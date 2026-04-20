Nasdaq Prognose heute - Aktuelle Nasdaq Analyse & Ausblick (20.04.2026)

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 26.336 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag leicht erholen. Die Kerzenkörper hatten aber alle einen überschaubaren Charakter. Am Nachmittag zogen die Notierungen spürbar an. Es kamen neue Käufer in den Markt, die den Nasdaq bis zum Abend bis an die 26.750 Punkte geschoben haben. Im weiteren Handelsverlauf ging es bis zum Handelsschluss wieder etwas abwärts.

Im Rahmen des Frühhandels setzte der Index mit einem GAP down unter die 26.550 Punkte-Marke zurück.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Trend bleibt übergeordnet bullisch

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ist der Aufwärtstrend intakt, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Neue Hochs bleiben damit möglich.

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ist der Aufwärtstrend intakt, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Neue Hochs bleiben damit möglich. SMA20 als zentrale Schlüsselmarke

Die Marke um 26.300–26.500 Punkte entscheidet kurzfristig über die Richtung - Stabilisierung darüber spricht für steigende Kurse, ein Bruch erhöht das Korrekturrisiko.

Die Marke um 26.300–26.500 Punkte entscheidet kurzfristig über die Richtung - Stabilisierung darüber spricht für steigende Kurse, ein Bruch erhöht das Korrekturrisiko. Kurzfristig erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit

Trotz bullischem Gesamtbild liegt die Wahrscheinlichkeit für ein schwächeres Szenario aktuell bei 60 %, mit Fokus auf mögliche Rücksetzer in Richtung SMA50.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 26.336 Punkten und zeigte zunächst eine moderate Erholung mit kleinen Kerzenkörpern - ein Zeichen für zurückhaltende Marktteilnehmer. Am Nachmittag setzte jedoch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, getragen von neuen Käufern.

Im Zuge dieser Bewegung wurde ein neues Allzeithoch bei 26.753 Punkten erreicht. Zum Handelsschluss kam es jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen.

Im Frühhandel zum Wochenstart notiert der Nasdaq mit einem Gap unterhalb der Marke von 26.550 Punkten.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigt sich weiterhin ein technisch konstruktives Bild:

Der Nasdaq konnte sich am Freitag stabil über der SMA20 (26.576 Punkte) halten

Aktuell testet der Index diese Durchschnittslinie erneut

Bullisches Szenario:

Ein nachhaltiger Anstieg per Stundenschluss über die SMA20 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Allzeithochs. Darüber liegen die nächsten Zielzonen bei:

26.890/910 Punkten

27.090/110 Punkten

Bärisches Szenario:

Fällt der Nasdaq unter die SMA20, rückt die SMA50 (26.425 Punkte) in den Fokus.

Ein Bruch dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA200 (25.521 Punkte) eröffnen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

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Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die übergeordnete Nasdaq Analyse bestätigt den Aufwärtstrend:

Deutliche Aufwärtsbewegung nach Überwinden der SMA200 (24.627 Punkte)

Rücksetzer wurden bisher konsequent gekauft

Der Abstand zur SMA20 (26.321 Punkte) bleibt komfortabel

Wichtige Erkenntnis:

Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die bullische Struktur intakt.

Risiko:

Ein Bruch der SMA20 könnte eine Korrektur in Richtung SMA50 (25.641 Punkte) auslösen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute (20.04.2026)

Aktueller Stand: 26.514 Punkte

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 26.514 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele aktiv:

26.531/33

26.557/59

26.585/87

26.611/13

26.635/37

26.652/54

26.670/72

26.689/91

26.713/15

26.732/34

26.755/57

26.778/80

Darüber hinaus:

26.801/03

26.819/21

26.842/44

26.861/63

26.885/87

26.911/13

26.931/33

26.949/51

26.966/68

26.984/86

27.009/11

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 26.514 Punkten:

26.490/89

26.470/68

26.449/47

26.428/27

26.410/08

26.393/91

26.372/70

26.348/46

26.329/27

26.308/06

26.284/82

26.259/57

Weitere Ziele:

26.240/38

26.219/17

26.198/96

26.175/73

26.158/56

26.135/33

26.118/16

26.095/93

26.071/69

26.047/45

26.028/26

26.010/08

Wichtige Marken der Nasdaq Analyse

Widerstände:

26.518/21/65

26.699

26.711

26.895

27.025/49

Unterstützungen:

26.425

26.321

26.104

25.835

25.735/11

25.641

25.566

Nasdaq Prognose - Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 26.672 bis 26.821 Punkte

Unterseite: 26.408 bis 26.196 Punkte

Fazit der Nasdaq Analyse

Die übergeordnete Struktur bleibt bullisch, kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken. Entscheidend ist die Verteidigung der SMA20. Ein Bruch dieser Marke könnte eine temporäre Korrektur einleiten, während ein stabiler Anstieg darüber den Weg zu neuen Hochs öffnet.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein gemischtes Bild: Übergeordnet bleibt der Trend bullisch, kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse heute entscheidend?

Die wichtigste Schlüsselzone liegt im Bereich 26.300 bis 26.500 Punkte. Diese Zone entscheidet, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt oder eine Korrektur einsetzt.

Ist der Nasdaq aktuell bullish oder bearish?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild im größeren Zeitrahmen. Kurzfristig ist die Lage jedoch neutral bis leicht bearish, solange kein klarer Ausbruch nach oben erfolgt.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 ist aktuell die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Hält diese Linie, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch kann weitere Abgaben auslösen.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq Prognose möglich?

Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele im Bereich 26.800 bis über 27.000 Punkte. Auf der Unterseite sind Rücksetzer in Richtung 26.000 Punkte möglich, falls wichtige Unterstützungen brechen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende oder fallende Kurse?

Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 40 % für steigende Kurse und 60 % für fallende Kurse im Tagesverlauf.

Was beeinflusst die Nasdaq Prognose kurzfristig am stärksten?

Kurzfristig sind vor allem technische Marken wie SMA20 und SMA50 entscheidend sowie das Verhalten rund um das Allzeithoch und die Dynamik im Intraday-Handel.

Eignet sich die Nasdaq Analyse für kurzfristiges Trading?

Ja, insbesondere die genannten Unterstützungen und Widerstände bieten eine gute Orientierung für kurzfristige Trading-Setups im Intraday-Bereich.