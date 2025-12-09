Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für den 09.12.2025 – Technische Einschätzung & Tagesausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.762 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet seitwärts. Am Nachmittag wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels direkt das Tageshoch formatiert, das nachfolgend abverkauft worden ist. Es ging bis zum Abend deutlicher abwärts unter die 25.600 Punkte-Marke. Im späteren Handel konnte sich der Nasdaq stabilisieren und nachfolgend wieder etwas erholen, gab im Rahmen des Frühhandels aber wieder Teile der Gewinne ab.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Technische Lage eingetrübt, aber stabilisierbar:

Der Nasdaq handelt unter SMA20 und SMA50 im 1h-Chart – ein schwächeres Signal. Ein Anstieg über beide Linien wäre nötig, um wieder Momentum aufzubauen.

SMA20 im 4h-Chart als zentrale Entscheidungsmarke:

Solange sich der Index nicht unter der SMA20 festsetzt, bleibt das übergeordnete Chartbild eher bullisch/neutral. Unterhalb drohen Rücksetzer bis SMA50 und 23,6 %-Retracement.

Tagesausblick leicht negativ:

Wahrscheinlichkeiten sprechen mit 60 % für ein Bear-Szenario. Erwartete Range: 25.757/25.839 bis 25.556/25.442 Punkte, also seitwärts bis leicht abwärts.

Marktdaten vom 08.12. & Vergleich

08.12. 05.12. Range 08.12. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.834 25.834 Tageshoch 25.873 25.834 Tagestief (TT) 25.568 25.547 Tagestief 25.538 25.568 Tagesschluss 25.642 25.692 – – – Range* 266 287 – – –

Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr. Farben zeigen die Veränderung zum Vortag: rot = tiefer, grün = höher.

Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Morgen über der SMA20 (25.671 Punkte) und konnte sich bis zum Nachmittag über dieser Linie halten. Im Zuge der Schwäche wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (25.696 Punkte) unterschritten.

Das Stundenchart hat sich dadurch eingetrübt. Für eine positive Entwicklung – im Sinne unserer Nasdaq Prognose – müsste der Index heute über beide gleitenden Durchschnitte steigen und sich dort etablieren. Gelingt dies, sind erneute Anläufe auf 25.910/25 Punkten sowie 26.115/35 Punkten möglich.

Bleibt der Index hingegen per Stundenschluss unter SMA20 und SMA50, könnte sich die moderate Schwäche weiter fortsetzen bis zum 23,6 %-Retracement. Ein Stundenschluss darunter sollte von den Bullen unbedingt verhindert werden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq über die SMA200 (25.358 Punkte) laufen konnte, sich jedoch zunächst nicht von ihr lösen konnte. Erst nach mehreren Versuchen erfolgte der Anstieg. Anschließend stützte die SMA20 (25.666 Punkte).

Zu Wochenbeginn kam es zu Rücksetzern unter die SMA20, die jedoch jeweils abgefangen wurden. Aktuell notiert der Nasdaq wieder im Bereich dieser Durchschnittslinie. Für eine bullische Fortsetzung müsste sich der Index erneut über die SMA20 schieben und sich dynamisch davon lösen.

Setzt sich der Nasdaq unter der SMA20 fest, könnten Rücksetzer bis zum 23,6 %-Retracement oder zur SMA50 (25.503 Punkte) folgen. Beide Marken bieten eine solide Unterstützung.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch / neutral

Ausblick & Nasdaq Prognose für den 09.12.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.658 Punkten – 104 Punkte niedriger als gestern.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 25.658 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei:

25.677/79

25.698/700

25.719/21

25.737/39

25.755/57

25.780/82

25.797/99

25.818/20

25.837/39

25.855/57

25.871/73

Über 25.871/73 Punkte wären weitere Aufwärtsziele erreichbar:

25.888/90

25.907/09

25.921/23

25.936/38

25.955/57

25.971/73

25.990/92

26.010/12

26.029/31

26.054/56

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 25.658 Punkte, wären folgende Marken erreichbar:

25.627/25

25.598/96

25.578/76

25.558/56

25.540/38

25.517/15

25.495/93

25.479/77

Unterhalb davon folgen:

25.460/58

25.444/42

25.427/25

25.410/08

25.393/91

25.376/74

25.360/58

25.346/44

25.326/24

25.307/05

25.286/84

25.365/63

Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

25.666/71/96

25.834/79

26.069

26.159

Unterstützungen:

25.575/03

25.470

25.387/58

25.170/54

25.011

Quelle: Eigenanalyse, xStation5

Wahrscheinlichkeiten laut Nasdaq Analyse

Auf Basis unseres heutigen Setups erwarten wir einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt.

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange: 25.757/25.839 bis 25.556/25.442 Punkte

Diese Einschätzung erfolgt unter Berücksichtigung der Vorbörse.

