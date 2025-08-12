KEY TAKEAWAYS Im Rahmen der letzten Schwäche setzte der Nasdaq bis an die SMA200 (aktuell bei 23.165 Punkten) zurück. Solange sich der Nasdaq über der SMA20 halten kann, solange könnte es wieder aufwärts an das Allzeithoch bzw. darüber an immer weitere Hochs gehen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Rückblick auf den 11.08.2025 Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 23.738 Punkten. Nach einem leichten Rückgang konnte sich der Index am Vormittag stabilisieren und seitwärts handeln. Am Abend gelang zwar ein kurzer Ausbruch über 23.800 Punkte, doch dieser hielt nicht lange. Der Handel schloss moderat tiefer bei 23.638 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Datum Tageshoch Tagestief Range 11.08. 23.804 23.587 217 08.08. 23.721 23.508 213 Chartcheck – 1-Stunden-Analyse (Nasdaq Analyse) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq eröffnete über der SMA20 (23.681 Punkte), konnte sich jedoch nicht nachhaltig davon absetzen. Mehrfach diente die SMA20 als Unterstützung, wurde aber am Abend nach unten durchbrochen. Der Kurs fiel bis an die SMA50 (23.665 Punkte), die aktuell als wichtiger Support fungiert. Bullisches Szenario: Stundenschluss oberhalb der SMA20 könnte einen dynamischen Anstieg in Richtung Allzeithoch einleiten.

Über dem Allzeithoch wären 24.055/70 und 24.195/220 Punkte mögliche Zielmarken. Bärisches Szenario: Bricht die SMA50 per Stundenschluss, könnte ein Test der SMA200 (23.420 Punkte) folgen.

Spätestens hier wäre ein Richtungswechsel nach oben zu erwarten. Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch / neutral Chartcheck – 4-Stunden-Analyse (Nasdaq Prognose) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einer Korrektur bis an die SMA200 (23.165 Punkte) erholte sich der Nasdaq dynamisch. Die SMA20 (23.629 Punkte) bot zuletzt verlässliche Unterstützung. Solange der Kurs über dieser Linie bleibt, ist ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wahrscheinlich. Mögliche Ziele auf der Oberseite: Allzeithoch → 24.055/70 Punkte → 24.195/220 Punkte.

Rücksetzer: bis zur SMA20 oder SMA50 möglich, aber ein Bruch deutlich unter die SMA50 wäre ein Schwächesignal. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch Handelsausblick für den 12.08.2025 Aktueller Kurs: 23.629 Punkte (−109 Punkte zum Vortag) Long Setup: Halten über 23.629 Punkte → Anstieg zu Zwischenzielen wie 23.665, 23.700, 23.751 und 23.854 Punkten möglich.

Über 23.854 Punkte → Ziele bei 23.890, 23.924 und 24.048 Punkten. Short Setup: Unterschreiten von 23.629 Punkten → Abwärtsbewegung zu 23.610, 23.585, 23.549 und 23.467 Punkten.

Unter 23.467 Punkten → Ausweitung bis 23.425, 23.378 oder tiefer. Wichtige Marken im Überblick Widerstände: 23.665/81, 23.844, 24.049, 24.158/75, 24.249

Unterstützungen: 23.629, 23.420/09, 23.377, 23.249, 23.165, 22.765 Wahrscheinlichkeiten laut Nasdaq Analyse Bull-Szenario: 55 %

