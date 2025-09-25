Starke US-Daten führen vor Eröffnung der Wall Street zu Kursverlusten bei amerikanischen Indizes 🗽 Nasdaq Prognose & Analyse – US-Daten drücken auf die Kurse Die Nasdaq Prognose bleibt angespannt: Futures auf den US Nasdaq 100 (US100) fielen vorbörslich um mehr als 0,7%. Auslöser waren überraschend starke US-Daten, die die Chancen auf eine aggressive geldpolitische Lockerung durch die Fed deutlich verringern. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Wirtschaftsdaten als Belastungsfaktor für die Nasdaq BIP-Wachstum: Im zweiten Quartal stieg das US-BIP um 3,8% (Prognose: 3,3%), nach einem Rückgang von -0,5% zuvor.

Auftragseingänge langlebiger Güter: Im August ein Plus von knapp 3% MoM – erwartet war ein Rückgang von -0,3%.

Konsumausgaben: +2,5% im Q2, verglichen mit +0,5% im Vorquartal.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Rückgang auf 218K (Erwartung: 233K), nach 232K zuvor. Diese robusten Zahlen stärkten den US-Dollar und dämpften gleichzeitig die Hoffnung der Anleger auf schnelle Zinssenkungen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed, Politik und Zinsausblick Während Fed-Mitglied Schmid von einem „balancierten“ Arbeitsmarkt sprach, betonte er zugleich, dass die Inflation noch immer zu hoch sei – ein hawkishes Signal. Goolsbee deutete dagegen an, dass bei stagflationären Tendenzen stärkere Zinssenkungen möglich wären. Doch mit einem BIP-Wachstum nahe 3% im Jahresvergleich sowie robusten Konsum- und Arbeitsmarktdaten ist Stagflation aktuell kaum gegeben. Parallel dazu könnte die politische Entwicklung Einfluss nehmen: Unterstützer eines dovishen Zinskurses, wie Scott Bessent oder Donald Trump, könnten nach der Wahl die Kontrolle über die Fed-Politik gewinnen. Marktreaktion: Nasdaq Analyse im Detail Die Nasdaq Analyse zeigt: Trotz starker Konjunkturdaten zogen sich Anleger aus Aktien zurück. Die Sorge: Zu hohe Zinsen über zu lange Zeit könnten das Wachstum abwürgen und die Märkte belasten. Nasdaq / US100: -0,7% vorbörslich

Russell 2000 / US2000: -1,5% Rückgang

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

