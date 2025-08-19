KEY TAKEAWAYS Kann er sich über die SMA20 als auch über die SMA50 schieben und etablieren, so würde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es der Nasdaq es schafft, sich über der SMA50 zu etablieren. Als bullisch würde das Stundenchart dann zu interpretieren sein, wenn der Index sich zügig nach Norden schieben kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Allzeithochs gehen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 19.08.2025 Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.941 Punkten. Im frühen Handel kam es zunächst zu Abgaben, bevor sich der Index stabilisierte. Eine nennenswerte Erholung blieb jedoch aus. Am Nachmittag erhöhte sich die Volatilität, ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange gelang aber erst am späten Abend. Übergeordnet bewegte sich der Nasdaq weiterhin in einer engen Range – ein Hinweis auf eine unklare kurzfristige Marktrichtung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tagesstatistik (18.08.2025): Tageshoch: 23.853 Punkte

Tagestief: 23.719 Punkte

Tagesschluss: 23.797 Punkte

Range: 134 Punkte Charttechnische Nasdaq Analyse (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart notierte der Nasdaq im Bereich der SMA20 (23.771 Punkte). Der Rücksetzer am Morgen war überschaubar, dennoch konnte sich der Index nicht nachhaltig über der SMA20 etablieren. Auffällig ist, dass mehrere Dochte an dieser Durchschnittslinie abprallten. Die SMA200 (23.746 Punkte) verläuft aktuell von unten, während SMA20 (23.771) und SMA50 (23.823) von oben zulaufen. Hier muss der Nasdaq eine Richtungsentscheidung treffen: Bullisches Szenario: Überwinden von SMA20 und SMA50 → Potenzial für einen Anstieg in Richtung Allzeithoch.

Bärisches Szenario: Bruch der SMA200 auf Stundenschlussbasis → Abgaben bis 23.600/580 oder sogar 23.330/15 Punkte denkbar. Einschätzung kurzfristig: neutral Charttechnische Nasdaq Prognose (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart hat sich der Nasdaq zuletzt unter die SMA20 (23.841 Punkte) geschoben, nachdem diese mehrfach nicht gehalten hat. Die Stabilisierung erfolgte an der SMA50 (23.772 Punkte). Damit ist das Chartbild etwas eingetrübt: Bullisches Szenario: Rückkehr über SMA20 → Ziel Allzeithoch.

Bärisches Szenario: Bruch der SMA50 → Fortsetzung der Schwäche bis zur SMA200 bei 23.336 Punkten. Einschätzung übergeordnet: neutral Nasdaq Ausblick für den 19.08.2025 Aktueller Kurs am Morgen: 23.736 Punkte (205 Punkte unter Vortag). Long-Setup: Stabilisierung über 23.736 Punkten → Anlaufziele bis 23.981/83 und in der Folge über 24.200 Punkte.

Short-Setup: Bruch unter 23.736 Punkten → Abwärtsbewegung bis in den Bereich 23.206 Punkte. Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 23.746/71/72 | 23.823/41 | 23.905 | 24.049 | 24.158/75 | 24.249

Unterstützungen: 23.715/11 | 23.677 | 23.544 | 23.495/13 | 23.336 | 23.276 | 23.165 | 22.978 Wahrscheinlichkeiten laut Setup Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange: 23.983 – 23.446 Punkte AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.