 14.355 Punkten. Es ging bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts weiter. Erst mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich etwas Vola ein. Nachdem das TH markiert war, ging es mehr oder weniger direkt abwärts an das TT. Es hat bis zum Abend gedauert, bis sich der Nasdaq wieder von seinem Tief lösen und wieder aufwärts laufen konnte.

Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen wieder spürbar nach.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 14.379 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index bis zum Nachmittag aufwärts laufen konnte. Im Zuge Vola am Nachmittag ging es mehrmals an die SMA50 (aktuell bei 14.346 Punkten) die gut als Support gewirkt hat. Am Abend konnte sich der Nasdaq im Zuge einer Erholungsbewegung deutlicher von diesen beiden Durchschnittslinien entfernen. Im Rahmen des Frühhandels rutschte der Index an die SMA50.

Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss im Dunstkreis der SMA50 notiert, solange wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die zunächst bis in den Bereich der 14.110/095 Punkte und bzw. weiter bis an die 13.990/85 Punkte gehen könnten.

Kann sich der Index hingegen per Stundenschluss wieder über der SMA20 festsetzen, so wäre es denkbar und möglich, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 14.626 Punkten) gehen könnte. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob es der Nasdaq es schafft, sich nicht nur über diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern auch zu etablieren.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich im Zuge einer Erholung an und über die SMA20 (aktuell bei 14.326 Punkten) schieben, aber nicht festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf weiter abwärts. Die Erholungen, die sich bis zum Wochenschluss eingestellt haben, wurden gleich wieder abverkauft. Zu Wochenbeginn konnte der Nasdaq über die SMA20 laufen.

Wichtig ist jetzt, dass die Bullen den Nasdaq zunächst über der SMA20 zu etablieren und im Nachgang dessen weiter aufwärts zu schieben. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es wieder aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 14.573 Punkten) gehen.

Geht es im Zuge von Rücksetzern aber wieder unter die SMA20, so könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch / neutral

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 14.357 Punkte und damit 2 Punkte über dem Niveau gestern Morgen

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 14.357 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.365/67, bei 14.380/82, bei 14.391/93, bei 14.410/12, bei 14.425/27, bei 14.440/42, bei 14.454/56, bei 14.463/65 und dann bei 14.475/77 Punkten gehen. Über der 14.475/77 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.491/93, bei 14.509/11, bei 14.520/22, bei 14.535/37, bei 14.551/53, bei 14.562/64, bei 14.578/80 bzw. bei 14.593/95 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 14.357 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.346/44, bei 14.333/31, bei 14.323/21, bei 14.309/07, bei 14.292/90, bei 14.275/73, bei 14.261/59, bei 14.245/43, bei 14.228/26, bei 14.215/13 und dann bei 14.205/03 Punkten gehen. Unter der 14.205/03 Punkte Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 14.190/88, bei 14.176/74, bei 14.162/60, bei 14.148/46, bei 14.132/30, bei 14.118/16, bei 14.105/03, bei 14.090/88 bzw. bei 14.071/69 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

14.379

14.573

14.626

14.851

14.971

15.051

Nasdaq Unterstützungen

14.346/26

14.138

13.937

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

14.393 Punkte / 14.456 Punkte bis 14.243 Punkte / 14.116 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

