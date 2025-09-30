Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 30.09.25 – Aktuelle Einschätzung

Einleitung Der Nasdaq 100 zeigte sich zuletzt volatil: Ein Anstieg bis an die Marke von 25.000 Punkten wurde im Verlauf des Handelstags wieder abverkauft. Die Bullen versuchen aktuell, das Momentum zu halten, während die Bären auf eine Eintrübung des Chartbilds hoffen. In dieser Nasdaq 100 Analyse werfen wir einen Blick auf die technischen Marken und geben eine fundierte Nasdaq 100 Prognose für den Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📈 Stundenchart: Kampf um die SMA20 Nasdaq notierte zuletzt knapp über der SMA20 bei 24.853 Punkten

Überwindung könnte den Weg bis zu 25.240/25.410 Punkten freimachen

Scheitern → Rücksetzer bis an SMA50/SMA200 (24.768/24.756 Punkte) möglich 📉 4h-Chart: Bullen zurück im Spiel Rücksetzer fanden Halt an SMA20 (24.729) und SMA50 (24.785 Punkte)

Dynamischer Lauf über die SMA200 bei 23.986 Punkten deutet Stärke an

Prognose: bullisch, solange diese Unterstützungen halten 🌍 Tagesausblick & Wahrscheinlichkeiten Erwartete Tagesrange: 24.755–25.097 Punkte

Wahrscheinlichkeiten: Bull-Case 60 % , Bear-Case 40 %

📊 Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse Widerstände Unterstützungen 24.853 / 24.908 / 25.049 24.785 / 24.691 / 24.590 25.255 24.484 / 24.325 Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Neutral bis bullisch Die Nasdaq 100 Analyse zeigt aktuell ein neutrales bis bullisches Bild. Gelingt es den Bullen, den Index über der SMA20 zu etablieren, könnte der nächste Anlauf auf neue Hochs oberhalb von 25.000 Punkten erfolgen. Ein Bruch unter die Unterstützungen bei 24.750 Punkten hingegen würde das Chartbild deutlich eintrüben. Die heutige Nasdaq 100 Prognose: leicht positiv mit Fokus auf die Marken 24.900–25.100 Punkte. . Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link



📌 FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (30.09.2025) 1. Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt eine volatile Seitwärtsbewegung um die Marke von 25.000 Punkten. Technische Indikatoren deuten auf Chancen für einen Ausbruch nach oben hin. 2. Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die Nasdaq 100 Prognose ist leicht bullisch. Solange sich der Index über der Unterstützung bei 24.750 Punkten hält, besteht Potenzial für einen erneuten Anstieg in Richtung 25.100 Punkte. 3. Welche Widerstände sind im Nasdaq 100 wichtig?

Kurzfristige Widerstände liegen bei 24.908, 25.049 und 25.255 Punkten. Ein Bruch darüber könnte den Weg zu neuen Hochs freimachen. 4. Welche Unterstützungen sind entscheidend?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 24.691, 24.590 und 24.484 Punkten. Ein Fall darunter würde das Chartbild eintrüben. 5. Welche Wahrscheinlichkeit sehen Analysten für steigende Kurse?

Die Wahrscheinlichkeiten für die heutige Bewegung liegen bei 60 % Bull-Case und 40 % Bear-Case – also ein leicht positives Chancen-Risiko-Verhältnis.

