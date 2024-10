Nasdaq 100: Über der 20.440 Punkte-Marke aus der letzten Woche. 🔴tägliche Prognose vom 14.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 20.425 Punkten. Die Notierungen br√∂ckelten am Vormittag zun√§chst etwas ab. Am Nachmittag wurde die 20.300 Punkte-Marke im Zuge eines kleineren R√ľcksetzers fast erreicht. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erholte sich der Index rasch. Es ging zur√ľck √ľber die 20.400 Punkte-Marke, der Nasdaq hatte aber nachfolgend Schwierigkeiten sich weiter aufw√§rtszuschieben. Das Tageshoch wurde kurz vor Wochenschluss festgestellt. Der Index ging √ľber der 20.440 Punkte-Marke aus dem Tageshandel.

Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 20.415 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zun√§chst weiter nach S√ľden gelaufen ist. Es ging im Rahmen dieser Bewegung unter die SMA50 (aktuell bei 20.424 Punkten), der Nasdaq hat es am Nachmittag aber geschafft, sich wieder √ľber diese Linie als auch √ľber die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Beide Durchschnittslinien wurden im Rahmen einer dynamischen Bewegung √ľberschritten. Der Wochenschluss wurde √ľber der SMA50 formatiert, zu Wochenbeginn ist der Nasdaq wieder unter diesen beiden Linien gefallen.

Die Bullen m√ľssen verhindern, dass der Index den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien nicht verliert. Geht dieser verloren, so w√§ren die B√§ren im Vorteil. Weitere Abgaben, die in Richtung der SMA200 (aktuell bei 20.178 Punkten) gehen k√∂nnten w√§ren denkbar. Wird diese Durchschnittslinie im Handel heute angelaufen, so sollte sich sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie ein Richtungswechsel einstellen.

Gelingt auf der anderen Seite die Bewegung √ľber die SMA50 und kann sich der Nasdaq √ľber dieser Linie festsetzen, so w√ľrde sich das Stundenchart entspannen. Wichtig w√§re aber, um den bullischen Grundton herzustellen, dass es rasch aufw√§rts geht. Diese Bewegung ist am Freitag der letzten Handelswoche verk√ľmmert. Sollten diese Kursmuster umgesetzt werden, so k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die die Perspektive haben unsere Anlaufziele bei 20.605/20 Punkten, bei 20.745/60 Punkten bzw. bei 20.835/45 Punkten zu erreichen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral/ bullisch  

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat es in der letzten Handelswoche erst nach einigen Versuchen geschafft sich wieder √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.196 Punkten) zu schieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufw√§rts. Zum Wochenschluss hin wurde die SMA20 (aktuell bei 20.396 Punkten) im Zuge von R√ľcksetzern angelaufen. Dieser Support hat aber gut gehalten. Der Nasdaq konnte sich von dieser Durchschnittslinie wieder aufw√§rtsschieben.

Damit bleibt das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange es der Nasdaq es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es im Rahmen weiterer Aufw√§rtsbewegungen in Richtung der Anlaufziele einstellen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Darunter k√∂nnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Wird die SMA50 aber aufgegeben, so besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen k√∂nnten. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 19.718 Punkten) sein. Um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten, sollte es heute im Handel nicht mehr wesentlich unter die SMA20 gehen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.431 Punkten und damit 6 Punkte √ľber dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.431 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.438/40, bei 20.451/53, bei 20.464/66, bei 20.479/81, bei 20.495/97, bei 20.512/14, bei 20.528/30, bei 20.545/47, bei 20.557/59, bei 20.572/74, bei 20.589/91, bei 20.611/13, bei 20.626/28 und dann bei 20.641/43 Punkten erreichen. √úber der 20.641/43 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.658/60, bei 20.674/76, bei 20.691/93, bei 20.711/13, bei 20.727/29, bei 20.741/43, bei 20.756/58, bei 20.770/72 bzw. bei 20.784/86 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.431 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.418/16, bei 20.404/02, bei 20.389/87, bei 20.372/70, bei 20.355/53, bei 20.340/38, bei 20.326/24, bei 20.312/10, bei 20.288/86, bei 20.273/71, bei 20.259/57, bei 20.241/39 und dann bei 20.222/20 Punkten laufen. Unter der 20.222/20 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.206/04, bei 20.187/85, bei 20.169/67, bei 20.155/53, bei 20.144/43, bei 20.129/27, bei 20.115/13, bei 20.104/02, bei 20.091/89, bei 20.074/72, bei 20.060/58 bzw. bei 20.045/43 Punkten gehen.

 

Nasdaq Widerstände

20.450

20.537

20.615

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.424/15

20.396/44

20.196/78/24

20.074

19.952/18

19.718

19.566

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.530 Punkte / 20.693 Punkte bis 20.326 Punkte / 20.185 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

