Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 02.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Einleitung Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich stark und erreichte im gestrigen Handel neue Allzeithochs. Nach einem schwankungsreichen Tagesverlauf konnte sich der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte stabilisieren. In dieser Nasdaq 100 Prognose werfen wir einen Blick auf die entscheidenden Chartmarken, technische Unterstützungen und mögliche Kursziele für die kommenden Handelstage ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📊 Nasdaq 100 erholt sich dynamisch Gestern Morgen notierte der Nasdaq 100 bei 24.774 Punkten .

Nach einem kurzen Rücksetzer erholte sich der Index und erreichte im späten Handel ein neues Allzeithoch bei 25.034 Punkten .

Schlusskurs: 25.012 Punkte – klar im bullischen Bereich 📉 Technische Marken im Fokus SMA20 bei 24.968 Punkten gilt als wichtige Unterstützung.

Solange der Index über dieser Marke bleibt, ist mit weiteren Aufwärtsbewegungen zu rechnen.

Nächste Ziele: 25.240–25.410 Punkte, bei Schwäche Support an der SMA50 (24.864 Punkte) 🚀 Bullisches Chartbild mit 60 %-Chance Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch , Wahrscheinlichkeit 60 %.

Erwartete Tagesrange: 25.165–25.303 Punkte auf der Oberseite , 24.897–24.824 Punkte auf der Unterseite .

📊 Nasdaq 100 aktuell – Wichtige Marken Marke Bedeutung 25.034 Pkt. Allzeithoch 25.240–410 Nächstes Ziel (Widerstand) 24.968 Pkt. SMA20 – wichtige Unterstützung 24.864 Pkt. SMA50 – zweiter Support 24.605 Pkt. Tiefer Supportbereich Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Chancen auf neue Hochs Die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein weiterhin bullisches Bild. Solange sich der Index über der SMA20 halten kann, sind neue Hochs oberhalb von 25.200 Punkten realistisch. Die aktuelle Stärke deutet auf weiteres Potenzial hin – Anleger sollten jedoch die Unterstützungen bei 24.968 und 24.864 Punkten im Auge behalten. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, das mittelfristige Bild bleibt aber klar positiv Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ Snippets zur Nasdaq 100 Prognose (02.10.2025) Frage 1: Wo steht der Nasdaq 100 aktuell?

Antwort: Der Nasdaq 100 aktuell notiert nahe seinen Allzeithochs bei rund 25.000 Punkten. Wichtige Unterstützungen liegen bei der SMA20 (24.968 Punkte) und der SMA50 (24.864 Punkte). Frage 2: Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Antwort: Unsere Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 60 %. Solange der Index über der SMA20 bleibt, sind neue Hochs bis 25.240–25.410 Punkte möglich. Frage 3: Welche Chartmarken sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Antwort: Wichtige Marken sind das Allzeithoch bei 25.034 Punkten, die SMA20 bei 24.968 Punkten als zentrale Unterstützung und die Zone 25.240–25.410 Punkte als nächstes Kursziel. Frage 4: Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Antwort: Der Nasdaq 100 zeigt aktuell ein stark bullisches Chartbild. Ein Einstieg könnte sich anbieten, solange die Unterstützung bei 24.968 Punkten hält. Anleger sollten aber Rücksetzer einkalkulieren.

