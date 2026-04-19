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- Ist die "Straße von Hormus" offen oder nicht ist DIE maßgebliche Frage aktuell!
- DAX Wochenausblick: Chartanalyse, Prognose, News
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📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 17 / 2026)
Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell
Der DAX aktuell zeigt sich nach einer starken Erholung zum Wochenschluss wieder bullish – doch geopolitische Risiken und die unsichere Zinspolitik der EZB sorgen weiterhin für erhöhte Volatilität.
⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose
- 📊 Trend: Kurzfristig bullish, übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts
- 🎯 Wichtige Marke: 24.800 Punkte als entscheidender Breakout-Level
- 🔼 Aufwärtspotenzial: Ziele bei 25.000+ Punkten bei bestätigtem Ausbruch
- 🔽 Risiko: Rückfall unter 24.200 Punkte könnte Korrektur auslösen
- 🌍 Einflussfaktoren: EZB-Zinspolitik, Ölpreis & geopolitische Lage (Hormus)
- ⚖️ Szenarien: 45 % bullisch vs. 55 % bärisch
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🧭 DAX aktuell: Rahmenbedingungen & Marktausblick
Die aktuelle Lage am Markt bleibt von hoher Unsicherheit geprägt. Laut EZB-Kreisen ist kurzfristig keine Zinserhöhung geplant, während geopolitische Risiken – insbesondere rund um den Iran-Konflikt und die Straße von Hormus – die Märkte stark beeinflussen. Zum Ende der abgelaufenen Woche hieß es, die Straße von Hormus wäre kurzfristig wieder passierbar, was den Ölpreis um mehr als 10% in wenigen Stunden fallen ließ. Die weltweiten Indizes haben "nur" mit 2 bis 3% reagiert. Diese heftigen Reaktionen zeigen die Wichtigkeit - und das diese Frage weiter die maßgebliche Frage für die Börsen bleibt!
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Für den DAX aktuell bedeutet das:
- Hohe Volatilität durch schwankende Ölpreise (teils +10 % intraday)
- Direkte Reaktionen im DAX (ca. 2–3 % intraday)
- Unklare Inflationsentwicklung
Die zentrale Frage für die Märkte bleibt: Wie entwickelt sich die Lage rund um die Straße von Hormus?
Auch der IWF warnt vor:
- sinkendem globalen Wachstum
- steigenden Inflationsrisiken
- erhöhter Gefahr einer Energiekrise
👉 Besonders der exportlastige deutsche Markt (DAX) reagiert sensibel auf diese Entwicklungen.
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📊 DAX Rückblick (13.04. – 17.04.2026)
Der DAX startete schwächer in die Woche, konnte sich jedoch deutlich erholen:
- Wochentief: ca. 23.490 Punkte
- Wochenhoch: ca. 24.800 Punkte
- Schlusskurs: 24.648 Punkte
Damit zeigt sich im DAX aktuell:
- erneuter Wochengewinn
- stabile Aufwärtsbewegung
- hohe, aber leicht rückläufige Volatilität
Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 24.471/73 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 24.491/93 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
📈 DAX Prognose: Wichtige Kursmarken
🔼 Widerstände:
- 24.735 · 24.806 · 24.905/49 · 25.027 · 25.160 · 25.224 · 25.415
🔽 Unterstützungen:
- 24.644 · 24.487 · 24.396 · 24.233 · 24.192/23 · 24.059/38 · 23.978/16
📉 DAX Chartanalyse (Daily & 4H)
📅 Daily-Chart – DAX Prognose mittelfristig
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
- Rückeroberung der SMA200 (24.123 Punkte) → bullish Signal
- Stabilisierung über SMA50 (23.892 Punkte)
- Trend aktuell: bullisch
👉 DAX Prognose:
Ein nachhaltiger Anstieg über 24.800 Punkte könnte den Weg Richtung:
- 25.160 Punkte
- Allzeithoch
freimachen.
