Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 09.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Neues Allzeithoch & starke Bullenbewegung

Technische Indikatoren bestätigen Aufwärtstrend

Konsolidierungsrisiken bleiben begrenzt

Einleitung Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell stark und konnte am Vortag ein neues Allzeithoch über 25.250 Punkten markieren. Nach einer längeren Seitwärtsphase setzte sich zum US-Handelsstart deutliche Kaufdynamik durch. Anleger fragen sich nun: Bleibt die Nasdaq 100 Prognose bullisch, oder droht nach dem Rekordlauf eine Konsolidierung? ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 🚀 Neues Allzeithoch & starke Bullenbewegung Der Nasdaq 100 stieg über die Marke von 25.200 Punkten und erreichte ein neues Hoch bei 25.343 Punkten .

Der Schlusskurs bei 25.329 Punkten signalisiert eine starke Nachfrage.

Solange der Index oberhalb der SMA20 (25.274 Punkte) notiert, bleibt das Chartbild klar bullisch. 📈 Technische Indikatoren bestätigen Aufwärtstrend Nach dem Bruch der SMA50 (25.176 Punkte) konnte sich der Nasdaq darüber stabilisieren.

Kurzfristig gilt: Über 25.510/25.769 Punkten könnte die Rallye in Richtung 26.000 Punkte führen.

Rücksetzer bis zur SMA20 wären unkritisch, solange sich der Index dort fängt. ⚖️ Konsolidierungsrisiken bleiben begrenzt Unterstützung findet der Nasdaq bei 25.297/25.041 Punkten .

Erst ein Fall unter die SMA50 würde das bullische Setup gefährden.

🧭 Nasdaq 100 Prognose & technische Marken Marke Bedeutung 25.413 / 25.511 Wichtige Widerstände 25.041 / 25.297 Kurzfristige Unterstützungen 25.510 / 25.769 Nächste Kursziele bei weiterem Anstieg 24.806 / 24.735 Untere Support-Zone Trendbewertung Kurzfristig bullisch Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt klar bullisch Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell technisch stark und profitiert von anhaltender Kaufdynamik. Solange der Index oberhalb der SMA20 und SMA50 bleibt, spricht vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Rücksetzer könnten Kaufgelegenheiten bieten. Die Nasdaq 100 Prognose bleibt damit bullisch, mit Zielzonen zwischen 25.500 und 25.770 Punkten. Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ zur Nasdaq 100 Prognose (09.10.2025) Frage 1: Wie ist die aktuelle Entwicklung beim Nasdaq 100?

Antwort: Der Nasdaq 100 hat ein neues Allzeithoch über 25.250 Punkten erreicht. Die technische Lage bleibt bullisch, solange der Index über der SMA20 und SMA50 notiert. Kurzfristige Rücksetzer gelten als potenzielle Einstiegschancen. Frage 2: Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Antwort: Die Nasdaq 100 Prognose bleibt positiv. Experten sehen bei weiterem Momentum Kursziele zwischen 25.500 und 25.770 Punkten. Ein Bruch unter die SMA50 (25.176 Punkte) könnte jedoch eine Konsolidierung einleiten. Frage 3: Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100 aktuell am stärksten?

Antwort: Haupttreiber sind weiterhin die US-Technologiewerte und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik. Starke Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen sowie KI-Investitionen stützen die Stimmung an der Börse. Frage 4: Wo liegen wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken im Nasdaq 100?

Antwort: Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.041 und 25.297 Punkten, während Widerstände bei 25.510 und 25.769 Punkten verlaufen. Ein Ausbruch über diese Zone könnte den Weg zu neuen Höchstständen ebnen. Frage 5: Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Antwort: Kurzfristig bleibt das Risiko einer technischen Korrektur bestehen. Langfristig jedoch zeigt die Nasdaq 100 Prognose ein stabiles Aufwärtsszenario, weshalb sich ein gestaffelter Einstieg für Anleger mit Fokus auf Wachstumswerte lohnen kann.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.