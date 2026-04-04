Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, EURUSD

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell bleibt stark von Iran-Konflikt abhängig

Ölpreise über 100 USD treiben Inflation und Unsicherheit

über 100 USD treiben Inflation und Unsicherheit S&P 500 und EURUSD reagieren sensibel auf Makrodaten

Börse Ausblick: Märkte zwischen geopolitischem Risiko und Inflationssorgen 🌍 Die Börse aktuell startet nach der Osterpause in eine entscheidende Phase. Trotz verkürzter Handelswoche rücken zentrale Themen in den Fokus: steigende Ölpreise, Inflationsdaten aus den USA und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Für den kurzfristigen Börse Ausblick und die Börse Prognose sind vor allem drei Märkte entscheidend: Öl, EURUSD und der S&P 500. Sie spiegeln aktuell die größten Risiken – aber auch Chancen – für Investoren wider. 🔑 Key Takeaways Börse aktuell bleibt stark von Iran-Konflikt abhängig

Ölpreise über 100 USD treiben Inflation und Unsicherheit

S&P 500 und EURUSD reagieren sensibel auf Makrodaten 🛢️ Öl: Schlüsselindikator für die Börse Prognose Der Ölmarkt steht im Zentrum der Börse aktuell. Preise über 100 USD signalisieren eine mögliche Energiekrise – vor allem, wenn die Straße von Hormus weiter blockiert bleibt. 👉 Wichtige Faktoren: Drohende Eskalation durch mögliche US-Angriffe

Anhaltende Angriffe Irans auf Infrastruktur und Tanker

Keine klare Perspektive für eine diplomatische Lösung Börse Prognose: Kurzfristig bleibt das Risiko nach oben gerichtet

Ohne Öffnung der Handelsrouten droht ein globaler Angebotsschock Ein nachhaltiger Anstieg der Ölpreise könnte Inflation erneut anheizen und Zentralbanken unter Druck setzen. 💱 EURUSD: Inflation entscheidet über die Richtung Für den Börse Ausblick ist der EURUSD ein zentraler Gradmesser für globale Kapitalströme. In der kommenden Woche stehen wichtige US-Daten an: PCE-Inflation

BIP-Revision

vor allem: CPI-Daten für März 👉 Erwartung:

Ein deutlicher Anstieg der Inflation durch hohe Energiepreise. Börse Prognose: Starker USD bei weiterer Eskalation

Schwäche des Euro durch Energieabhängigkeit Europas

Potenzieller Trendwechsel nur bei geopolitischer Entspannung Der Dollar profitiert aktuell klar von der „Flight-to-Safety“-Bewegung. 📊 S&P 500: Stabil, aber verwundbar Der S&P 500 zeigt sich im aktuellen Börse Ausblick erstaunlich robust – trotz geopolitischer Risiken und steigender Inflation. Aktuell etwa 6 % unter Allzeithoch

Märkte warten auf neue Impulse 👉 Risiken: steigende Kosten durch Energiepreise

Zweifel an Monetarisierung von AI-Investitionen

mögliche Zinssorgen bei steigender Inflation Börse Prognose: Tech-Sektor bleibt anfällig

Rotation in defensive Sektoren wie Energie und Banken möglich

Earnings Season als nächster Katalysator Fazit: Börse aktuell vor richtungsweisender Woche Die Börse aktuell steht vor einer entscheidenden Phase, in der geopolitische Entwicklungen und Makrodaten gleichzeitig wirken. 👉 Entscheidend für den weiteren Verlauf: Entwicklung im Iran-Konflikt

Ölpreisbewegung

US-Inflationsdaten Der Börse Ausblick bleibt geprägt von Unsicherheit, aber auch von Chancen:

Schnelle Richtungswechsel sind wahrscheinlich – Anleger sollten flexibel bleiben und Risiko bewusst steuern. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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