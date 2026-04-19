📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 17 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell zeigt sich nach einer starken Erholung zum Wochenschluss wieder bullish – doch geopolitische Risiken und die unsichere Zinspolitik der EZB sorgen weiterhin für erhöhte Volatilität.

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

📊 Trend: Kurzfristig bullish, übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts

Kurzfristig bullish, übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts 🎯 Wichtige Marke: 24.800 Punkte als entscheidender Breakout-Level

24.800 Punkte als entscheidender Breakout-Level 🔼 Aufwärtspotenzial: Ziele bei 25.000+ Punkten bei bestätigtem Ausbruch

Ziele bei 25.000+ Punkten bei bestätigtem Ausbruch 🔽 Risiko: Rückfall unter 24.200 Punkte könnte Korrektur auslösen

Rückfall unter 24.200 Punkte könnte Korrektur auslösen 🌍 Einflussfaktoren: EZB-Zinspolitik, Ölpreis & geopolitische Lage ( Hormus )

EZB-Zinspolitik, Ölpreis & geopolitische Lage ( ) ⚖️ Szenarien: 45 % bullisch vs. 55 % bärisch

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX aktuell: Rahmenbedingungen & Marktausblick

Die aktuelle Lage am Markt bleibt von hoher Unsicherheit geprägt. Laut EZB-Kreisen ist kurzfristig keine Zinserhöhung geplant, während geopolitische Risiken – insbesondere rund um den Iran-Konflikt und die Straße von Hormus – die Märkte stark beeinflussen. Zum Ende der abgelaufenen Woche hieß es, die Straße von Hormus wäre kurzfristig wieder passierbar, was den Ölpreis um mehr als 10% in wenigen Stunden fallen ließ. Die weltweiten Indizes haben "nur" mit 2 bis 3% reagiert. Diese heftigen Reaktionen zeigen die Wichtigkeit - und das diese Frage weiter die maßgebliche Frage für die Börsen bleibt!

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für den DAX aktuell bedeutet das:

Hohe Volatilität durch schwankende Ölpreise (teils +10 % intraday)

Direkte Reaktionen im DAX (ca. 2–3 % intraday)

Unklare Inflationsentwicklung

Die zentrale Frage für die Märkte bleibt: Wie entwickelt sich die Lage rund um die Straße von Hormus?

Auch der IWF warnt vor:

sinkendem globalen Wachstum

steigenden Inflationsrisiken

erhöhter Gefahr einer Energiekrise

👉 Besonders der exportlastige deutsche Markt (DAX) reagiert sensibel auf diese Entwicklungen.

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📊 DAX Rückblick (13.04. – 17.04.2026)

Der DAX startete schwächer in die Woche, konnte sich jedoch deutlich erholen:

Wochentief: ca. 23.490 Punkte

Wochenhoch: ca. 24.800 Punkte

Schlusskurs: 24.648 Punkte

Damit zeigt sich im DAX aktuell:

erneuter Wochengewinn

stabile Aufwärtsbewegung

hohe, aber leicht rückläufige Volatilität

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 24.471/73 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 24.491/93 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📈 DAX Prognose: Wichtige Kursmarken

🔼 Widerstände:

24.735 · 24.806 · 24.905/49 · 25.027 · 25.160 · 25.224 · 25.415

🔽 Unterstützungen:

24.644 · 24.487 · 24.396 · 24.233 · 24.192/23 · 24.059/38 · 23.978/16

📉 DAX Chartanalyse (Daily & 4H)

📅 Daily-Chart – DAX Prognose mittelfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückeroberung der SMA200 (24.123 Punkte) → bullish Signal

→ bullish Signal Stabilisierung über SMA50 (23.892 Punkte)

Trend aktuell: bullisch

👉 DAX Prognose:

Ein nachhaltiger Anstieg über 24.800 Punkte könnte den Weg Richtung:

25.160 Punkte

Allzeithoch

freimachen.

Risiken:

Rückfall unter SMA200 → Schwäche

Unter SMA50 → Fehlausbruch-Szenario

⏱ 4H-Chart – kurzfristige DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stabil über SMA20 → kurzfristig bullish

Dynamischer Anstieg zum Wochenschluss

👉 Solange der DAX aktuell über 24.192 Punkte (SMA20) bleibt:

Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Stabilisierung über 24.648 Punkte

Ziele: 24.800 Punkte 25.000 Punkte darüber: Allzeithoch möglich



🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Bruch der 24.648 Punkte

Ziele: 24.300 Punkte 24.000 Punkte darunter: Ausweitung der Korrektur



⚖️ Fazit: DAX aktuell & Prognose

Der DAX aktuell zeigt sich trotz geopolitischer Risiken wieder robuster - wird aber bei Nachrichten um die Passierbarkeit von Hormus auch direkt und schwer reagieren!

Die charttechnische Lage hat sich aufgehellt, bleibt jedoch fragil.

👉 DAX Prognose kurz zusammengefasst:

Oberhalb 24.800 Punkte → klar bullish

Unter SMA50 → Eintrübung des Bildes

Gesamttrend: seitwärts bis leicht abwärts mit Aufwärtspotenzial

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Wie ist der DAX aktuell einzuschätzen?

Der DAX aktuell zeigt sich nach dem jüngsten Anstieg kurzfristig bullish. Entscheidend ist, dass der Index über der Marke von 24.200–24.800 Punkten bleibt. Dennoch sorgen geopolitische Risiken und Zinserwartungen für Unsicherheit.

Wie lautet die DAX Prognose für die kommende Woche?

Die DAX Prognose für KW 17 / 2026 ist leicht negativ mit Aufwärtspotenzial. Während ein Ausbruch über 24.800 Punkte weiteres Wachstum ermöglichen könnte, besteht unterhalb wichtiger Unterstützungen Rückschlagrisiko.

Welche Marken sind im DAX aktuell besonders wichtig?

Im DAX aktuell sind folgende Marken entscheidend:

Widerstand: 24.800 Punkte

Unterstützung: 24.200 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch oder Bruch dieser Zonen dürfte die nächste größere Bewegung bestimmen.

Wann wird der DAX bullish?

Der DAX wird kurzfristig klar bullish, wenn:

ein Tagesschluss über 24.800 Punkten erfolgt

die Marke anschließend verteidigt wird

Dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung Richtung 25.000 Punkte und darüber.

Wann droht im DAX eine Korrektur?

Eine Korrektur im DAX aktuell wird wahrscheinlicher, wenn:

der Index unter 24.200 Punkte fällt

wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. SMA50) unterschritten werden

In diesem Fall könnten weitere Abgaben folgen.

Welche Faktoren beeinflussen die DAX Prognose aktuell?

Die wichtigste Einflussfaktoren auf die DAX Prognose sind:

EZB-Zinspolitik

Inflation und Energiepreise

geopolitische Lage (z. B. Straße von Hormus)

globale Konjunkturaussichten (IWF-Prognosen)

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in den DAX zu investieren?

Der DAX aktuell bietet Chancen, aber auch Risiken. Kurzfristig können Trader von der Volatilität profitieren. Für langfristige Anleger bleibt die Entwicklung stark von makroökonomischen Faktoren abhängig.

Warum ist die Marke von 24.800 Punkten im DAX so wichtig?

Die Marke von 24.800 Punkten gilt als technischer Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde im DAX aktuell ein starkes Kaufsignal liefern und könnte den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen.