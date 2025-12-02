Nasdaq Prognose & Analyse für den 02.12.2025 – Technischer Ausblick

- Bullischer Bias bleibt bestehen
- Entscheidungszone 23,6-%-Retracement
- Tagesausblick: leicht aufwärtsgerichtet
- Bullischer Bias bleibt bestehen
- Entscheidungszone 23,6-%-Retracement
- Tagesausblick: leicht aufwärtsgerichtet
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.229 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zunächst erholen, gab seine Gewinne nachfolgend wieder ab. Die Notierungen bröckelten bis zum Nachmittag moderat ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag formatierte der Nasdaq zunächst das Tagestief, konnte sich von hier aber aufwärtsschieben. Die Aufwärtsimpulse haben bis zum Abend angehalten. Nachdem das Tageshoch von Freitag bestätigt wurde, lief der Index ein paar Punkte über diese Marke, gab nachfolgend im späteren Handel wieder deutlich nach. Die Tagesgewinne wurden zum Teil wieder abgegeben.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
Bullischer Bias bleibt bestehen: Solange der Nasdaq über SMA20 und SMA50 (1h) sowie SMA20 und SMA200 (4h) notiert, bleibt die kurzfristige und mittelfristige Struktur klar bullisch.
-
Entscheidungszone 23,6-%-Retracement: Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6-%-Retracement würde weiteres Upside-Potenzial bis 25.750/75 und 26.050/75 Punkten eröffnen.
-
Tagesausblick: leicht aufwärtsgerichtet: Mit einem morgendlichen Start bei 25.333 Punkten und einer 60%-Bull-Wahrscheinlichkeit überwiegen die Chancen für einen seitwärts/aufwärts verlaufenden Handelstag.
Der Nasdaq startete am Montagmorgen bei 25.229 Punkten. Nach einer frühen Erholung verlor der Index seine Gewinne wieder und fiel bis zum Nachmittag moderat zurück. Mit Beginn des US-Handels wurde zunächst das Tagestief markiert, anschließend setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein. Nach Bestätigung des Freitagshochs überschritt der Nasdaq diese Marke minimal, gab jedoch im späten Handel einen Teil der Gewinne wieder ab.
📊 Nasdaq Analyse – Kerndaten des Handelstags
|Zeitraum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (Punkte)
|01.12.
|25.456
|25.170
|25.361
|286
|28.11.
|25.452
|25.286
|25.437
|146
*Farben in der Originalanalyse zeigen: Rot = niedriger als Vortag / Grün = höher als Vortag
*Range von 08:00–22:00 Uhr
🔎 Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq eröffnete unterhalb der SMA50 (25.309 Punkte). Früh am Vormittag kam es zu einer Erholung, doch die SMA50 stellte eine deutliche Hürde dar. Erst nach einem Rücksetzer am Nachmittag gelang ein dynamischer Lauf über SMA20 (25.344 Punkte) und SMA50.
Zum Handelsschluss blieb der Index über beiden gleitenden Durchschnitten, was ein kurzfristig bullisches Bild erzeugt. Ein erneuter Angriff auf das 23,6-%-Retracement erscheint möglich.
Bullisch wird das Chartbild, sobald der Index sich oberhalb des Retracements behauptet.
Wichtig: Unterstützungen im 1h-Chart
-
Stabilisierungspotenzial an SMA20 / SMA50
-
Eintrübung bei Schlusskursen unter der SMA50
-
Bei Schwäche: erneuter Test des 23,6-%-Retracements wahrscheinlich
📌 Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch bis neutral
🔎 Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der vergangenen Woche gelang dem Nasdaq der Durchbruch über die SMA200 (25.252 Punkte). Am Montagmorgen wurde das 23,6-%-Retracement zunächst abgewiesen, woraufhin der Index zur SMA20 (25.297 Punkte) zurücksetzte. Dort fand er mehrfach Halt und schob sich erneut darüber.
Solange der Index oberhalb von SMA20 und SMA200 bleibt, ist eine Fortsetzung der Erholung bis zum Retracement wahrscheinlich.
Mögliche Kursziele bei einem Ausbruch über das 23,6-%-Retracement:
-
25.750/75 Punkte
-
26.050/75 Punkte
Ein klarer Rückfall unter SMA20 / SMA200 würde das Chartbild spürbar belasten. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in Richtung 38,2-%-Retracement.
📌 Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
📈 Nasdaq Ausblick für den Handelstag (02.12.2025)
Der Nasdaq notiert am frühen Morgen bei 25.333 Punkten, rund 104 Punkte über dem Vortagsniveau.
🟩 Long-Szenario
Kann der Nasdaq sich über 25.333 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei:
25.355/57 → 25.368/70 → 25.386/88 →
25.404/06 → 25.421/23 → 25.437/39 →
25.452/54 → 25.470/72 → 25.489/91 →
25.507/09 → 25.524/26 → 25.545/47 →
25.562/64 → 25.578/80 → 25.598/600 →
25.616/18 → 25.633/35 → 25.649/51 →
25.668/70 → 25.687/89 → 25.804/06 → 25.821/23 Punkte
🟥 Short-Szenario
Unter 25.333 Punkten lauten die nächsten Ziele:
25.324/22 → 25.303/01 → 25.283/81 →
25.264/62 → 25.245/43 → 25.228/26 →
25.213/11 → 25.195/83 → 25.178/76 →
25.165/63 → 25.146/44 → 25.127/25 →
25.112/10 → 25.095/93 → 25.079/77 →
25.062/60 → 25.048/46 → 25.030/28 →
25.013/11 → 24.995/93 → 24.980/78 Punkte
🧱 Nasdaq Widerstände & Unterstützungen
Widerstände:
-
25.344
-
25.442
-
25.501
-
25.691
Unterstützungen:
-
25.309
-
25.296
-
25.086
-
25.105
-
24.928
-
24.885
-
24.664
Quelle: Eigenanalyse (xStation5). Fett markierte Marken sind Kreuzwiderstände / -unterstützungen.
🎯 Tagesprognose & Wahrscheinlichkeit
Gesamteinschätzung: seitwärts / aufwärts (bezogen auf Tagesschluss 22:00 Uhr)
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
25.452 / 25.564 Punkte bis 25.226 / 25.110 Punkte
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
DAX: Kurzfristiger Ausblick bleibt bullisch! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Bitcoin Prognose: Zinsentscheid im Fokus – entscheidet die FED über den nächsten Trend? ₿
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Gold, Nasdaq 100, USDCHF
BÖRSE HEUTE: Wall Street leicht im Plus – Positive US-Daten & Tech-Stärke treiben Märkte (05.12.2025)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.