Nasdaq Prognose & Analyse für den 02.12.2025 – Technischer Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.229 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zunächst erholen, gab seine Gewinne nachfolgend wieder ab. Die Notierungen bröckelten bis zum Nachmittag moderat ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag formatierte der Nasdaq zunächst das Tagestief, konnte sich von hier aber aufwärtsschieben. Die Aufwärtsimpulse haben bis zum Abend angehalten. Nachdem das Tageshoch von Freitag bestätigt wurde, lief der Index ein paar Punkte über diese Marke, gab nachfolgend im späteren Handel wieder deutlich nach. Die Tagesgewinne wurden zum Teil wieder abgegeben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Bullischer Bias bleibt bestehen: Solange der Nasdaq über SMA20 und SMA50 (1h) sowie SMA20 und SMA200 (4h) notiert, bleibt die kurzfristige und mittelfristige Struktur klar bullisch.

Entscheidungszone 23,6-%-Retracement: Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6-%-Retracement würde weiteres Upside-Potenzial bis 25.750/75 und 26.050/75 Punkten eröffnen.

Tagesausblick: leicht aufwärtsgerichtet: Mit einem morgendlichen Start bei 25.333 Punkten und einer 60%-Bull-Wahrscheinlichkeit überwiegen die Chancen für einen seitwärts/aufwärts verlaufenden Handelstag.

Der Nasdaq startete am Montagmorgen bei 25.229 Punkten. Nach einer frühen Erholung verlor der Index seine Gewinne wieder und fiel bis zum Nachmittag moderat zurück. Mit Beginn des US-Handels wurde zunächst das Tagestief markiert, anschließend setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein. Nach Bestätigung des Freitagshochs überschritt der Nasdaq diese Marke minimal, gab jedoch im späten Handel einen Teil der Gewinne wieder ab.

📊 Nasdaq Analyse – Kerndaten des Handelstags

Zeitraum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 01.12. 25.456 25.170 25.361 286 28.11. 25.452 25.286 25.437 146

*Farben in der Originalanalyse zeigen: Rot = niedriger als Vortag / Grün = höher als Vortag

*Range von 08:00–22:00 Uhr

🔎 Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete unterhalb der SMA50 (25.309 Punkte). Früh am Vormittag kam es zu einer Erholung, doch die SMA50 stellte eine deutliche Hürde dar. Erst nach einem Rücksetzer am Nachmittag gelang ein dynamischer Lauf über SMA20 (25.344 Punkte) und SMA50.

Zum Handelsschluss blieb der Index über beiden gleitenden Durchschnitten, was ein kurzfristig bullisches Bild erzeugt. Ein erneuter Angriff auf das 23,6-%-Retracement erscheint möglich.

Bullisch wird das Chartbild, sobald der Index sich oberhalb des Retracements behauptet.

Wichtig: Unterstützungen im 1h-Chart

Stabilisierungspotenzial an SMA20 / SMA50

Eintrübung bei Schlusskursen unter der SMA50

Bei Schwäche: erneuter Test des 23,6-%-Retracements wahrscheinlich

📌 Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch bis neutral

🔎 Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Woche gelang dem Nasdaq der Durchbruch über die SMA200 (25.252 Punkte). Am Montagmorgen wurde das 23,6-%-Retracement zunächst abgewiesen, woraufhin der Index zur SMA20 (25.297 Punkte) zurücksetzte. Dort fand er mehrfach Halt und schob sich erneut darüber.

Solange der Index oberhalb von SMA20 und SMA200 bleibt, ist eine Fortsetzung der Erholung bis zum Retracement wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele bei einem Ausbruch über das 23,6-%-Retracement:

25.750/75 Punkte

26.050/75 Punkte

Ein klarer Rückfall unter SMA20 / SMA200 würde das Chartbild spürbar belasten. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in Richtung 38,2-%-Retracement.

📌 Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

📈 Nasdaq Ausblick für den Handelstag (02.12.2025)

Der Nasdaq notiert am frühen Morgen bei 25.333 Punkten, rund 104 Punkte über dem Vortagsniveau.

🟩 Long-Szenario

Kann der Nasdaq sich über 25.333 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei:

25.355/57 → 25.368/70 → 25.386/88 →

25.404/06 → 25.421/23 → 25.437/39 →

25.452/54 → 25.470/72 → 25.489/91 →

25.507/09 → 25.524/26 → 25.545/47 →

25.562/64 → 25.578/80 → 25.598/600 →

25.616/18 → 25.633/35 → 25.649/51 →

25.668/70 → 25.687/89 → 25.804/06 → 25.821/23 Punkte

🟥 Short-Szenario

Unter 25.333 Punkten lauten die nächsten Ziele:

25.324/22 → 25.303/01 → 25.283/81 →

25.264/62 → 25.245/43 → 25.228/26 →

25.213/11 → 25.195/83 → 25.178/76 →

25.165/63 → 25.146/44 → 25.127/25 →

25.112/10 → 25.095/93 → 25.079/77 →

25.062/60 → 25.048/46 → 25.030/28 →

25.013/11 → 24.995/93 → 24.980/78 Punkte

🧱 Nasdaq Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

25.344

25.442

25.501

25.691

Unterstützungen:

25.309

25.296

25.086

25.105

24.928

24.885

24.664

Quelle: Eigenanalyse (xStation5). Fett markierte Marken sind Kreuzwiderstände / -unterstützungen.

🎯 Tagesprognose & Wahrscheinlichkeit

Gesamteinschätzung: seitwärts / aufwärts (bezogen auf Tagesschluss 22:00 Uhr)

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

25.452 / 25.564 Punkte bis 25.226 / 25.110 Punkte

AKTIEN GRATIS HANDELN!*