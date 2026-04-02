Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für den 02.04.2026 – Aktuelle Einschätzung und Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.881 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst etwas erholen, gab dann aber nach. Die Konsolidierung endete gegen Mittag, der Nasdaq konnte sich aufwärtsschieben, gab bis zur Aufnahme des offiziellen Handels aber wieder nach, wobei das Tief am Vormittag nicht mehr erreicht worden ist. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte Kaufdruck ein, der den Nasdaq an und über die 24.000 Punkte-Marke geführt hat. Es ging bis zum Abend aufwärts, der Nasdaq konnte einen Tagesschluss über der 24.000 Punkte-Marke formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Kurzfristig schwaches Momentum: Der Nasdaq notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50), wodurch das kurzfristige Chartbild bärisch geprägt bleibt und weitere Abgaben möglich sind.

Der Nasdaq notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50), wodurch das kurzfristige Chartbild bärisch geprägt bleibt und weitere Abgaben möglich sind. Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.596 Punkten: Oberhalb besteht Erholungspotenzial in Richtung 24.000 Punkte, darunter dominieren Abwärtsrisiken mit Zielen unterhalb von 23.400 Punkten.

Oberhalb besteht Erholungspotenzial in Richtung 24.000 Punkte, darunter dominieren Abwärtsrisiken mit Zielen unterhalb von 23.400 Punkten. Übergeordnet noch neutral: Trotz aktueller Schwäche ist der größere Trend nicht eindeutig gebrochen – erst ein klarer Bruch der SMA20 im 4h Chart würde das Bild deutlicher eintrüben.

Der Nasdaq startete gestern bei 23.881 Punkten in den Handel. Nach einer anfänglichen Stabilisierung am Vormittag setzte eine Schwächephase ein, die jedoch im weiteren Verlauf aufgefangen werden konnte. Im regulären Handel dominierte schließlich Kaufdruck, der den Index nachhaltig über die Marke von 24.000 Punkten führte. Der Tagesschluss lag bei 24.039 Punkten und damit klar über dieser psychologisch wichtigen Schwelle.

Im Frühhandel zeigt sich jedoch erneut Schwäche. Der Nasdaq fiel deutlich zurück und notiert aktuell unterhalb von 23.700 Punkten. Dies deutet auf eine kurzfristige Eintrübung im Chartbild hin.

Technische Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq zunächst stabil oberhalb der SMA20 (aktuell 23.927 Punkte). Rücksetzer wurden konsequent gekauft, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestätigte.

Mit Beginn des Frühhandels kam es jedoch zu einem dynamischen Abverkauf:

Bruch unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte

Aktuell Test der SMA50 bei 23.698 Punkten

Solange der Nasdaq unter der SMA50 per Stundenschluss notiert, bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Weitere Abgaben in Richtung:

23.410/15 Punkte

23.090/75 Punkte

sind in diesem Szenario wahrscheinlich.

Erholungen über die SMA50 könnten hingegen Spielraum bis zur SMA200 (23.783 Punkte) eröffnen. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel setzt jedoch erst ein, wenn:

die SMA20 zurückerobert wird

und das 23,6 % Retracement überschritten wird

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch

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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte der Nasdaq zuvor sowohl die SMA20 (23.520 Punkte) als auch die SMA50 (23.759 Punkte) überwinden. Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6 % Retracement blieb jedoch aus.

Aktuell zeigt sich:

Rückfall unter SMA50

Rückfall unter das 23,6 % Retracement

Damit hat sich das Chartbild wieder eingetrübt.

Weitere Entwicklung:

Unterstützung: SMA20 bei 23.520 Punkten

Darunter: Risiko einer Bewegung in Richtung März-Tief

Ein positives Szenario entsteht erst wieder, wenn:

die SMA50 zurückerobert wird

und eine Etablierung über dem Retracement gelingt

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Prognose für heute (02.04.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 23.596 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 23.596 Punkte stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei:

23.615/17

23.651/53

23.695/97

23.751/53

23.813/15

23.873/75

23.897/99

Darüber hinaus:

24.005/07

24.045/47

24.083/85

24.102/04

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 23.596-Punkte-Marke, sind folgende Ziele aktiv:

23.585/83

23.548/46

23.524/22

23.488/86

23.458/56

23.436/34

Darunter:

23.395/93

23.356/54

23.318/16

23.280/78

23.241/39

23.199/97

23.155/53

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq

Widerstände:

23.698

23.759/83

23.927

24.357

24.505/72/99

24.727

Unterstützungen:

23.521/17

23.403

23.275

23.070

22.714

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich ein leicht negatives Gesamtbild für den heutigen Handelstag.

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 23.717 bis 23.943 Punkte

Unterseite: 23.434 bis 23.177 Punkte

Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt damit geprägt von erhöhter Unsicherheit und einer Tendenz zur Schwäche, solange wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bärisch. Solange der Index unter wichtigen Marken wie der SMA50 bleibt, überwiegen die Risiken auf der Unterseite mit möglichen Zielen unter 23.400 Punkten.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse aktuell entscheidend?

Kurzfristig ist die Zone um 23.596 Punkte entscheidend. Darüber bestehen Chancen auf eine Erholung, darunter drohen weitere Abgaben. Wichtige Widerstände liegen zudem bei 23.698 und 23.927 Punkten.

Ist der Nasdaq aktuell im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend?

Die kurzfristige Nasdaq Analyse zeigt ein angeschlagenes, eher bärisches Bild. Übergeordnet bleibt der Trend jedoch noch neutral, da zentrale Unterstützungen bislang halten.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Gleitende Durchschnitte wie SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als wichtige Trendindikatoren. Aktuell signalisiert der Bruch unter die SMA50 kurzfristige Schwäche im Nasdaq.

Wann würde sich die Nasdaq Prognose wieder aufhellen?

Eine Verbesserung ergibt sich, wenn der Nasdaq die SMA50 und anschließend die SMA20 zurückerobert und sich darüber stabilisiert. Dann wären wieder steigende Kurse wahrscheinlich.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq Analyse?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen etwa 23.177 Punkten auf der Unterseite und 23.943 Punkten auf der Oberseite.

Wie zuverlässig ist eine Nasdaq Prognose?

Eine Nasdaq Prognose basiert auf technischer Analyse und Wahrscheinlichkeiten. Sie bietet Orientierung, jedoch keine Garantie für die tatsächliche Marktentwicklung.