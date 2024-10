Nasdaq 100: Zum Handelsschluss wieder unter die 20.400 Punkte Marke 🔴tägliche Prognose vom 18.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.341 Punkten. Bereits am Morgen hat der Index das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus zun√§chst dynamisch und nachfolgend sukzessive aufw√§rts. Der Aufw√§rtsdruck hat bis zum Nachmittag angehalten. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch abw√§rts. Der Index hat am sp√§ten Nachmittag l√§nger konsolidiert, ehe sich eine Gegenbewegung √ľber die 20.500 Punkte-Marke einstellte. Am Abend wurde diese Marke aber wieder aufgegeben, bis zum Handelsschluss hat sich der Index wieder unter die 20.400 Punkte Marke orientiert.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA200 (aktuell bei 20.370 Punkten). Bereits am Morgen konnte sich der Index von dieser Durchschnittslinie nach Norden absto√üen. Es ging problemlos √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.382 Punkten). Am Nachmittag war der Abstand zur SMA50 veritabel; der scharfe R√ľcksetzer erreichte diese Linie erneut; der Index konnte sich im Bereich der SMA50 / SMA20 (aktuell bei 20.426 Punkten) stabilisieren und erholen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es zur√ľck an die SMA20 / SMA200.

Die Bullen haben heute die Aufgaben, den Nasdaq per Stundenschluss unbedingt √ľber der SMA200 zu halten. Sollte dies gelingen, so muss dar√ľber die SMA50, bzw. nachfolgend die SMA20 √ľberwunden werden. Die SMA50 und die¬†SMA20 liegen vergleichsweise eng zusammen, ein Durchlaufen sollte mit Dynamik und mit Momentum erfolgen. Gelingt die Bewegung √ľber die SMA20, so ist es unserer Meinung nach zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Gelingt diese Dynamik aber nicht, so besteht die Gefahr, dass sich ein Fehlausbruch konstituiert. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn sich der DAX √ľber der 20.500 Punkte-Marke festgesetzt hat. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die in Richtung der 20.610/25 Punkte bzw. der 20.695/710 Punkte und der 20.835/45 Punkte gehen k√∂nnten.

Wird die SMA200 aber im Rahmen von weiterer Schw√§che aufgegeben und verliert der Nasdaq nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es in Richtung des Monatstiefs gehen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat es in der letzten Handelswoche erst nach einigen Versuchen geschafft sich wieder √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.393 Punkten) zu schieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufw√§rts. Zum Wochenschluss hin wurde die SMA20 (aktuell bei 20.407 Punkten) im Zuge von R√ľcksetzern angelaufen. Dieser Support hat zun√§chst gut gehalten. Der Nasdaq konnte sich von dieser Durchschnittslinie wieder aufw√§rtsschieben. Die Aufw√§rtsbewegung wurde zu Wochenbeginn fortgesetzt, im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA20 im Rahmen einer dynamischen Abw√§rtsbewegung aufgegeben. Es ging im Zuge der Schw√§che bis an die SMA50, an der sich der Nasdaq zun√§chst wieder erholen konnte. Die Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben.

Wesentlich wird sein, ob es der Index es wieder schafft, sich √ľber die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies, so w√§re es weiterhin wichtig, dass es rasch aufw√§rts geht und sich der Nasdaq rasch von der SMA20 nach Norden l√∂sen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollte die Kraft f√ľr diese Bewegung fehlen, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer zun√§chst erneut an der¬†SMA50 stabilisieren. Die letzten R√ľcksetzer konnten sich im Dunstkreis dieser Linie erholen. Wird die SMA50 aber aufgegeben, so k√∂nnte dies ein Hinweis sein, dass sich die Schw√§che in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19.829 Punkten) ausdehnen k√∂nnte.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.403 Punkten und damit 62 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.403 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.411/13, bei 20.428/30, bei 20.445/47, bei 20.460/62, bei 20.476/78, bei 20.490/92, bei 20.505/07, bei 20.519/21, bei 20.535/37 und dann bei 20.549/51 Punkten anlaufen. √úber der 20.549/51 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.565/67, bei 20.581/83, bei 20.596/98, bei 20.611/13, bei 20.626/28, bei 20.641/43, bei 20.658/60, bei 20.674/76, bei 20.691/93, bei 20.711/13, bei 20.727/29 bzw. bei 20.741/43 zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.403 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.386/84, bei 20.369/67, bei 20.353/51, bei 20.337/35, bei 20.326/24, bei 20.312/10, bei 20.288/86, bei 20.271/69, bei 20.255/53, bei 20.240/38 und dann bei 20.225/23 Punkten laufen. Unter der 20.225/23 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.209/07, bei 20.190/88, bei 20.178/76, bei 20.165/63, bei 20.149/47, bei 20.135/33, bei 20.120/18, bei 20.104/02, bei 20.088/86, bei 20.069/67 bzw. bei 20.052/50 Punkten erreichbar.

 

Nasdaq Widerstände

20.407/26

20.504

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.393/82/70

20.259

20.118

20.048

19.829

19.737

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.478 Punkte / 20.581 Punkte bis 20.223 Punkte / 20.102 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

