Der S&P 500 (Ticker: US500cash) und der Nasdaq 100 (Ticker: US100cash) handeln kurz vor Ankündigung der neusten Ergebnisse rund um die Handelsgespräche zwischen den USA und China rund 2% unter ihren Allzeithochs – stehen wir kurz vor neuen Allzeithochs, wenn bei den Gesprächen ein Durchbruch vermeldet werden kann? Aktuelle Nachrichten zum Indiex Trading 🔴 Nasdaq 100 Handelsideen 🔴 Nasdaq 100 Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100cash Fakt ist, dass wir am Montag recht unspektakulär handelten, über Nacht dann einen kurzen Schub auf der Oberseite sahen, der mit Eröffnung der europäischen Märkte dann aber bereits wieder abverkauft wurde, primär durch den Umstand, dass die Verlängerung auf einen zweiten Tag und bis dato ausbleibende, positive Schlagzeilen eher Sorgen schürten, dass man scheinbar eher auf der Stelle zu treten scheint. Und selbst wenn es irgendeine positive Schlagzeile geben sollte: reicht eine solche für neue Allzeithochs? Ich denke nicht, wir brauchen einen konkreten, umsetzbaren Plan für einen langfristig freien Handel zwischen den USA und China. Das ist der einzige Weg für neue, nachhaltige Allzeithochs im S&P 500 und Nasdaq 100. Tatsächlich könnte es sogar zu einem empfindlichen Schub auf der Unterseite kommen, sollte der Markt, der weiterhin von einem positiven Ausgang der Handelsgespräche ausgeht, enttäuscht werden. Je länger wir keine Einigung zu sehen bekommen und sich Unsicherheit beginnt breit zu machen, desto größer wird die Gefahr kurzzeitiger Abschläge, die sich im Falle des Nasdaq 100 mit einem Fall unter die 21.400er Marke beschleunigen könnten. Und damit nicht genug: am Mittwoch bekommen wir zudem Zahlen zur US Inflation präsentiert. Jüngste Inflationsindikationen deuteten mit ihren „Up Ticks“ auf die Erwartung, dass sich die US Zölle preistreibend auf die Inflation auswirken. Sollte sich diese Sorgen bestätigen, könnte dies die Spekulationen um eine kommende Woche Mittwoch geldpolitisch expansivere US-Notenbank FED, wenigstens rhetorisch, im Keim ersticken. Aber auch sonst ist eine Hängepartie in den Gesprächen zwischen den USA und China alles andere als positiv mit Blick auf die US Inflation und FED: wenn bis Juli kein Handelsabkommen bekannt gegeben wird, werden sich die Auswirkungen der Zölle erst in den letzten Monaten des Jahres in den Daten niederschlagen – und könnte die FED zur weiteren Zurückhaltung hinsichtlich zeitnaher Zinssenkungen, was wiederum eher bearish für Aktien wäre, nötigen. Ich persönlich bin skeptisch für die Bullen, in der Tat macht mich die aktuelle Drift auf der Oberseite, die in einem steigenden Keil im Tageschart resultiert, eher nervös. Ausgehend hiervon bin ich zwar nicht bearish bzw. Short, hierzu würde ich tatsächlich einen Nasdaq 100 unter 20.800 Punkten sehen wollen. Ich wäre allerdings auch nur ganz defensiv, wenn überhaupt, Long und würde Engagements hier auf kurze Momentum Trades beschränken. Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 7: Alles zu KGV, Dividendenrendite und mehr

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.