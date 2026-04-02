BÖRSE HEUTE: Volatile Wall Street – Märkte reagieren auf Iran-News (02.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell stark von Iran-News beeinflusst

Wall Street dreht nach Verlusten wieder nach oben

Ölpreise steigen deutlich trotz Hoffnung auf Entspannung

Börse heute: Wall Street dreht nach starkem Kurswechsel 🔄 Die Börse heute zeigt erneut, wie stark geopolitische Nachrichten die Märkte beeinflussen. Nach deutlichen Verlusten von bis zu 2 % zu Beginn der Sitzung konnte die Wall Street im Tagesverlauf einen Großteil der Verluste aufholen. Auslöser war ein Stimmungswechsel rund um den Nahostkonflikt: Während Donald Trumps Aussagen zunächst keine Entspannung signalisierten, sorgten Berichte über mögliche Fortschritte im Iran für eine spürbare Gegenbewegung. 🔑 Key Takeaways Börse aktuell stark von Iran-News beeinflusst

Wall Street dreht nach Verlusten wieder nach oben

Ölpreise steigen deutlich trotz Hoffnung auf Entspannung Wall Street: Von Panik zu Stabilisierung Die Börse aktuell war zunächst klar im Risk-Off-Modus: Indizes verlieren bis zu 2 %

Unsicherheit nach politischen Aussagen aus den USA Doch im Verlauf kam es zur Wende: Iran arbeitet offenbar an Protokoll für sichere Schifffahrt

Hoffnung auf Entspannung im Hormus-Konflikt

Indizes gleichen Verluste weitgehend aus 👉 Ergebnis:

US-Futures schließen nur leicht im Minus bei etwa -0,1 % bis -0,3 %. Unternehmensnews: Gewinner und Verlierer 📊 Einzelwerte sorgen zusätzlich für Bewegung an der Börse heute: Gewinner: Intuitive Machines : +14 % (Space-Sektor im Aufwind)

Globalstar: +7 % (Übernahmegerüchte durch Amazon) Verlierer: Tesla : -3 % (schwache Auslieferungszahlen)

Blue Owl: -3 % (Restriktionen bei Rücknahmen) 👉 Besonders auffällig:

Der Space-Sektor profitiert stark vom positiven Sentiment rund um die Artemis-II-Mission. Rohstoffe & Märkte: Öl explodiert, Edelmetalle fallen Trotz Hoffnung auf Deeskalation bleibt die Lage angespannt – besonders am Energiemarkt: Brent: +7 % auf ~107 USD

WTI: +12 % auf ~110 USD 👉 Das zeigt:

Die Märkte trauen einer nachhaltigen Entspannung noch nicht. Gleichzeitig: Gold : -2 %

Silber : -3 %

Kakao: -3 % Auch am Kryptomarkt bleibt die Stimmung schwach: Bitcoin : -1,5 %

Ethereum : -4 %

Solana: -2,5 % Europa & Forex: Uneinheitliches Bild Die europäische Börse heute startete schwach, konnte sich aber teilweise erholen: DAX -Futures: ca. -0,5 %

FTSE 100 & WIG20: leicht im Plus Im Währungsmarkt: USD bleibt stark

GBP , JPYCAD und unter Druck

EUR verliert leicht gegenüber dem Dollar Fazit: Börse aktuell bleibt extrem volatil Die Börse heute zeigt einmal mehr ein klares Bild: Märkte reagieren extrem sensibel auf geopolitische Entwicklungen. 👉 Entscheidende Faktoren: Fortschritte oder Rückschläge im Iran-Konflikt

Entwicklung der Ölpreise

Marktvertrauen in eine nachhaltige Entspannung Solange keine klare Lösung in Sicht ist, bleibt die Börse aktuell von hoher Volatilität geprägt – mit schnellen Richtungswechseln innerhalb eines einzigen Handelstags. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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