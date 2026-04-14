Nasdaq Prognose 14.04.2026: Bullische Nasdaq Analyse mit Kurszielen

- Bullisches Gesamtbild
- Wichtige Schlüsselmarke
- Klar definierte Kursziele
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- Wichtige Schlüsselmarke
- Klar definierte Kursziele
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.942 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq moderat erholen. Es ging in kleinen Impulsen aufwärts. Es stellte sich bereits vor Aufnahme des offiziellen Handels deutliches Kaufinteresse ein, dass bis in den späten Handel angehalten hat. Der Index konnte im Zuge dessen bis an die 25.400 Punkte laufen und sich im Rahmen des Frühhandels auch in diesem Bereich etablieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Bullisches Gesamtbild: Die Nasdaq Analyse zeigt eine stabile Aufwärtsstruktur - oberhalb der SMA20 bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig und übergeordnet positiv.
- Wichtige Schlüsselmarke: Die Zone um 25.439 Punkte entscheidet über die Richtung - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Verkaufsdruck.
- Klar definierte Kursziele: Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 25.625 und 25.835 Punkten, während auf der Unterseite insbesondere die Bereiche um 25.315 und 25.154 Punkte als zentrale Unterstützungen fungieren.
Der Nasdaq startete gestern bei 24.942 Punkten in den Handel und zeigte im Tagesverlauf eine stabile Aufwärtsbewegung. Bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn war deutliches Kaufinteresse erkennbar, das bis in den späten Handel hinein anhielt.
Im Zuge dieser Entwicklung konnte der Index bis auf 25.412 Punkte steigen und sich im Bereich von 25.400 Punkten etablieren. Die Bewegung erfolgte in mehreren kleineren Impulsen und gewann insbesondere am Nachmittag an Dynamik.
Wichtige Tagesdaten:
- Tageshoch: 25.412 Punkte
- Tagestief: 24.935 Punkte
- Tagesschluss: 25.401 Punkte
- Handelsspanne: 477 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds. Der Nasdaq konnte sowohl die SMA50 (25.154 Punkte) als auch die SMA20 (25.315 Punkte) dynamisch überwinden.
Nach anfänglichem Widerstand an diesen Durchschnittslinien gelang der Ausbruch mit Momentum, was die Aufwärtsbewegung beschleunigte.
Technische Bewertung:
- Oberhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Bild bullisch
- Fortsetzung der Bewegung wahrscheinlich, solange diese Unterstützung hält
Mögliche Kursziele:
- 25.625 bis 25.645 Punkte
- 25.835 bis 25.850 Punkte
Risiken:
- Rückfall unter SMA20 → erste Schwäche
- Bruch der SMA50 → deutliche Eintrübung der Nasdaq Analyse
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
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Nasdaq Analyse im 4h Chart – Übergeordnetes Bild stabil
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h Chart bestätigt sich die positive Entwicklung. Der Nasdaq konnte:
- SMA20 (25.134 Punkte) überwinden
- SMA50 (24.594 Punkte) überwinden
- SMA200 (24.457 Punkte) klar hinter sich lassen
Zusätzlich wurde das 23,6 % Retracement nach einem kurzen Rücksetzer nachhaltig überschritten und anschließend als Unterstützung bestätigt.
Der Index notiert aktuell deutlich über der SMA20, was das übergeordnete Chartbild stabilisiert.
Interpretation der Nasdaq Analyse:
- Trend bleibt aufwärtsgerichtet
- Rücksetzer werden aktuell gekauft
- Struktur spricht für Fortsetzung der Bewegung
Wichtige Unterstützung:
- SMA20 als zentrale kurzfristige Unterstützung
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute – Konkrete Trading Setups
Long Setup
Kann sich der Nasdaq über 25.439 Punkten halten, sind folgende Ziele aktivierbar:
- 25.454 bis 25.498 Punkte
- 25.515 bis 25.553 Punkte
- 25.572 bis 25.631 Punkte
- 25.647 bis 25.668 Punkte
Darüber hinaus:
- 25.685 bis 25.739 Punkte
- 25.752 bis 25.811 Punkte
- 25.828 bis 25.913 Punkte
Short Setup
Scheitert der Nasdaq an der 25.439 Punkte-Marke, ergeben sich Abwärtsziele:
- 25.420 bis 25.380 Punkte
- 25.361 bis 25.308 Punkte
- 25.288 bis 25.248 Punkte
- 25.222 bis 25.199 Punkte
Erweiterte Ziele:
- 25.178 bis 25.139 Punkte
- 25.115 bis 25.079 Punkte
- 25.058 bis 25.005 Punkte
Wichtige Marken der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 25.554 Punkte
- 25.911 Punkte
- 26.119 Punkte
- 26.246 Punkte
Unterstützungen:
- 25.315 Punkte
- 25.154 bis 25.134 Punkte
- 25.049 Punkte
- 24.785 Punkte
- 24.594 bis 24.531 Punkte
- 24.457 Punkte
Tagesprognose und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Szenario:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bearisches Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 25.595 bis 25.739 Punkte
- Unterseite: 25.306 bis 25.137 Punkte
Markterwartung: seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein klar verbessertes Chartbild mit bullischer Tendenz. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster dominieren die Käufer.
Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht. Rücksetzer werden derzeit als Kaufgelegenheiten interpretiert.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht bullisches Szenario. Solange der Index über der Marke von 25.439 Punkten notiert, bestehen gute Chancen auf weiter steigende Kurse.
Wie fällt die aktuelle Nasdaq Analyse aus?
Die Nasdaq Analyse ist sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster bullisch. Der Index notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50, was die Aufwärtsbewegung unterstützt.
Welche Marken sind für die Nasdaq heute entscheidend?
Auf der Oberseite sind 25.625 und 25.835 Punkte wichtige Zielbereiche. Auf der Unterseite gelten 25.315 und 25.154 Punkte als zentrale Unterstützungen.
Wann wird die Nasdaq Prognose negativ?
Ein Rückfall unter die SMA50 sowie ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungszonen würde die Nasdaq Analyse eintrüben und das bullische Szenario infrage stellen.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?
Gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 dienen als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen. In der aktuellen Nasdaq Analyse fungiert insbesondere die SMA20 als kurzfristiger Trendindikator.
Wie hoch ist die erwartete Schwankungsbreite laut Nasdaq Prognose?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.137 und 25.739 Punkten, was auf eine moderate Volatilität hindeutet.
Ist die Nasdaq aktuell eher ein Kauf oder Verkauf?
Die Nasdaq Analyse deutet derzeit eher auf ein bullisches Umfeld hin, wobei Rücksetzer als potenzielle Kaufgelegenheiten interpretiert werden, solange die Unterstützungen halten.
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