Nasdaq Prognose heute - Nasdaq Analyse für Donnerstag, 09.04.2026

- Kurzfristig angeschlagen .
- Mittelfristig weiter stabil
- Leicht bärische Nasdaq Prognose
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- Mittelfristig weiter stabil
- Leicht bärische Nasdaq Prognose
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.047 Punkten. Der Nasdaq lief gestern übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engeren Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging unter die 24.800 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es zwar, den Index zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben und wieder bis an die 25.000 Punkte-Marke zu laufen, es gelang aber nicht den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Bis zum Handelsschluss gaben die Notierungen erneut nach.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Kurzfristig angeschlagen: Der Nasdaq notiert unter der SMA20, wodurch das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.630 Punkte erhöht bleibt.
- Mittelfristig weiter stabil: Solange der Nasdaq über der SMA200 im 4h Chart bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin intakt.
- Leicht bärische Nasdaq Prognose: Mit 60 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.047 Punkten und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Mit Beginn des offiziellen Handels kam Verkaufsdruck auf, wodurch der Index unter die Marke von 24.800 Punkten fiel.
Zwar konnten die Käufer den Nasdaq stabilisieren und erneut an die 25.000 Punkte führen, ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht. Bis zum Handelsschluss setzte sich erneut Schwäche durch.
Handelsdaten vom 08.04.:
- Tageshoch: 25.108 Punkte
- Tagestief: 24.795 Punkte
- Tagesschluss: 24.934 Punkte
- Range: 313 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Bild:
- Der Nasdaq konnte sich zunächst über der SMA20 (24.918 Punkte) halten
- Im weiteren Verlauf fiel der Index jedoch unter diese wichtige Durchschnittslinie
- Aktuell notiert der Nasdaq im Frühhandel unterhalb der SMA20
Technische Bewertung
Für eine Stabilisierung müssen die Käufer den Nasdaq zeitnah wieder über die SMA20 führen und dort etablieren.
Bullisches Szenario:
- Rückkehr über die SMA20
- Mögliche Ziele: 25.180/200 und 25.450/475 Punkte
Bärisches Szenario:
- Weitere Schwäche unterhalb der SMA20
- Test der SMA50 bei 24.630 Punkten wahrscheinlich
- Bei Bruch: erhöhtes Risiko bis zur 24.300 Punkte-Marke
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch / neutral
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Nasdaq Analyse im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv:
- Der Nasdaq konnte sich über SMA20 (24.498 Punkte) und SMA50 (23.966 Punkte) etablieren
- Das 23,6 % Retracement wurde nachhaltig überwunden
- Auch die SMA200 (24.443 Punkte) wurde überschritten
Technische Einordnung
Solange der Nasdaq über der SMA200 notiert, bleibt die mittelfristige Aufwärtsstruktur intakt.
Wichtige Bedingung:
- Rücksetzer sollten spätestens im Bereich SMA200 / SMA20 aufgefangen werden
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute (09.04.2026)
Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.883 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 24.883 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
- 24.903/05
- 24.944/46
- 24.985/87
- 25.010/12
- 25.055/57
- 25.095/97
Darüber hinaus:
- 25.133/35
- 25.169/71
- 25.217/19
- 25.258/60
- 25.314/16
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der 24.883 Punkte-Marke:
- 24.861/59
- 24.819/17
- 24.780/78
- 24.740/38
- 24.698/96
- 24.659/57
Weitere Ziele:
- 24.615/13
- 24.574/72
- 24.538/36
- 24.496/94
- 24.455/53
- 24.415/13
Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
- 24.918
- 25.107/25
- 25.377
- 25.554
- 25.937
Unterstützungen:
- 24.920
- 24.630
- 24.572
- 24.498 / 24.443 / 24.406
- 24.154
- 23.966
Nasdaq Prognose - Marktausblick und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Bild:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Der Markt zeigt aktuell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung.
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 24.968 bis 25.115 Punkte
- Unterseite: 24.636 bis 24.494 Punkte
Fazit der Nasdaq Analyse
Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 notiert. Mittelfristig ist das Chartbild jedoch weiterhin konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob die Unterstützungen im Bereich der SMA50 und SMA200 verteidigt werden können.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig leicht bärisch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, solange der Index unter wichtigen Widerständen bleibt.
Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 24.918 sowie 25.107/25 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 24.630, 24.498 und 23.966 Punkten. Diese Zonen sind entscheidend für die weitere Entwicklung.
Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?
Kurzfristig ist das Bild neutral bis leicht bärisch. Im übergeordneten Zeitfenster bleibt der Nasdaq jedoch bullisch, solange er über der SMA200 notiert.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?
Die SMA20 signalisiert kurzfristige Trends, während SMA50 und SMA200 wichtige Unterstützungszonen darstellen. Ein Bruch dieser Linien kann die Nasdaq Prognose deutlich verändern.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Analyse?
Die erwartete Handelsspanne liegt aktuell zwischen etwa 24.494 und 25.115 Punkten.
Wann verbessert sich die Nasdaq Prognose wieder?
Eine Verbesserung ergibt sich, wenn der Nasdaq nachhaltig über die SMA20 steigt und wichtige Widerstände zurückerobert. Dies könnte neue Aufwärtsdynamik auslösen.
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