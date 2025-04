Nasdaq 100: Zum Abend über der 19.500 Punkte-Marke festgesetzt 🔴 Tägliche Prognose vom 28.04.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 19.412 Punkten. Der Index gab bis zum Mittag zun√§chst nach. Es stellte sich dann eine l√§ngere Konsolidierung ein, die erst am Nachmittag nach Norden aufgel√∂st worden ist. Der Nasdaq konnte sich bis zum Abend deutlich aufw√§rtsschieben und im Zuge dessen √ľber die 19.500 Punkte-Marke laufen, √ľber der er sich hat auch festsetzen k√∂nnen.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index Freitagmorgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 19.393 Punkten) notierte. Der R√ľcksetzer am Vormittag ging unter diese Durchschnittslinie. Der Index schaffte es sich im Bereich des 61,8 % Retracement zu stabilisieren. Dies kann aus dem Stundenchart auch sehr gut herausgelesen werden. Am Nachmittag ging es im Rahmen der Erholungsbewegung wieder an und √ľber die SMA20.

Das Stundenchart hat sich damit aufgehellt.¬†Solange der Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die Erholungsbewegungen weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 19.710 Punkte, die 20.040 Punkte bzw. die 20.220 Punkte sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Nasdaq im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen kann. Sollte die SMA20 als Support nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 (aktuell bei 19.229 Punkten) noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird die SMA50 heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie drehen, um die bullische Interpretation des Stundencharts aufrecht zu erhalten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich von der¬†SMA50 (aktuell bei 18.715 Punkten) in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 19.146 Punkten) schieben. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche ging es vom 61,8 % Retracement aufw√§rts in Richtung des 50 % Retracements.

Das Chartbild hat sich mit diesen Bewegungen bullisch aufgehellt. K√∂nnen die Bullen die Pace aufrecht erhalten und der Kaufdruck weiter anhalten, so k√∂nnte es zun√§chst an das 50% Retracement gehen. Dar√ľber k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollten R√ľcksetzer erneut an die¬†SMA200 / SMA20 (aktuell bei 19.149 Punkten) laufen, so w√§ren diese als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linien zu stabilisieren und zu erholen. Wird die SMA200 / SMA20 aufgegeben, so k√∂nnte darunter die¬†SMA50 noch einen weiteren Support bieten.¬†

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.415 Punkten und damit 3 Punkte √ľber dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.415 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.441/43, bei 19.459/61, bei 19.478/80, bei 19.501/03, bei 19.519/21, bei 19.538/40, bei 19.555/57, bei 19.573/75, bei 19.596/98, bei 19.621/23, bei 19.640/42, bei 19.659/61 und dann bei 19.677/79 Punkten erreichen. √úber der 19.677/79 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.695//97, bei 19.718/20, bei 19.736/38, bei 19.756/58, bei 19.777/79, bei 19.798/800, bei 19.821/23, bei 19.842/44, bei 19.859/61 bzw. bei 19.883/85 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.415 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.404/02, bei 19.381/79, bei 19.358/56, bei 19.339/37, bei 19.318/16, bei 19.298/96, bei 19.278/76, bei 19.256/54, bei 19.239/37, bei 19.215/13, bei 19.188/86 und dann bei 19.167/65 Punkten anlaufen. Unter der 19.167/65 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.148/46, bei 19.127/25, bei 19.110/08, bei 19.090/88, bei 19.073/71, bei 19.054/52, bei 19.037/35 bzw. bei 19.020/18 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

19.631

19.729

20.327

20.552

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.393

19.229

19.149/46

18.715/11

18.693

18.419

18.211

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.521 Punkte / 19.679 Punkte bis 19.296 Punkte / 19.125 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