Risiken:
- Rückfall unter SMA200 → Schwäche
- Unter SMA50 → Fehlausbruch-Szenario
⏱ 4H-Chart – kurzfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
- Stabil über SMA20 → kurzfristig bullish
- Dynamischer Anstieg zum Wochenschluss
👉 Solange der DAX aktuell über 24.192 Punkte (SMA20) bleibt:
- Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
- Stabilisierung über 24.648 Punkte
- Ziele:
- 24.800 Punkte
- 25.000 Punkte
- darüber: Allzeithoch möglich
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
- Bruch der 24.648 Punkte
- Ziele:
- 24.300 Punkte
- 24.000 Punkte
- darunter: Ausweitung der Korrektur
⚖️ Fazit: DAX aktuell & Prognose
Der DAX aktuell zeigt sich trotz geopolitischer Risiken wieder robuster - wird aber bei Nachrichten um die Passierbarkeit von Hormus auch direkt und schwer reagieren!
Die charttechnische Lage hat sich aufgehellt, bleibt jedoch fragil.
👉 DAX Prognose kurz zusammengefasst:
- Oberhalb 24.800 Punkte → klar bullish
- Unter SMA50 → Eintrübung des Bildes
- Gesamttrend: seitwärts bis leicht abwärts mit Aufwärtspotenzial
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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose
Wie ist der DAX aktuell einzuschätzen?
Der DAX aktuell zeigt sich nach dem jüngsten Anstieg kurzfristig bullish. Entscheidend ist, dass der Index über der Marke von 24.200–24.800 Punkten bleibt. Dennoch sorgen geopolitische Risiken und Zinserwartungen für Unsicherheit.
Wie lautet die DAX Prognose für die kommende Woche?
Die DAX Prognose für KW 17 / 2026 ist leicht negativ mit Aufwärtspotenzial. Während ein Ausbruch über 24.800 Punkte weiteres Wachstum ermöglichen könnte, besteht unterhalb wichtiger Unterstützungen Rückschlagrisiko.
Welche Marken sind im DAX aktuell besonders wichtig?
Im DAX aktuell sind folgende Marken entscheidend:
- Widerstand: 24.800 Punkte
- Unterstützung: 24.200 Punkte
Ein nachhaltiger Ausbruch oder Bruch dieser Zonen dürfte die nächste größere Bewegung bestimmen.
Wann wird der DAX bullish?
Der DAX wird kurzfristig klar bullish, wenn:
- ein Tagesschluss über 24.800 Punkten erfolgt
- die Marke anschließend verteidigt wird
Dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung Richtung 25.000 Punkte und darüber.
Wann droht im DAX eine Korrektur?
Eine Korrektur im DAX aktuell wird wahrscheinlicher, wenn:
- der Index unter 24.200 Punkte fällt
- wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. SMA50) unterschritten werden
In diesem Fall könnten weitere Abgaben folgen.
Welche Faktoren beeinflussen die DAX Prognose aktuell?
Die wichtigste Einflussfaktoren auf die DAX Prognose sind:
- EZB-Zinspolitik
- Inflation und Energiepreise
- geopolitische Lage (z. B. Straße von Hormus)
- globale Konjunkturaussichten (IWF-Prognosen)
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in den DAX zu investieren?
Der DAX aktuell bietet Chancen, aber auch Risiken. Kurzfristig können Trader von der Volatilität profitieren. Für langfristige Anleger bleibt die Entwicklung stark von makroökonomischen Faktoren abhängig.
Warum ist die Marke von 24.800 Punkten im DAX so wichtig?
Die Marke von 24.800 Punkten gilt als technischer Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde im DAX aktuell ein starkes Kaufsignal liefern und könnte den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen.
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Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Gold, GBPUSD
BÖRSE HEUTE: Märkte steigen nach Öffnung der Straße von Hormus (17.04.2026)
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