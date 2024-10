Nasdaq 100: Wieder unter die 20.000 Punkte-Marke 🔴tägliche Prognose vom 08.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.187 Punkten. Der Nasdaq formatierte am Morgen direkt das Tageshoch. Es ging bis zum sp√§ten Vormittag dynamisch abw√§rts. Die Erholungen, die sich bis dahin eingestellt hatten, wurde gleich wieder abverkauft. Erst gegen Mittag gelangen eine Stabilisierung und nachfolgende Erholung, die aber nur einen moderaten Charakter hatte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es zun√§chst aufw√§rts, wobei es den Bullen nicht gelungen ist, den Index wieder an und √ľber die 20.200 Punkte-Marke zu schieben. Im sp√§teren Handel √ľberwog wieder der Abgabedruck, der den Nasdaq unter die 20.000 Punkte-Marke gedr√ľckt hat.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 20.045 Punkten). Der Nasdaq setzte am Morgen direkt unter diese Durchschnittslinie als auch unter die SMA200 (aktuell bei 20.143 Punkten) zur√ľck. Erholen konnte sich der Nasdaq erneut im Bereich der SMA50 (aktuell bei 20.094 Punkten). Die Erholungsbewegungen am Nachmittag als auch am Abend gingen an die SMA200. Der Index hatte aber gestern nicht die Kraft, sich √ľber diese Linie bzw. die SMA200 zur√ľckzuschieben. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurden alle drei Durchschnittslinien aufgegeben.

Damit hat sich das Stundenchart deutlich eingetr√ľbt. Solange der Index unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnten √ľbergeordnet die 19.640 Punkte sein.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die SMA20 bzw. dar√ľber an die SMA50 gehen. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss der Index sich per Stundenschluss √ľber der SMA200 festsetzen. Gestern im Handel ist dieses Vorhaben nicht gelungen. Da der Nasdaq aktuell unter allen drei Durchschnittslinien notiert, br√§uchte es Dynamik und Momentum, um √ľber alle drei Linien zu kommen. Ob sich die heute allerdings einstellt, bleibt abzuwarten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat, nachdem er die¬†SMA20 (aktuell bei 20.050 Punkten) aufgegeben hat, mehrmals versucht erneut √ľber diese Linie zu kommen, was aber nicht gelungen ist. Es ging dynamisch unter die SMA50 (aktuell bei 20.131 Punkten), unter der sich der Nasdaq zun√§chst festgesetzt hat und konsolidierte. Die lange Seitw√§rtsbewegung wurde zum Wochenschluss der letzten Handelswoche nach Norden aufgel√∂st. Der Index konnte sich am Freitag der letzten Handelswoche √ľber die SMA50 schieben, hat es zu Wochenbeginn aber nicht geschafft, sich √ľber dieser Linie festzusetzen. Es ging im Rahmen der Schw√§che unter die SMA20 zur√ľck.

Es kommt jetzt darauf an, ob es der Nasdaq es schafft sich √ľber der SMA50 zu etablieren. Um dies abzubilden, muss er sich zun√§chst √ľber die SMA20 schieben. Da die¬†SMA20 als auch die SMA50 vergleichsweise eng zusammenliegen, ben√∂tigt der Nasdaq Momentum, um diesen Move zu bewerkstelligen. Gelingt dies, so k√∂nnte es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen in Richtung der 20.250/65 Punkte bzw. der 20.345/60 Punkte gehen.

Gelingt diese Bewegung aber nicht und setzt sich der Nasdaq unter der SMA20 fest, so besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnte die SMA200 (aktuell bei 19.639 Punkten) sein. Spätestens hier sollten sich die Notierungen stabilisieren und erholen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†neutral¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.004 Punkten und damit 183 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.004 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.021/23, bei 20.040/42, bei 20.058/60, bei 20.075/77, bei 20.090/92, bei 20.108/10, bei 20.124/26, bei 20.147/49, bei 20.165/67, bei 20.182/84, bei 20.195/97 und dann bei 20.210/12 Punkte anlaufen. √úber der 20.210/12 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.228/30, bei 20.241/43, bei 20.255/57, bei 20.269/71, bei 20.286/88, bei 20.307/09, bei 20.325/27, bei 20.342/44, bei 20.361/63, bei 20.377/79, bei 20.393/95, bei 20.409/11, bei 20.424/26 bzw. bei 20.445/47 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.004 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.988/86, bei 19.972/70, bei 19.955/53, bei 19.939/37, bei 19.915/13, bei 19.899/97, bei 19.879/77, bei 19.865/63, bei 19.848/46 bzw. bei 19.832/30 Punkten gehen. Unter der 19.832/30 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele die 19.818/16, die 19.804/02, die 19.788/86, die 19.769/67, die 19.750/48, die 19.735/33, die 19.720/18, die 19.703/01, die 19.687/85, die 19.673/71 bzw. die 19.658/56 Punkte.

 

Nasdaq Widerstände

20.045/50/94

20.131/43

20.315

20.537

20.615

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.903

19.855

19.639

19.431

19.285

18.726

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.108 Punkte / 20.257 Punkte bis 19.863 Punkte / 19.685 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

