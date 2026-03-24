Nasdaq Prognose heute (24.03.2026): Nasdaq Analyse mit Chartcheck & Kurszielen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.664 Punkten. Der Index formatierte das Tagestief bereits am Morgen. Von hier aus stellte sich zunächst eine moderate Erholung ein. Der Nasdaq konnte sich am Mittag dynamisch erholen und über die 24.500 Punkte-Marke laufen. Teile der Bewegung wurden zunächst abverkauft, die Bullen schaffte es am Nachmittag aber, den Index wieder über die 24.400 Punkte-Marke zu schieben. Am Abend stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, der Nasdaq setzte unter die 24.250 Punkte-Marke zurück und formatierte einen Tagesschluss unter dieser Marke.

Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Schwäche weiter fort.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

Technisch angeschlagenes Bild: Der Nasdaq bleibt unter der SMA200 klar im übergeordnet bärischen Umfeld, kurzfristig jedoch Stabilisierung über der SMA20 möglich.

Der Nasdaq bleibt unter der SMA200 klar im übergeordnet bärischen Umfeld, kurzfristig jedoch Stabilisierung über der SMA20 möglich. Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 24.192 Punkten besteht Aufwärtspotenzial in Richtung 24.400–24.600 Punkte, während unterhalb davon Abgaben bis in den Bereich um 23.780 Punkte wahrscheinlich werden.

Oberhalb von 24.192 Punkten besteht Aufwärtspotenzial in Richtung 24.400–24.600 Punkte, während unterhalb davon Abgaben bis in den Bereich um 23.780 Punkte wahrscheinlich werden. Leicht bullische Tagesprognose: Trotz schwacher Struktur überwiegt kurzfristig ein moderat positives Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für steigende Kurse.

Der Nasdaq startete gestern bei 23.664 Punkten in den Handel und markierte bereits am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine moderate Erholung ein, die sich zur Mittagszeit dynamisch beschleunigte und den Index über die Marke von 24.500 Punkten führte.

Ein Teil der Gewinne wurde zunächst abgegeben, bevor die Käufer den Nasdaq am Nachmittag erneut über 24.400 Punkte schieben konnten. Zum Handelsende dominierten jedoch Gewinnmitnahmen, wodurch der Index unter 24.250 Punkte zurückfiel und darunter schloss. Auch im Frühhandel setzte sich die Schwäche zunächst fort.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein technisch relevantes Bild:

Der Nasdaq notierte zunächst unter der SMA20 (24.222 Punkte)

Dynamischer Anstieg über SMA20 und SMA50 (24.089 Punkte)

Abweisung exakt an der SMA200 (24.488 Punkte)

Anschließend erfolgte ein Rücksetzer in den Bereich von SMA20 und SMA50, wobei sich der Index wieder leicht über die SMA20 stabilisieren konnte.

Bullishes Szenario:

Etablierung über der SMA20 per Stundenschluss

Weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA200

Nachhaltig bullisch erst über der SMA200

Bärisches Szenario:

Rückfall unter SMA50

Verlust der Durchschnittslinien

Mögliche Ziele: 23.778 Punkte (Wochentief) und 23.440 Punkte

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch / neutral

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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich Schwäche:

Erholung lief erneut exakt an die SMA200 (24.774 Punkte)

Deutliche Abweisung nach unten

Rückfall unter SMA20 und SMA50

Aktuell entscheidend:

Unterstützende Faktoren:

Stabilität über der SMA20 (24.150 Punkte)

Möglichkeit eines erneuten Tests der SMA50 (24.428 Punkte)

Widerstände:

SMA50 als kurzfristige Entscheidungszone

SMA200 als maximales Erholungsziel

Risiken:

Bruch der SMA20 erhöht Abwärtsdynamik

Ziele entsprechen der Stundenanalyse

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch / neutral

Nasdaq Prognose für heute (24.03.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.192 Punkten.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.192 Punkte halten, liegen die nächsten Ziele bei:

24.211 → 24.313 → 24.394 Punkte

darüber: 24.414 → 24.490 → 24.595 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.192 Punkte-Marke:

erste Ziele: 24.175 → 24.090 → 24.010 Punkte

darunter: 23.989 → 23.897 → 23.778 Punkte

erweiterte Ziele: bis 23.611 Punkte

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände:

24.220 / 24.244

24.427 / 24.488

24.588

24.774

24.948

Unterstützungen:

24.150

24.009

23.778

23.689

Fazit der Nasdaq Analyse

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein fragiles Marktbild. Kurzfristig besteht Stabilisierungspotenzial über der SMA20, jedoch bleibt die übergeordnete Struktur angeschlagen, solange die SMA200 nicht zurückerobert wird.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

24.396 / 24.511 bis 24.047 / 23.859 Punkte

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FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf ein leicht positives Szenario hin, solange sich der Index über der Marke von 24.192 Punkten halten kann. In diesem Fall sind weitere Anstiege bis in den Bereich von 24.400 bis 24.600 Punkten möglich.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?

Kurzfristig ist die Zone um 24.192 Punkte entscheidend. Darüber liegen Widerstände bei 24.400 bis 24.774 Punkten. Auf der Unterseite sind 24.150 sowie 23.778 Punkte wichtige Unterstützungen.

Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?

Die kurzfristige Nasdaq Analyse ist neutral bis leicht bärisch. Übergeordnet bleibt das Chartbild angeschlagen, da der Index weiterhin unter der wichtigen SMA200 notiert.

Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 und SMA50 sind kurzfristige Trendindikatoren. Die SMA200 gilt als zentraler Widerstand. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Nasdaq Prognose deutlich verbessern.

Was spricht aktuell für steigende Kurse im Nasdaq?

Eine Stabilisierung über der SMA20 sowie ein Halten wichtiger Unterstützungen sprechen für kurzfristige Erholungschancen. Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario aktuell bei etwa 60 %.

Was spricht für fallende Kurse im Nasdaq?

Ein Rückfall unter die SMA50 oder ein Bruch der Marke von 24.150 Punkten könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. In diesem Fall sind Kursziele unter 24.000 Punkten wahrscheinlich.

Wie groß ist die erwartete Schwankungsbreite laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen etwa 23.859 und 24.511 Punkten. Diese Spanne ergibt sich aus der aktuellen Volatilität und den identifizierten Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.