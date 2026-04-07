Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse heute - Ausblick 07.04.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.100 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Morgen zwar erholen, gab die übersichtlichen Gewinne am Mittag wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich zwar eine kleine Aufwärtsbewegung ein, diese wurde nachfolgend aber direkt wieder abverkauft. Den Bullen gelang es, den Nasdaq am Abend über der 24.100 Punkte-Marke zu halten und bis zum Handelsschluss wieder an und über die 24.200 Punkte-Marke zu schieben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Neutrales Gesamtbild mit leichtem Abwärtsrisiko

Die Nasdaq Prognose bleibt insgesamt neutral, allerdings überwiegt aktuell das bearishe Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit.

Die Nasdaq Prognose bleibt insgesamt neutral, allerdings überwiegt aktuell das bearishe Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit. Entscheidende Marken: SMA20 und 24.086 Punkte

Ein Anstieg über die SMA20 ist notwendig, um weiteres Aufwärtspotenzial zu aktivieren. Unterhalb von 24.086 Punkten drohen hingegen weitere Rücksetzer.

Ein Anstieg über die SMA20 ist notwendig, um weiteres Aufwärtspotenzial zu aktivieren. Unterhalb von 24.086 Punkten drohen hingegen weitere Rücksetzer. Fokus auf Schlüsselunterstützungen und Widerstände

Oberhalb von 24.300 Punkten hellt sich die Nasdaq Analyse deutlich auf, während unterhalb des 23,6 % Retracements Abgaben bis zur SMA200 möglich sind.

Der Nasdaq startete gestern bei 24.100 Punkten in den Handel. Zwar konnte sich der Index am Morgen zunächst stabilisieren, jedoch wurden die Gewinne im weiteren Verlauf wieder abgegeben. Auch der Start des US-Handels brachte nur eine kurzfristige Aufwärtsbewegung, die schnell wieder verkauft wurde.

Erst zum Handelsende gelang es den Bullen, den Nasdaq über der Marke von 24.100 Punkten zu halten und bis über 24.200 Punkte zu schieben. Der Tagesschluss lag bei 24.213 Punkten.

Die Handelsspanne lag bei 245 Punkten und damit deutlich über dem Vortag, was auf eine zunehmende Volatilität hindeutet.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein gemischtes Bild:

Der Nasdaq konnte sich zunächst über der SMA20 (24.143 Punkte) behaupten

Rücksetzer wurden mehrfach an dieser Durchschnittslinie aufgefangen

Im Frühhandel wurde jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (24.081 Punkte) unterschritten

Aktuell stabilisiert sich der Index im Bereich der SMA50. Für eine kurzfristige Aufhellung im Chartbild ist entscheidend:

Rückkehr über die SMA20 per Stundenschluss

Dynamische Fortsetzung nach oben

Gelingt dies, sind Kursziele im Bereich von 24.300 Punkten sowie darüber bis 24.500/20 Punkte möglich.

Scheitert dieses Szenario, rückt das 23,6 % Retracement erneut in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Abgaben bis zur SMA200 bei 23.765 Punkten nach sich ziehen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

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Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt die Struktur ebenfalls neutral mit leicht positiver Tendenz:

Der Nasdaq konnte sich über SMA20 (23.994 Punkte) und SMA50 (23.730 Punkte) etablieren

Das 23,6 % Retracement wurde nach zwischenzeitlicher Schwäche nachhaltig überwunden

Damit hat sich das Chartbild leicht bullisch verbessert. Entscheidend bleibt nun:

Halten der SMA20 als Support

Möglicher Anlauf der SMA200 bei 24.450 Punkten

Die SMA200 stellt einen zentralen Widerstand dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Nasdaq Prognose klar bullisch verändern.

Rücksetzer sollten spätestens im Bereich des 23,6 % Retracements aufgefangen werden, um das neutrale Szenario nicht zu gefährden.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Prognose für heute (07.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.086 Punkten.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.086 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele erreichbar:

24.110/12

24.135/37

24.156/58

24.170/72

24.195/97

24.215/17

24.251/53

24.280/82

24.301/03

Darüber hinaus:

24.319/21

24.352/54

24.411/13

24.449/51

24.485/87

24.501/03

24.540/42

24.559/61

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.086-Punkte-Marke:

24.078/76

24.060/58

24.045/43

24.029/27

24.013/11

23.990/88

23.974/72

23.955/53

23.938/36

23.921/19

Weitere Ziele:

23.899/87

23.875/73

23.849/47

23.830/28

23.795/93

23.758/56

23.722/20

23.690/88

23.655/53

23.620/18

23.579/77

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände

24.143

24.300

24.450

24.583/92

24.727

Unterstützungen

24.081/70

23.994/08

23.765/28

23.586

23.485/13

23.267

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein neutrales Marktumfeld mit leicht erhöhter Abwärtswahrscheinlichkeit:

Bullisches Szenario: 40 %

Bearishes Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

24.236 bis 23.921 Punkten sowie erweitert bis 24.411 bzw. 23.388 Punkte

Damit bleibt der Nasdaq kurzfristig richtungslos, mit erhöhter Sensibilität gegenüber Unterstützungsbrüchen. Entscheidend wird sein, ob die Bullen die SMA20 zurückerobern können oder die Verkäufer weiter Druck aufbauen.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist neutral mit leichtem Abwärtsrisiko. Das bearishe Szenario liegt bei etwa 60 %, während das bullishe Szenario bei rund 40 % liegt.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse heute besonders wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.143, 24.300 und 24.450 Punkten. Entscheidende Unterstützungen befinden sich bei 24.081, 23.994 und 23.765 Punkten.

Wann wird die Nasdaq Prognose bullisch?

Die Nasdaq Analyse wird erst dann klar bullisch, wenn der Index die SMA20 nachhaltig zurückerobert und sich darüber stabilisieren kann. Ein Ausbruch über die 24.300 Punkte würde das Bild zusätzlich aufhellen.

Wann drohen laut Nasdaq Analyse weitere Verluste?

Weitere Abgaben sind wahrscheinlich, wenn der Nasdaq unter 24.086 Punkte fällt und das 23,6 % Retracement unterschreitet. In diesem Fall könnten Kursziele im Bereich der SMA200 erreicht werden.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als zentrale Unterstützungs- und Widerstandszonen. Besonders die SMA200 gilt als wichtiger Gradmesser für den übergeordneten Trend.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 23.921 und 24.236 Punkten, mit einer erweiterten Range bis 24.411 beziehungsweise 23.388 Punkten.

Ist die aktuelle Nasdaq Analyse eher kurzfristig oder langfristig relevant?

Die vorliegende Nasdaq Analyse fokussiert sich primär auf kurzfristige Bewegungen im Stunden- und 4h-Chart, gibt aber auch Hinweise auf die übergeordnete Trendstruktur.