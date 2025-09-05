Nasdaq Analyse: Stabilisierung über der SMA200 – Unsere Nasdaq Prognose für heute📊

Einleitung Die Nasdaq Analyse vom Freitag zeigt ein aufgehelltes Chartbild. Nach mehreren Anläufen konnte der Index die wichtige SMA200 überwinden und deutete damit eine Stabilisierung an. Mit der heutigen Eröffnung liegt der Nasdaq deutlich über dem Vortagesniveau. In dieser Nasdaq Prognose werfen wir einen Blick auf die kurzfristigen Chancen und Risiken ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📈 Stundenchart mit bullischem Signal Nasdaq überwand nach mehrmaligen Tests die SMA200 (23.516 Punkte)

Rücksetzer an die SMA20 (23.637 Punkte) möglich, ohne dass das bullische Bild gefährdet wäre

Über der Marke von 23.800 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für neue Allzeithochs 📉 4-Stunden-Chart zeigt Unterstützungen & Widerstände Wichtige Unterstützungen: SMA50 / SMA200 bei 23.520–23.506 Punkten

Nachhaltiger Bruch könnte kurzfristig bearish gewertet werden

Oberhalb von 23.800 Punkten bleibt die Nasdaq Prognose bullisch 🎯 Tagesausblick & Handelsrange Erwartete Range: 23.869–23.996 bis 23.643–23.512 Punkte

Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario 60 % , Bear-Szenario 40 %

📊 Nasdaq Prognose – Wichtige Unterstützungen & Widerstände Widerstände Unterstützungen 23.836 23.637 23.962 23.520/13/06 24.067 23.464 24.255 23.353 / 23.077 Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq Analyse & Nasdaq Prognose Die heutige Nasdaq Analyse zeigt ein aufgehelltes Chartbild. Nach dem Durchbruch über die SMA200 stehen die Chancen gut, dass der Index die 23.900er-Zone testet und mittelfristig in Richtung Allzeithochs läuft. Solange die Unterstützungen im Bereich der SMA50/SMA200 halten, bleibt die Nasdaq Prognose bullisch. Unterhalb von 23.500 Punkten steigt hingegen das Risiko für einen Rücksetzer.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Nasdaq Analyse & Nasdaq Prognose 1. Wie steht der Nasdaq aktuell?

Der Nasdaq hat sich zuletzt über der wichtigen SMA200 stabilisiert und zeigt damit ein bullisches Chartbild. Solange die Marke von 23.800 Punkten verteidigt wird, bleibt die Tendenz positiv. 2. Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich von 23.500–23.520 Punkten. Auf der Oberseite rücken die Zonen bei 23.900 und 24.000 Punkten in den Fokus als mögliche Ziele. 3. Was zeigt die Nasdaq Prognose für heute?

Die Nasdaq Prognose sieht eine Tagesrange zwischen 23.869–23.996 und 23.643–23.512 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei rund 60 %. 4. Wann wird die Nasdaq Prognose negativ?

Ein Bruch unter die Marke von 23.500 Punkten könnte die kurzfristige Prognose eintrüben und das Risiko für Rücksetzer Richtung 23.300 Punkte erhöhen. 5. Wie lautet der Ausblick für den Nasdaq mittelfristig?

Bleibt der Index über 23.800 Punkten, bestehen gute Chancen auf einen Test der Allzeithochs. Damit bleibt die Nasdaq Prognose mittelfristig bullisch.

