Nasdaq Prognose heute 31.03.2026 - Nasdaq Analyse mit Kurszielen & Charttechnik

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.178 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst erholen. Es ging im Zuge dessen bis an die 23.400 Punkte. Die Aufwärtsbewegung ist gegen Mittag ausgelaufen. Der Nasdaq setzte zurück. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es weiter abwärts. Zwar gelang dem Index sich zum Handelsschluss noch von dem Tagestief zu lösen, der Tagesschluss wurde dennoch unter der 23.000 Punkte-Marke formatiert.

Im Rahmen des Frühhandel ging es im Zuge einer dynamischen Impulsbewegung über die 23.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq hat festsetzen können.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Technisch angeschlagen: Nasdaq bleibt unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20/SMA50) - übergeordnet weiterhin bärische Nasdaq Analyse

Nasdaq bleibt unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20/SMA50) - übergeordnet weiterhin bärische Nasdaq Analyse Schlüsselmarke 23.146 Punkte: Oberhalb leichtes Erholungspotenzial, darunter droht Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Oberhalb leichtes Erholungspotenzial, darunter droht Fortsetzung der Abwärtsbewegung Seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz: Nasdaq Prognose mit 55 % bullischer Wahrscheinlichkeit, aber erhöhtem Rückschlagsrisiko

Der Nasdaq startete gestern bei 23.178 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst bis auf 23.400 Punkte erholen. Diese Bewegung verlor jedoch im weiteren Verlauf an Dynamik. Mit Beginn des US-Handels setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, wodurch der Index unter die Marke von 23.000 Punkten zurückfiel.

Im Frühhandel zeigte sich anschließend eine stabile Gegenbewegung, die den Nasdaq wieder über die 23.000 Punkte führte.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Tageshoch: 23.401 Punkte

23.401 Punkte Tagestief: 22.859 Punkte

22.859 Punkte Tagesschluss: 22.971 Punkte

22.971 Punkte Handelsspanne: 320 Punkte

Nasdaq Analyse im 1h Chart

Im Stundenchart zeigt sich ein technisch angeschlagenes Bild. Der Nasdaq konnte die SMA20 (23.111 Punkte) zwar temporär überwinden, jedoch keine nachhaltige Stabilisierung darüber erreichen.

Wichtige Erkenntnisse:

Rückfall unter die SMA20 signalisiert kurzfristige Schwäche

Aktuelle Stabilisierung erneut knapp über dieser Linie

SMA50 (23.237 Punkte) fungiert als zentraler Widerstand

Bullisches Szenario:

Ein stabiler Stundenschluss über der SMA20 könnte eine Bewegung zur SMA50 auslösen. Diese Zone ist jedoch als kritischer Widerstandsbereich zu betrachten.

Bärisches Szenario:

Ein erneuter Bruch der SMA20 würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen:

22.859 Punkte (Tagestief)

22.650/22.630 Punkte als nächste Zielzone

➡️ Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse im 4h Chart

Auch im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild schwach:

Aufgabe der SMA20 (23.395 Punkte) bestätigt Trendwechsel

bestätigt Trendwechsel SMA50 (23.852 Punkte) weiterhin klar außer Reichweite

weiterhin klar außer Reichweite Struktur zeigt zunehmenden Verkaufsdruck

Erholungsszenario:

Sollte eine Gegenbewegung einsetzen, wären folgende Ziele relevant:

SMA20 als erste Zielzone

SMA50 als maximales Erholungspotenzial

23,6 % Retracement als zusätzlicher Widerstand

➡️ Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute (31.03.2026)

Aktueller Stand am Morgen: 23.146 Punkte

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 23.146 Punkte halten, ergeben sich folgende Ziele:

23.179/81

23.226/28

23.262/64

23.304/06

23.355/57

Darüber hinaus:

23.411/13

23.469/71

23.515/17

23.538/41

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 23.146 Punkte-Marke:

23.118/16

23.082/80

23.045/43

23.010/08

22.974/72

Weitere Abgaben möglich bis:

22.888/86

22.848/46

22.809/07

22.753/51

22.681/79

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

23.237

23.395

23.411/85

23.581

23.852

Unterstützungen:

23.111

23.082/14

22.947

22.714

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Markttendenz: leicht positiv mit Risiken

leicht positiv mit Risiken Bullisches Szenario: 55 %

55 % Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 23.228 bis 23.357 Punkte

Unterseite: 23.008 bis 22.846 Punkte

Fazit der Nasdaq Analyse

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein angeschlagenes Gesamtbild mit kurzfristigen Erholungschancen. Entscheidende Marken bleiben die SMA20 und SMA50. Solange der Index unter diesen Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Für die heutige Nasdaq Prognose steht die Marke von 23.146 Punkten im Fokus. Sie entscheidet über die kurzfristige Richtung.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die Nasdaq Prognose für heute zeigt ein leicht positives Szenario mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von 55 %. Entscheidend ist, ob sich der Index über der Marke von 23.146 Punkten halten kann.

Warum ist die Nasdaq Analyse aktuell eher bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist bärisch, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50 notiert. Dies signalisiert anhaltende Schwäche im kurzfristigen und übergeordneten Trend.

Welche Marken sind für die Nasdaq heute entscheidend?

Wichtige Schlüsselmarken sind:

23.146 Punkte als kurzfristige Entscheidungszone

23.237 und 23.395 Punkte als Widerstände

23.111 und 22.947 Punkte als Unterstützungen

Was passiert, wenn der Nasdaq unter 23.146 Punkte fällt?

Fällt der Nasdaq unter diese Marke, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursverluste. Mögliche Ziele liegen dann im Bereich von 22.888 bis 22.681 Punkten.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.228 und 23.357 Punkten auf der Oberseite sowie 23.008 bis 22.846 Punkten auf der Unterseite.

Welche Rolle spielen SMA20 und SMA50 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 und SMA50 sind wichtige Indikatoren für den Trend. Solange der Nasdaq unter diesen Linien bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte eine Erholung einleiten.