Nasdaq Prognose heute - Aktuelle Nasdaq Analyse & Ausblick (20.04.2026)

- Trend bleibt übergeordnet bullisch
- SMA20 als zentrale Schlüsselmarke
- Kurzfristig erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit
- Trend bleibt übergeordnet bullisch
- SMA20 als zentrale Schlüsselmarke
- Kurzfristig erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 26.336 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag leicht erholen. Die Kerzenkörper hatten aber alle einen überschaubaren Charakter. Am Nachmittag zogen die Notierungen spürbar an. Es kamen neue Käufer in den Markt, die den Nasdaq bis zum Abend bis an die 26.750 Punkte geschoben haben. Im weiteren Handelsverlauf ging es bis zum Handelsschluss wieder etwas abwärts.
Im Rahmen des Frühhandels setzte der Index mit einem GAP down unter die 26.550 Punkte-Marke zurück.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Trend bleibt übergeordnet bullisch
Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ist der Aufwärtstrend intakt, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Neue Hochs bleiben damit möglich.
- SMA20 als zentrale Schlüsselmarke
Die Marke um 26.300–26.500 Punkte entscheidet kurzfristig über die Richtung - Stabilisierung darüber spricht für steigende Kurse, ein Bruch erhöht das Korrekturrisiko.
- Kurzfristig erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit
Trotz bullischem Gesamtbild liegt die Wahrscheinlichkeit für ein schwächeres Szenario aktuell bei 60 %, mit Fokus auf mögliche Rücksetzer in Richtung SMA50.
Der Nasdaq startete am Freitag bei 26.336 Punkten und zeigte zunächst eine moderate Erholung mit kleinen Kerzenkörpern - ein Zeichen für zurückhaltende Marktteilnehmer. Am Nachmittag setzte jedoch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, getragen von neuen Käufern.
Im Zuge dieser Bewegung wurde ein neues Allzeithoch bei 26.753 Punkten erreicht. Zum Handelsschluss kam es jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen.
Im Frühhandel zum Wochenstart notiert der Nasdaq mit einem Gap unterhalb der Marke von 26.550 Punkten.
Nasdaq Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart zeigt sich weiterhin ein technisch konstruktives Bild:
- Der Nasdaq konnte sich am Freitag stabil über der SMA20 (26.576 Punkte) halten
- Aktuell testet der Index diese Durchschnittslinie erneut
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Anstieg per Stundenschluss über die SMA20 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Allzeithochs. Darüber liegen die nächsten Zielzonen bei:
- 26.890/910 Punkten
- 27.090/110 Punkten
Bärisches Szenario:
Fällt der Nasdaq unter die SMA20, rückt die SMA50 (26.425 Punkte) in den Fokus.
Ein Bruch dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA200 (25.521 Punkte) eröffnen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die übergeordnete Nasdaq Analyse bestätigt den Aufwärtstrend:
- Deutliche Aufwärtsbewegung nach Überwinden der SMA200 (24.627 Punkte)
- Rücksetzer wurden bisher konsequent gekauft
- Der Abstand zur SMA20 (26.321 Punkte) bleibt komfortabel
Wichtige Erkenntnis:
Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die bullische Struktur intakt.
Risiko:
Ein Bruch der SMA20 könnte eine Korrektur in Richtung SMA50 (25.641 Punkte) auslösen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute (20.04.2026)
Aktueller Stand: 26.514 Punkte
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 26.514 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele aktiv:
- 26.531/33
- 26.557/59
- 26.585/87
- 26.611/13
- 26.635/37
- 26.652/54
- 26.670/72
- 26.689/91
- 26.713/15
- 26.732/34
- 26.755/57
- 26.778/80
Darüber hinaus:
- 26.801/03
- 26.819/21
- 26.842/44
- 26.861/63
- 26.885/87
- 26.911/13
- 26.931/33
- 26.949/51
- 26.966/68
- 26.984/86
- 27.009/11
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der Marke von 26.514 Punkten:
- 26.490/89
- 26.470/68
- 26.449/47
- 26.428/27
- 26.410/08
- 26.393/91
- 26.372/70
- 26.348/46
- 26.329/27
- 26.308/06
- 26.284/82
- 26.259/57
Weitere Ziele:
- 26.240/38
- 26.219/17
- 26.198/96
- 26.175/73
- 26.158/56
- 26.135/33
- 26.118/16
- 26.095/93
- 26.071/69
- 26.047/45
- 26.028/26
- 26.010/08
Wichtige Marken der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 26.518/21/65
- 26.699
- 26.711
- 26.895
- 27.025/49
Unterstützungen:
- 26.425
- 26.321
- 26.104
- 25.835
- 25.735/11
- 25.641
- 25.566
Nasdaq Prognose - Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 26.672 bis 26.821 Punkte
- Unterseite: 26.408 bis 26.196 Punkte
Fazit der Nasdaq Analyse
Die übergeordnete Struktur bleibt bullisch, kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken. Entscheidend ist die Verteidigung der SMA20. Ein Bruch dieser Marke könnte eine temporäre Korrektur einleiten, während ein stabiler Anstieg darüber den Weg zu neuen Hochs öffnet.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein gemischtes Bild: Übergeordnet bleibt der Trend bullisch, kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer.
Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse heute entscheidend?
Die wichtigste Schlüsselzone liegt im Bereich 26.300 bis 26.500 Punkte. Diese Zone entscheidet, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt oder eine Korrektur einsetzt.
Ist der Nasdaq aktuell bullish oder bearish?
Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild im größeren Zeitrahmen. Kurzfristig ist die Lage jedoch neutral bis leicht bearish, solange kein klarer Ausbruch nach oben erfolgt.
Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq Analyse?
Die SMA20 ist aktuell die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Hält diese Linie, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch kann weitere Abgaben auslösen.
Welche Kursziele sind laut Nasdaq Prognose möglich?
Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele im Bereich 26.800 bis über 27.000 Punkte. Auf der Unterseite sind Rücksetzer in Richtung 26.000 Punkte möglich, falls wichtige Unterstützungen brechen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende oder fallende Kurse?
Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 40 % für steigende Kurse und 60 % für fallende Kurse im Tagesverlauf.
Was beeinflusst die Nasdaq Prognose kurzfristig am stärksten?
Kurzfristig sind vor allem technische Marken wie SMA20 und SMA50 entscheidend sowie das Verhalten rund um das Allzeithoch und die Dynamik im Intraday-Handel.
Eignet sich die Nasdaq Analyse für kurzfristiges Trading?
Ja, insbesondere die genannten Unterstützungen und Widerstände bieten eine gute Orientierung für kurzfristige Trading-Setups im Intraday-Bereich.
Krypto-News: Ein Abwärtsimpuls für Bitcoin? 🚨 ETFs fließen wieder in BTC
Wird die Wall Street ein neues Rekordhoch erreichen?🗽Highlights der Berichtssaison des S&P 500
⚫Brent-Öl über 90 Dollar pro Barrel
DAX Prognose für Montag, 20.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.