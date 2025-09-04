KEY TAKEAWAYS

Im Rahmen des Frühhandels wurde die SMA200 erneut angelaufen. Jetzt kommt es darauf an, ob es die Bullen per Stundenschluss schaffen, den Index nicht nur über diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern auch verbindlich zu etablieren. Sollte der Move gelingen, so wäre es nachfolgend zwingend, dass es zügig weiter aufwärts 23.610/30 Punkte geht.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 04.09.2025

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 23.316 Punkten. Bis zum Mittag gelang eine Erholung in den Bereich der 23.450 Punkte. Nach einer Konsolidierung folgte ein Rücksetzer, bevor der Index dynamisch das Tageshoch erreichte – welches jedoch sofort wieder abverkauft wurde. Am Abend fiel der Nasdaq erneut unter die Marke von 23.400 Punkten. Insgesamt blieb die Bewegung eher verhalten.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Im Frühhandel konnte sich der Index in Richtung der 23.500 Punkte schieben.

Rückblick Nasdaq 03.09.2025

Zeitraum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range* 03.09. 23.525 23.318 23.451 207 02.09. 23.451 23.025 23.372 426

*Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr

*Farben im Chart: rot = schwächer als Vortag, grün = stärker als Vortag

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern zunächst unter der SMA50 (23.499 Punkte). Zwar gelang kurzfristig der Sprung über diese Linie, jedoch fehlte die Kraft, sich oberhalb der SMA200 (23.496 Punkte) zu etablieren. Am Abend fiel der Index sogar unter die SMA20 (23.405 Punkte) sowie die SMA50 zurück.

Im Frühhandel wurde die SMA200 erneut getestet. Entscheidend ist nun, ob die Bullen einen Stundenschluss über dieser Marke etablieren können. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 23.610/30 Punkte möglich.

Ein erneuter Rücksetzer an die SMA200 könnte Stütze an der SMA20 oder SMA50 finden. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild jedoch eintrüben – mit möglichen Abgaben bis an das Wochentief bei 23.025 Punkten.

👉 Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart setzte der Index zunächst an der SMA200 auf, unterschritt diese und konnte sich nach mehreren Anläufen wieder über die SMA20 und SMA200 schieben. Über die SMA50 (23.503 Punkte) kam er jedoch nur schwer hinaus.

Nach Rücksetzern und schwacher Dynamik ging es erneut bis an SMA50/SMA200 zurück. Am Wochenschluss wurde dieser Bereich wieder aufgegeben – der Index fiel dynamisch abwärts. Die gestrige Erholung reichte nur bis an die SMA200/SMA50, bevor der Nasdaq erneut schwächelte.

Bullisch wird das Bild erst oberhalb der 23.800 Punkte-Marke. Unterhalb der SMA20 könnte sich die Schwäche hingegen bis zum Wochentief ausdehnen.

👉 Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Ausblick für den 04.09.2025

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.468 Punkten, also 152 Punkte über dem Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 23.468 Punkten, könnten die nächsten Anlaufziele bei 23.485/88 – 23.805/07 Punkten liegen.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 23.468 Punkten, droht ein Rücksetzer mit Zielen bis 22.949 Punkten.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 23.494/96/99 – 23.503 – 23.600 – 23.836 – 23.962 – 24.067

Unterstützungen: 23.438/05 – 23.329 – 23.257 – 23.172/06 – 23.077/35 – 22.948

Fazit – Nasdaq Prognose für heute

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 23.602/23.752 Punkte bis 23.417/23.345 Punkte

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse 04.09.2025

Welche Nasdaq Prognose gilt für den 04.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 04.09.2025 ist neutral. Der Index könnte sich seitwärts bis leicht aufwärts entwickeln. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei ca. 60 %, die für ein bärisches Szenario bei 40 %.

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Analyse im Stundenchart?

Im 1h-Chart notiert der Nasdaq an wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Ein Stundenschluss oberhalb der SMA200 könnte weitere Aufwärtsbewegungen bis 23.610/30 Punkte ermöglichen. Unterhalb der SMA50 droht hingegen ein Rückfall bis zum Wochentief bei 23.025 Punkten.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den Nasdaq heute relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 23.503, 23.600 und 23.836 Punkten. Zentrale Unterstützungen finden sich bei 23.438, 23.329 und 23.257 Punkten. Ein Bruch dieser Marken könnte die Tagesrichtung bestimmen.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Im 4h-Chart zeigt der Nasdaq Schwäche. Erst oberhalb der 23.800 Punkte-Marke wäre das Chartbild wieder bullisch. Unterhalb der SMA20 könnte es bis zum Wochentief zurückgehen.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 04.09.2025 erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.602/23.752 Punkten auf der Oberseite und 23.417/23.345 Punkten auf der Unterseite.