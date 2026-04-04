🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 15/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis bleibt aktuell ein zentrales Thema für Trader und Anleger. Gold hat sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholt und bei 4.674,8 US-Dollar geschlossen. Charttechnisch bleibt das Bild im Tageschart zwar noch neutral, kurzfristig zeigt sich im 4-Stunden-Chart jedoch eine stabile Ausgangslage. Für die neue Handelswoche wird entscheidend sein, ob Gold wichtige Widerstände wie die SMA20 bei 4.743,2 US-Dollar und später die SMA50 bei 4.937,8 US-Dollar überwinden kann.

Die aktuelle Gold Prognose bleibt damit seitwärts bis leicht aufwärts. Solange sich der Goldpreis über wichtigen Unterstützungen halten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Rutscht Gold dagegen unter zentrale Retracement- und Durchschnittsmarken, könnte die Unterseite wieder stärker in den Fokus rücken. In dieser Gold Analyse zeigen wir die wichtigsten Widerstände, Unterstützungen und das wahrscheinlichste Szenario für die neue Handelswoche.

Im 4h-Chart bleibt Gold chancenreich, solange sich der Kurs über der SMA20 bei 4.646,4 US-Dollar hält.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 04.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Aktuell - Rückblick auf die Handelswoche

Gold startete am Montagmorgen bei 4.522,0 US-Dollar in die neue Woche. Damit notierte das Edelmetall 302,90 US-Dollar über dem Niveau vom Montagmorgen der Vorwoche und 30,20 US-Dollar über dem Wochenschluss vom Freitagabend der Vorwoche.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenverlauf konnte sich Gold sukzessive erholen. Bis Donnerstagmorgen setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei kleinere Rücksetzer jeweils zeitnah zurückgekauft wurden. Erst im Frühhandel am Donnerstag kam es zu deutlicheren Gewinnmitnahmen. Der Goldpreis fiel dabei bis an die Marke von 4.550 US-Dollar zurück. Bis zum Nachmittag konsolidierte das Edelmetall, konnte sich zum Handelsschluss jedoch wieder stabilisieren und ging schließlich bei 4.674,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag über dem Niveau der Vorwoche, ebenso das Wochentief. Damit wurde erneut ein Wochengewinn ausgewiesen. Die Wochenrange fiel allerdings kleiner aus als in der Vorwoche und lag zudem unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

Mit dem Überschreiten der Marke von 4.623,4 US-Dollar hatten wir in der Vorwochen-Prognose erwartet, dass Gold das maximale Anlaufziel bei 4.627,1 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt: Das Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern auch deutlich überschritten. Die Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der abgelaufenen Handelswoche nicht aktiviert.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Gold Widerstände

Marke Kurs in US-Dollar Widerstand 1 4.693,5 Widerstand 2 4.743,2 Widerstand 3 4.920,9 Widerstand 4 4.937,8 Widerstand 5 4.983,7 Widerstand 6 5.040,5 Widerstand 7 5.047,8 Widerstand 8 5.121,6 Widerstand 9 5.185,9 Widerstand 10 5.237,9

🔽 Gold Unterstützungen

Marke Kurs in US-Dollar Unterstützung 1 4.646,8 Unterstützung 2 4.646,4 Unterstützung 3 4.543,0 Unterstützung 4 4.527,9 Unterstützung 5 4.331,2 Unterstützung 6 4.203,0 Unterstützung 7 4.165,5 Unterstützung 8 4.021,9 Unterstützung 9 3.993,9

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold-Setups

Intraday-Marken: 4.818 und 4.548

4.818 und 4.548 Tagesschlussmarken: 4.909 und 4.380

4.909 und 4.380 Break1 Bull (Wo-Schluss): 2.491

2.491 Break2 Bull (Mo-Schluss): 1.977

1.977 Boxbereich: 6.153 bis 2.941

6.153 bis 2.941 Range: 5.777 bis 2.491

5.777 bis 2.491 Zyklische Bewegungen 2020 bis 2033: 11.222 bis 1.045

Gold Prognose im Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Daily-Chart hat sich Gold in den vergangenen vier Handelstagen spürbar erholt. Zum Wochenbeginn startete die Bewegung am 38,2 %-Retracement. Die ersten drei Tageskerzen der Handelswoche waren grün, bevor sich am Donnerstag Gewinnmitnahmen einstellten.

Gut erkennbar ist, dass der Goldpreis im Zuge der Erholung an die SMA20 herangelaufen ist, die aktuell bei 4.743,2 US-Dollar verläuft. Dort wurde das Edelmetall zum Wochenschluss jedoch abgewiesen.



