Nasdaq 100 unter Druck – Meta-Aktie fällt nach Milliardeninvestitionen in KI

Das Wichtigste in Kürze Meta investiert massiv in KI

Solide Fundamentaldaten

Nasdaq 100 schwächer

An der US-Börse herrscht am Donnerstag gedämpfte Stimmung.

Der Nasdaq 100 verliert über 0,5 %, hauptsächlich durch Kursrückgänge bei Meta Platforms (META.US).

Die Aktie steht unter Druck, nachdem Deutsche Bank das Kursziel von 930 USD auf 880 USD gesenkt hat – trotz anhaltender Kaufempfehlung. Meta gilt als einer der größten Profiteure des KI-Booms, doch die jüngsten Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (AI CAPEX) sorgen für Unsicherheit unter Anlegern. 🧠 Drei Key Takeaways 🤖 Meta investiert massiv in KI: Deutsche Bank warnt vor kurzfristigen Cashflow-Risiken durch höhere Investitionsausgaben.

💰 Solide Fundamentaldaten: Umsatzwachstum +19 %, Free Cashflow über 50 Mrd. USD – dennoch Kursrückgang.

📉 Nasdaq 100 schwächer: Tech-Schwergewichte drücken den Index; Anleger reagieren vorsichtig auf hohe KI-Kosten. 💼 Deutsche Bank reduziert Kursziel für Meta Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für Meta Platforms auf 880 USD gesenkt (zuvor 930 USD), die Kaufempfehlung jedoch beibehalten.

Begründung: Die geplanten KI- und Infrastrukturinvestitionen sind deutlich höher als erwartet und dürften den freien Cashflow kurzzeitig belasten. 📊 Neue Prognosen: Free Cashflow FY2026: –40 % gegenüber vorheriger Schätzung

Free Cashflow FY2027: –30 %

Grund: Beschleunigte Investitionen in AI-Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur Trotzdem betonen die Analysten, dass diese Maßnahmen strategisch sinnvoll sind und langfristig Wachstumspotenzial sichern. 💪 Fundamentale Stärke bleibt bestehen Trotz kurzfristiger Belastungen ist das Kernbusiness von Meta weiterhin sehr stark. Umsatz 2025: +19 % erwartet

Free Cashflow: 50,1 Mrd. USD (12 Monate)

Bewertung: P/E ca. 23,5 – niedrig im Vergleich zum Gewinnwachstum Laut Deutsche Bank bleibt Meta „die am schnellsten wachsende Werbeplattform weltweit“ – dank der Integration von KI in Facebook, Instagram und WhatsApp.

Diese Technologien steigern User-Engagement und Effizienz im Werbegeschäft, was langfristig höhere Margen ermöglicht. 🤖 KI als strategisches Investment, nicht als Risiko Meta investiert gezielt in Künstliche Intelligenz, um Werbeausspielung zu optimieren,

personalisierte Inhalte zu stärken und

neue Produkte wie Meta AI, Business Messaging und Wearables voranzutreiben. Die Deutsche Bank betont, dass sich erste Renditen bereits abzeichnen – durch höhere Nutzerbindung und steigende Werbeeinnahmen.

Zwar verlängert sich die Amortisationszeit dieser Investitionen, doch langfristig dürften sie den Wert des Unternehmens deutlich steigern. 📊 Marktreaktion & Ausblick Meta-Aktie: –4 %, aktuell bei 650 USD

Marktkapitalisierung: 1,6 Billionen USD

Nasdaq 100: –0,5 %, belastet durch Tech-Werte

S&P 500: stabil bei rund 0 % Anleger bleiben vorsichtig – die hohen KI-Ausgaben und die allgemeine Zinsunsicherheit führen zu kurzfristiger Zurückhaltung im Tech-Sektor.

Langfristig sehen Experten in Meta jedoch einen der zentralen Profiteure der KI-Revolution. 📘 Fazit – Börse aktuell: Meta-Aktie schwach, Zukunft stark 💡 Die Börse heute zeigt: Selbst starke Zahlen können in Zeiten hoher Erwartungen nicht immer überzeugen.

