💡 Nasdaq in Konsolidierung vor dem Verbraucherpreisindex

Was ist von den wichtigsten US-Wirtschaftsdaten zu erwarten‚Ěď

Um 14:30 Uhr erhalten Investoren die neuesten Inflationsdaten aus den USA, die zusammen mit den NFP- und PCE-Berichten die wichtigsten Komponenten sind, die die Entscheidungen der Federal Reserve in Bezug auf die Zinssätze beeinflussen. Aufgrund der Bedeutung dieser Daten warten die Märkte gespannt auf die Einzelheiten des Berichts, die die Stimmung an der Wall Street und auf dem Devisenmarkt in den kommenden Tagen beeinflussen könnten. Was können wir also von den heutigen CPI-Daten erwarten?

Wichtige Informationen vor dem VPI:

Der VPI stieg im Januar wahrscheinlich auf 0,3 % im Monatsvergleich (gegen√ľber 0,4 % zuvor) und der Kern-VPI stieg wahrscheinlich auf 0,3 % im Monatsvergleich (gegen√ľber 0,2 % zuvor).

Im Jahresvergleich w√ľrde dies bedeuten, dass der VPI bei 2,9 % bleibt, w√§hrend der Kern-VPI auf 3,1 % f√§llt (von zuvor 3,2 %).

Der Kern-VPI f√ľr Januar k√∂nnte aufgrund der Saisonalit√§t einen Anstieg verzeichnen, da Unternehmen ihre Preise in der Regel zu Jahresbeginn anpassen.

Die Inflationsdaten aus der zweiten Jahreshälfte 2024 könnten nach unten korrigiert werden, was darauf hindeutet, dass die Disinflation stärker war als zuvor angenommen, was die Überzeugung der Fed, dass sie sich ihrem Inflationsziel von 2 % nähert, möglicherweise bestärkt.

Quelle: XTB Research

 

Steigende Inflationserwartungen

Der Bericht der University of Michigan vom Freitag zeigte einen deutlichen Anstieg der Inflationserwartungen. Die US-Verbraucher erwarten nun deutlich h√∂here Preissteigerungen als im Vormonat und rechnen mit einer Inflation von 4,3 % im n√§chsten Jahr (zuvor 3,2 %). Eine m√∂gliche Ursache f√ľr diesen Anstieg der Erwartungen ist in erster Linie die Zollpolitik von Donald Trump, die den Warenmarkt in den USA kurz- und mittelfristig straffen k√∂nnte.

Quelle: XTB Research

 

Keine Gefahr vom Arbeitsmarkt?

W√§hrend Jerome Powell in seiner gestrigen Rede deutlich betonte, dass der Arbeitsmarkt derzeit keinen Anlass zur Sorge hinsichtlich der Inflation gibt, sind die L√∂hne in den USA (einer der Hauptbestandteile der Inflation) in den letzten Monaten allm√§hlich gestiegen. Die L√∂hne stiegen im Januar st√§rker als erwartet (von 3/9 % auf 4,1 %), doch die Auswirkungen dieser Daten werden durch die allgemeine Aufw√§rtskorrektur des letzten NFP-Berichts f√ľr 2024 teilweise abgeschw√§cht.

Quelle: XTB Research

 

Aus Sicht der Fed

Ein saisonal h√∂herer Wert sollte die ‚Äěnicht in Eile‚Äú-Haltung der Federal Reserve nicht beeinflussen. Der Anstieg der Inflation zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 wurde bereits zu Beginn des vierten Quartals 2024 sowohl in den USA als auch in der EU prognostiziert. Daher wird sich die Fed in erster Linie auf den Gesamttrend der Kerninflation konzentrieren, mit zus√§tzlichen Anpassungen, falls die Daten zum Jahresende nach unten korrigiert werden, was eine strengere √úbertragung der Geldpolitik signalisiert.

Die Geldm√§rkte preisen derzeit die erste Zinssenkung im September 2025 ein. Ein st√§rker als erwarteter R√ľckgang der Kerninflation k√∂nnte die Erwartungen n√§her an die Jahresmitte r√ľcken lassen. Die erwarteten Auswirkungen der Zollpolitik k√∂nnen ein solches Szenario jedoch verz√∂gern. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

 

Zusammenfassend:

Autos und Mieten werden wahrscheinlich auch in der ersten H√§lfte des Jahres 2025 weiterhin einen Abw√§rtsdruck auf den Verbraucherpreisindex aus√ľben und den breiteren Disinflationstrend unterst√ľtzen.

werden wahrscheinlich auch in der ersten H√§lfte des Jahres weiterhin einen Abw√§rtsdruck auf den aus√ľben und den breiteren unterst√ľtzen. Erwartet wird, dass die US-Notenbank vor√ľbergehende Schocks wie steigende Lebensmittelpreise ignoriert und sich stattdessen auf Kerninflationstrends konzentriert.

wie steigende Lebensmittelpreise ignoriert und sich stattdessen auf konzentriert. Überarbeitete Daten , die auf eine stärkere Disinflation hindeuten, könnten die Entschlossenheit der Fed stärken, die Zinssätze kurzfristig unverändert zu lassen, bevor sie später weiter gesenkt werden.

, die auf eine stärkere hindeuten, könnten die Entschlossenheit der Fed stärken, die zu lassen, bevor sie später weiter gesenkt werden. Umgekehrt könnte die US-Notenbank bei höheren Inflationswerten einen Grund finden, die Lockerung noch weiter zu verzögern .

bei h√∂heren einen Grund finden, die . Dieses Szenario k√∂nnte ung√ľnstig f√ľr die Wall Street sein, die in einem Umfeld des leichten Kapitalzugangs besser abschneidet.

Der Nasdaq / US100 erf√§hrt heute vor der Ver√∂ffentlichung der VPI-Daten leichte Ver√§nderungen. Langfristig beh√§lt der Index jedoch einen starken Aufw√§rtstrend bei, der technisch durch exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA 50 Tage, 100 Tage und 200 Tage) unterst√ľtzt wird. Diese Zonen bleiben wichtige St√ľtzpunkte f√ľr dieses Instrument.

Quelle: xStation5 von XTB 

 