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Das Tageschart bleibt damit zunächst neutral. Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu eröffnen, muss sich Gold nicht nur über die SMA20 schieben und dort etablieren, sondern auch das 23,6 %-Retracement sowie die SMA50 überwinden. Die SMA50 verläuft aktuell bei 4.937,8 US-Dollar. Da Retracement und SMA50 relativ eng beieinander liegen, benötigt Gold in diesem Bereich ausreichend Dynamik und Momentum.

Gelingt dieser Ausbruch und kann sich der Goldpreis nachhaltig über der SMA50 festsetzen, würde sich das Chartbild bullisch aufhellen. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 5.050/5.065 US-Dollar sowie später 5.230/5.245 US-Dollar denkbar.

Zum Wochenstart ist jedoch auch ein weiterer Rücksetzer vorstellbar, bevor Gold erneut Schwung aufnimmt. Sollte der Goldpreis im Zuge eines Rücksetzers allerdings unter das 38,2 %-Retracement fallen, würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA200 bei aktuell 4.165,5 US-Dollar fortsetzt.

Einordnung übergeordnetes Chartbild / Gold Prognose im Tageschart: neutral

Goldpreis aktuell im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart lässt sich gut erkennen, dass Gold im Rahmen der vorangegangenen Schwäche deutlich unter das 38,2 %-Retracement gefallen war, anschließend jedoch die Trendrichtung wieder drehen konnte. Im Zuge der Entlastungsbewegung gelang der Anstieg zurück über das Retracement und über die SMA20, die aktuell bei 4.646,4 US-Dollar verläuft.

Sowohl die SMA20 als auch das Retracement stützten den Goldpreis im weiteren Handelsverlauf. Auch die SMA50 bei aktuell 4.543,0 US-Dollar wurde vergleichsweise problemlos überwunden. Der Rücksetzer zum Wochenschluss konnte sich im Bereich der SMA20 stabilisieren.

Entscheidend für die kurzfristige Entwicklung wird sein, dass sich Gold über dieser SMA20 halten kann. Gelingt das, wären weitere Anstiege in Richtung des 23,6 %-Retracements sowie der SMA200 bei aktuell 4.920,9 US-Dollar möglich. Die Bedeutung der SMA200 ist im Chart gut erkennbar. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, sollten die Kursmuster in diesem Bereich eng beobachtet werden.

Bullisch wäre das kurzfristige Chartbild erst dann zu interpretieren, wenn es dem Edelmetall gelingt, sich verbindlich oberhalb der SMA200 festzusetzen.

Wird die SMA20 hingegen aufgegeben, könnte die SMA50 darunter zunächst eine weitere Unterstützung darstellen. Auch am 38,2 %-Retracement hätte Gold noch die Chance auf Stabilisierung. Kritisch würde es werden, wenn das Edelmetall unter dieses Retracement rutscht und sich darunter etabliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild / Gold Prognose im 4h-Chart: neutral



Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Gold könnte zunächst versuchen, sich über 4.674,8 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, wären die nächsten Anlaufziele bei

4.677,2, 4.680,1, 4.683,4, 4.685,5, 4.688,6, 4.690,7, 4.693,0, 4.697,1, 4.700,6, 4.703,4, 4.706,9, 4.709,1, 4.712,2, 4.714,9, 4.718,1, 4.720,5, 4.724,9, 4.727,9, 4.730,4 und anschließend bei 4.733,1 US-Dollar zu finden.

Über der Marke von 4.733,1 US-Dollar liegen die nächsten Ziele bei

4.736,4, 4.739,8, 4.742,2, 4.745,0, 4.747,9, 4.750,1, 4.753,3, 4.756,1, 4.759,0, 4.762,1, 4.764,7, 4.767,6, 4.770,5, 4.773,9, 4.777,0, 4.797,5 bzw. 4.782,3 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Kann sich Gold nicht über 4.674,8 US-Dollar halten, könnten sich Abgaben in Richtung

4.671,6, 4.667,4, 4.664,2, 4.661,4, 4.658,0, 4.655,6, 4.652,1, 4.649,7, 4.646,6, 4.643,1, 4.640,2, 4.636,9, 4.633,7, 4.630,1, 4.628,3, 4.625,5, 4.622,0, 4.619,8, 4.616,3, 4.613,8 und danach 4.609,4 US-Dollar einstellen.

