KEY TAKEAWAYS Der Index notiert aktuell über allen drei Durchschnittslinien. Damit hat er nach wie vor die Chance weiter aufwärts an das Allzeithoch zu laufen. Diese Bewegung an das Hoch sollte nach Möglichkeit, direkt, ohne große Umwege erfolgen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 09.09.2025 Die Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag baut auf den Bewegungen des Vortags auf. Am Montag notierte der Nasdaq am Morgen bei 23.730 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange. Danach setzte sich kurzfristig Kaufdruck durch, der sich jedoch nicht nachhaltig fortsetzte. Am späten Nachmittag wurden die Gewinne wieder abgegeben, sodass der Index zurück in den Bereich um 23.800 Punkte fiel – allerdings gelang es, sich oberhalb dieser Marke zu behaupten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tagesdaten im Überblick (08.09.2025) Tageshoch (TH): 23.887 Punkte

Tagestief (TT): 23.730 Punkte

Tagesschluss: 23.802 Punkte

Range: 157 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr) Die Daten dokumentieren die Veränderungen im Vergleich zum Vortag. Nasdaq Analyse – Stundenchart (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart zeigte sich, dass der Nasdaq am Morgen über die SMA20 (aktuell bei 23.816 Punkten) steigen konnte. Zwar vergrößerte sich der Abstand im Tagesverlauf, die Gewinnmitnahmen führten den Index aber wieder an diese Linie zurück. Interpretation: Solange der Nasdaq per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch.

Oberes Kursziel: Ein Test des Allzeithochs ist möglich, solange der Index über der SMA20 bleibt.

Unterstützungen: Sollte die SMA20 unterschritten werden, könnte die SMA50 bei 23.770 Punkten stützen. Kritisch wird es erst unterhalb der SMA200 (23.571 Punkte). Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch. Nasdaq Prognose – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq nach Tests der SMA200 (23.537 Punkte) und SMA50 (23.578 Punkte) wieder dynamisch nach oben bewegen. Gegen Ende der Woche kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, doch die SMA200 bot erneut eine solide Unterstützung. Der Index notiert aktuell über allen drei wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200).

Damit bleibt das Chartbild weiterhin bullisch mit Potenzial zum Allzeithoch.

Rücksetzer können sich im Bereich der gleitenden Durchschnitte stabilisieren.

Erst ein nachhaltiges Unterschreiten der SMA200 würde das positive Bild eintrüben. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch. Ausblick für den 09.09.2025 Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.834 Punkten, also rund 104 Punkte höher als am Vortag. Long-Setup: Stabilisierung oberhalb von 23.834 Punkten könnte Ziele bei 23.852/54, 23.869/71, 23.885/87 und darüber bis 24.179/81 Punkten eröffnen. Short-Setup: Scheitert der Nasdaq an der Marke von 23.834 Punkten, droht ein Rücksetzer in Richtung 23.819/17, 23.798/96 und tiefer bis 23.351/49 Punkten. Unterstützungen & Widerstände Widerstände: 23.889 / 23.901–24.067 / 24.255

Unterstützungen: 23.816 / 23.770–23.611 / 23.578 / 23.464 / 23.393 / 23.025 Fazit: Nasdaq Prognose für den Handelstag Auf Basis unseres Setups ergibt sich heute eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für ein bullisches Szenario und 40 % für ein bearishes Szenario. Wir rechnen daher mit einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung. Erwartete Tagesrange:

