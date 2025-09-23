KEY TAKEAWAYS

Die Aktie muss unbedingt versuchen, den Tagesschluss von gestern heute zu bestätigen. Sollte diese gelingen, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. Stellen sich die Kursmuster ein, so wäre es zwingend, dass es zügig und mit Momentum weiter aufwärts geht. Je dynamischer die Bewegung abgebildet wird, desto belastbarer wäre diese zu interpretieren. Denkbares Anlaufziel auf der Oberseite könnte das Jahreshoch und darüber die 110 EUR-Marke sein.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

DAX Gewinner am 22.09.2025 – Siemens Energy Aktie im Fokus

Am gestrigen Handelstag (22.09.2025) schlossen per Xetra 16 DAX-Aktien im Plus, während 24 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Siemens Energy Aktie, die sich um 1,72 Prozent verteuerte. Auf den weiteren Plätzen folgten Merck mit +1,44 Prozent sowie RWE mit +1,40 Prozent.

Damit war die Siemens Energy Aktie der größte DAX Gewinner des Tages und setzte sich klar vom restlichen Marktumfeld ab.

Siemens Energy Aktie – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie seit November 2024 durch ein GAP-up über die 45 EUR-Marke klettern konnte und in der Folge auch die Zone um 50 EUR überwand. Nach Rücksetzern Ende Januar unter die SMA20 (aktuell 91,73 EUR) stabilisierte sich die Siemens Energy Aktie erneut.

Die Kursbewegung führte im Juni an ein Hoch bei 98,44 EUR und später sogar bis auf 104,75 EUR. Gewinnmitnahmen sorgten anschließend für einen Rückgang unter die SMA20 und zeitweise auch unter die SMA50 (aktuell 94,40 EUR).

Derzeit versucht die Aktie, sich wieder oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte zu etablieren. Sollte dies gelingen, könnten das Jahreshoch sowie die Marke von 110 EUR als nächste Kursziele anvisiert werden.

Prognose im Tageschart: neutral bis bullisch.

Siemens Energy Aktie im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein dynamisches Bild. Mehrfach konnte sich die Aktie an der SMA20 (94,58 EUR) und der SMA50 (91,55 EUR) stabilisieren. Nach Rücksetzern testete die Siemens Energy Aktie auch die SMA200 (93,79 EUR), die zeitweise keinen nachhaltigen Halt bot.

Zuletzt bildeten sich jedoch Kerzen oberhalb der SMA20, was ein positives Signal darstellt. Gelingt eine nachhaltige Etablierung, könnten die im Tageschart genannten Kursziele angesteuert werden.

Prognose im 4h-Chart: bullisch.

Widerstände und Unterstützungen der Siemens Energy Aktie

Widerstände: 97,18 EUR | 104,75 EUR | 110,00 EUR | 125,00 EUR

Unterstützungen: 95,39 EUR | 94,89 EUR | 94,58 EUR | 94,40 EUR | 93,79 EUR | 91,73 EUR | 91,63 EUR | 91,55 EUR

Fazit – Siemens Energy Aktie als klarer DAX Gewinner

Die Siemens Energy Aktie war am 22.09.2025 der stärkste DAX Gewinner. Charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Ein Ausbruch über die jüngsten Widerstände könnte den Weg bis zur Marke von 110 EUR und darüber hinaus eröffnen. Auf der Unterseite dienen SMA20 und SMA50 als wichtige Unterstützungszonen.