Unter 4.609,4 US-Dollar liegen die nächsten Anlaufziele bei

4.606,4, 4.602,1, 4.598,8, 4.596,2, 4.593,1, 4.589,7, 4.586,2, 4.583,1, 4.580,0, 4.577,9, 4.574,8, 4.571,6, 4.569,2, 4.566,1, 4.563,4, 4.560,3, 4.557,9, 4.554,5, 4.551,7, 4.548,7, 4.545,5, 4.541,9, 4.538,7, 4.534,6, 4.530,7, 4.528,1 bzw. 4.525,5 US-Dollar.

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Gold-Setups

Bereich von bis Hoch 4.730,4 4.773,9 Tief 4.616,3 4.528,1

🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick

Der Goldpreis bleibt technisch in einer spannenden Ausgangslage. Um neue Perspektiven auf der Oberseite zu eröffnen, muss sich Gold per Tagesschluss über der SMA50 etablieren. Fällt das Edelmetall dagegen per Tagesschluss unter das 38,2 %-Retracement, sollte der Fokus wieder stärker auf die Unterseite gelegt werden.

Übergeordnete erwartete Goldpreis-Tendenz für die KW 15/2026: seitwärts / aufwärts

seitwärts / aufwärts Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Wie lautet die Gold Prognose für KW 15/2026?

Die Gold Prognose für KW 15/2026 ist seitwärts bis leicht aufwärts. Das bullische Szenario liegt bei 55 Prozent, das bearische Szenario bei 45 Prozent. Entscheidend ist, ob sich der Goldpreis über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren kann.

Wie ist der Goldpreis aktuell charttechnisch einzuordnen?

Der Goldpreis ist im Tageschart aktuell neutral einzuordnen. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ebenfalls ein neutrales bis leicht konstruktives Bild, solange Gold über der SMA20 bleibt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 im Daily-Chart würde das Chartbild klar bullischer machen.

Welche Widerstände sind beim Goldpreis aktuell wichtig?

Die wichtigsten Widerstände beim Goldpreis liegen aktuell bei 4.693,5 US-Dollar, 4.743,2 US-Dollar, 4.920,9 US-Dollar und 4.937,8 US-Dollar. Vor allem der Bereich um 4.743,2 bis 4.937,8 US-Dollar ist für die kurzfristige Gold Prognose entscheidend.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Goldpreis?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 4.646,8 US-Dollar, 4.646,4 US-Dollar, 4.543,0 US-Dollar und 4.527,9 US-Dollar. Fällt der Goldpreis unter diese Marken, könnte sich die Schwäche in Richtung 4.331,2 US-Dollar oder tiefer ausweiten.

Was muss passieren, damit die Gold Prognose bullischer wird?

Damit sich die Gold Prognose aufhellt, muss Gold die SMA20 und anschließend die SMA50 im Tageschart überwinden und sich darüber festsetzen. Gelingt das, steigen die Chancen auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 5.050 bis 5.065 US-Dollar und später 5.230 bis 5.245 US-Dollar.

Wann wird das Chartbild für Gold wieder bearish?

Das Chartbild für Gold wird schwächer, wenn der Goldpreis per Tagesschluss unter das 38,2 %-Retracement fällt. In diesem Fall würde die Unterseite wieder in den Fokus rücken. Dann könnte auch die SMA200 bei 4.165,5 US-Dollar als nächstes wichtiges Ziel relevant werden.

Welche Marke ist für Gold aktuell kurzfristig entscheidend?

Kurzfristig ist die Marke von 4.674,8 US-Dollar besonders wichtig. Kann sich Gold darüber halten, bleiben weitere Aufwärtsimpulse möglich. Fällt der Goldpreis darunter zurück, steigt die Wahrscheinlichkeit für erneute Abgaben.

Wie groß ist die erwartete Wochenrange beim Goldpreis?

Die erwartete Wochenrange für den Goldpreis in KW 15/2026 liegt auf der Oberseite zwischen 4.730,4 und 4.773,9 US-Dollar. Auf der Unterseite wird eine Range zwischen 4.616,3 und 4.528,1 US-Dollar erwartet.

Ist Gold aktuell eher ein Kauf oder ein Risiko?

Gold Aktuell ist charttechnisch weder klarer Kauf noch klarer Verkauf. Die Lage ist neutral mit leicht positiver Tendenz. Für Trader kommt es jetzt darauf an, ob wichtige Widerstände nach oben aufgelöst oder Unterstützungen nach unten gebrochen werden.

Warum ist die Marke der SMA50 für den Goldpreis so wichtig?

Die SMA50 ist ein zentraler technischer Widerstand im Tageschart. Ein Ausbruch über diese Linie wäre ein Signal dafür, dass der Goldpreis wieder mehr Aufwärtsdynamik entwickeln könnte. Deshalb spielt sie für die aktuelle Gold Prognose eine Schlüsselrolle.