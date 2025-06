US OPEN: Wall Street spielt geopolitische Risiken herunter | Tesla Aktie führt unter den Mag7-Unternehmen

Breit angelegter Optimismus an den wichtigsten US-Indizes

Konsumgüteraktien führen die Gewinne an

Tesla übertrifft Mag7-Aktien bei Debüt von Robotaxi Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Wall Street startete unbeeindruckt von der US-Intervention im Israel-Iran-Konflikt mit einem Plus in die neue Woche. Der S&P 500 führt die Gewinne vorübergehend an (+0,6 %), gefolgt vom Russell 2000 (+0,55 %), dem Nasdaq (+0,5 %) und dem DJIA (+0,35 %). Konsumgüteraktien dominieren das Trading am Montag, da sie relativ weniger geopolitischen und tarifbezogenen Risiken ausgesetzt sind als ihre Pendants aus den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Überdurchschnittlicher Optimismus herrscht auch im Immobiliensektor, nachdem die jüngsten Wirtschaftsdaten auf eine unerwartete Erholung der Hausverkäufe im Mai (+0,8 % gegenüber dem Vormonat gegenüber einer Prognose von -1,3 %) hindeuten. Der Optimismus wird auch durch die im Vergleich zu Europa relativ bessere Entwicklung der PMIs gestützt. Die Daten zeigten ein anhaltendes Wachstum sowohl im Dienstleistungs- als auch im Fertigungssektor in den USA, wenngleich sich die Dynamik stärker als erwartet abschwächte. Rückläufige Exporte belasteten die Produktion, was jedoch teilweise durch Lageraufstockungen aufgrund von Zollsorgen ausgeglichen wurde. Die Zölle führten auch zu starken Preisanstiegen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Die Binnennachfrage blieb stark und stützte die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Anstieg der Auftragsbestände. Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP Nasdaq 100 Chart (H1) Nach einem direkten US-Angriff auf den Iran eröffneten die Nasdaq 100-Index-Futures nach dem Wochenende mit einem deutlichen Kursrückgang von rund 200 Punkten. Der Nasdaq erholte sich jedoch schnell, schloss die Lücke und übertraf zu Beginn der europäischen Handelssitzung die Marke von 21.845 Punkten. Bei Eröffnung der New Yorker Börse stürzte der Index um 100 Punkte ab, erholte sich jedoch ebenso schnell wieder. Der Index durchbrach den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 25 Perioden und bestätigte damit seine Stärke trotz der geopolitischen Turbulenzen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Tesla Motors (TSLA.US) legt heute um rund 7 % zu, beflügelt durch Elon Musks heimliches Debüt des Robotaxis in Austin, bei dem statt einer breiten öffentlichen Vorstellung handverlesene Influencer zum Einsatz kamen. Während die Aktie aufgrund des Optimismus in die Höhe schoss, deuten reale Einschränkungen – geofence-Zonen, Einschränkungen bei schlechtem Wetter – und der harte Wettbewerb darauf hin, dass eine skalierbare, umsatzgenerierende Autonomie noch in weiter Ferne liegt.

Fiserv (FISV.US) legt um 3 % zu, nachdem das Unternehmen Pläne zur Einführung einer mit Solana integrierten Stablecoin-Plattform und eine Partnerschaft mit Circle und Paxos bekannt gegeben hat. Diese Initiative ist zwar ein mutiger Schritt in Richtung tokenisierter Zahlungen und einer Abwicklung rund um die Uhr, doch das Unternehmen steht vor der Herausforderung, sich von einem Kursrückgang von 20 % in diesem Jahr angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Fintech-Bereich zu erholen.

Li Auto (LI.US) legt um über 6,8 % zu, nachdem CEO Li Xiang Pläne zur Einführung eines neuen Elektro-SUV, des i6, im September dieses Jahres bekannt gegeben hat. Diese Maßnahme, die auf Käufer von Premium-Crossover-Modellen von Marken wie BMW und Audi abzielt, beflügelte auch die H-Aktien von Li Auto, die mit einem Anstieg von 5,5 % den Hang Seng Tech Index anführten.

Northern Trust (NTRS.US) stieg um bis zu 9 %, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die Bank of New York Mellon das Unternehmen wegen einer möglichen Fusion angesprochen habe. Analysten sehen strategische Vorteile für beide Seiten.

