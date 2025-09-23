KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart hat sich bullisch aufgehellt. Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbar Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 25.210/25 Punkte und dann die 25.375/90 Punkte sein.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 23.09.2025

Unsere aktuelle Nasdaq Prognose zeigt: Der Index startete gestern Morgen bei 24.841 Punkten, schwächte sich zunächst ab, konnte sich jedoch rasch stabilisieren. In einer Seitwärtskonsolidierung hielt der Markt das Niveau, bevor mit Beginn des offiziellen Handels deutliche Käufe einsetzten. Am Abend markierte der Nasdaq ein neues Allzeithoch oberhalb der 25.000 Punkte-Marke – ein starkes Signal für die laufende Aufwärtsbewegung.

Rückblick & Daten vom 22.09.2025

Tageshoch: 25.027 Punkte

Tagestief: 24.830 Punkte

Tagesschluss: 24.999 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 197 Punkte

Die gestrige Nasdaq Analyse zeigt, dass Käufer im Tagesverlauf zunehmend die Kontrolle übernahmen und den Index klar über wichtige Durchschnittslinien hievten.

Chartcheck – Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Montag über der SMA20 (24.950 Punkte). Rücksetzer bis zur SMA50 (24.308 Punkte) boten mehrfach Stabilität. Mit dem Anstieg über die SMA20 konnte sich der Index bullisch behaupten und unser Anlaufziel bei 25.020/35 Punkten erreichen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, sind neue Hochs wahrscheinlich.

Potenzielle Kursziele: 25.210/25 Punkte sowie 25.375/90 Punkte.

Support: Rücksetzer bis zur SMA20 oder SMA50 gelten als unkritisch, solange diese Bereiche verteidigt werden.

Chartcheck – 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Bild zeigt sich eine klare bullische Nasdaq Analyse: Der Index konnte die SMA200 (23.828) und SMA50 (24.435) nachhaltig überwinden. Seither stützen Rücksetzer regelmäßig an der SMA20 (24.819).

Mittelfristige Prognose: Stabilität oberhalb der SMA20 signalisiert weiteres Potenzial zu neuen Allzeithochs.

Handelsausblick: Rücksetzer bis zur SMA20 bleiben Kaufgelegenheiten.

Ausblick für den 23.09.2025

Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 24.996 Punkten – 155 Punkte über dem Vortag.

Long-Szenario:

Hält sich der Index über 24.996, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

25.009/11 – 25.036/38 – 25.145/47 – 25.252/54 – 25.343/45 – bis hin zu 25.434/36 Punkten.

Short-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter 24.996 Punkte, drohen Rücksetzer zu:

24.984/82 – 24.949/47 – 24.915/13 – 24.882/80 – bis hin zu 24.744/42 Punkten.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 25.049 | 25.211 | 25.405

Unterstützungen: 24.950 | 24.848/28/19 | 24.735/11 | 24.615 | 24.484/35

Wahrscheinlichkeitsszenarien

Bullisches Szenario: 65 %

Bärisches Szenario: 35 %

Tagesrange erwartet: 25.095 / 25.183 Punkte bis 24.882 / 24.807 Punkte.

✅ Fazit der Nasdaq Analyse:

Sowohl kurzfristig als auch im übergeordneten Bild überwiegt das bullische Szenario. Unsere Nasdaq Prognose bleibt positiv – Rücksetzer bieten Chancen, solange die SMA20 als Unterstützung dient.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse

Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 23.09.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, sind neue Allzeithochs wahrscheinlich. Das Tagesziel liegt zwischen 25.095 und 25.183 Punkten, während Rücksetzer bis 24.882 Punkte möglich sind.

Frage 2: Welche Kursziele nennt die Nasdaq Analyse?

Die Nasdaq Analyse sieht kurzfristige Kursziele bei 25.145, 25.252 und 25.343 Punkten. Im bärischen Szenario könnten Rücksetzer bis 24.744 Punkte erfolgen.

Frage 3: Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den Nasdaq relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.049, 25.211 und 25.405 Punkten. Auf der Unterseite bieten 24.950, 24.848 und 24.735 Punkte entscheidende Unterstützungen.

Frage 4: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Unsere Prognose errechnet eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für ein bullisches Szenario und 35 % für ein bärisches Szenario.

Frage 5: Wie lautet die langfristige Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Die übergeordnete Nasdaq Analyse zeigt: Der Index hat die SMA200 und SMA50 zurückerobert. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet mit Potenzial für weitere Rekordhochs.