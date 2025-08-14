KEY TAKEAWAYS Die Bullen müssen heute unbedingt versuchen, den Nasdaq per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an das Allzeithoch gehen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nasdaq startete am Mittwochmorgen bei 23.945 Punkten und konnte zunächst moderat zulegen. Mit Beginn des offiziellen Handels markierte der Index ein neues Allzeithoch, das jedoch sofort abverkauft wurde. In der Folge fiel der Nasdaq kurzzeitig unter die Marke von 23.900 Punkten, bevor sich die Bullen am Abend durchsetzen konnten und den Kurs in Richtung der 24.000-Punkte-Marke stabilisierten. Marktdaten vom 13.08.2025: Tageshoch: 24.068 Punkte

Tagestief: 23.886 Punkte

Tagesschluss: 23.943 Punkte

Range: 182 Punkte (08:00–22:00 Uhr) Nasdaq Analyse im 1h-Chart Der Nasdaq notierte über der SMA20 (23.946 Punkte) und erreichte am Nachmittag ein Allzeithoch. Anschließend fiel der Kurs unter die SMA20, konnte sich jedoch am Abend stabilisieren. Bullisches Szenario: Ein Stundenschluss über der SMA20 könnte einen erneuten Anlauf auf das Allzeithoch ermöglichen.

Über 24.185/205 Punkten wären Ziele bei 24.315/30 Punkten realistisch. Bärisches Szenario: Rücksetzer könnten an der SMA50 (23.878 Punkte) Unterstützung finden.

Ein Fall unter diese Marke würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA200 (23.509 Punkte) begünstigen. Nasdaq Analyse im 4h-Chart Die SMA200 (23.243 Punkte) diente zuletzt als starker Support. Von dort aus erholte sich der Index dynamisch bis an die SMA50 (23.564 Punkte). Die SMA20 (23.824 Punkte) hat sich ebenfalls als verlässliche Unterstützung erwiesen. Übergeordnet bullisch, solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt. Rücksetzer bis an die SMA20 oder SMA50 wären normale Konsolidierungen innerhalb des Aufwärtstrends. Nasdaq Prognose für den Handelstag Aktueller Stand (Vorbörse): 23.909 Punkte (–36 Punkte zum Vortag) Long-Setup: Oberhalb von 23.909 Punkten liegen die nächsten Kursziele bei:

23.926/28, 23.946/48, 23.963/65, 23.981/83, 23.995/97, 24.010/12, 24.029/31, 24.048/50, 24.067/69, 24.085/87, 24.102/04, 24.119/21, 24.135/37, 24.149/51, 24.170/72, 24.187/89, 24.205/07, 24.222/24, 24.241/43, 24.258/60, 24.273/75, 24.291/93, 24.312/14, 24.333/35. Short-Setup: Unterhalb von 23.909 Punkten: 23.905/03, 23.887/85, 23.870/68, 23.851/49, 23.835/33, 23.819/17, 23.795/93, 23.779/77, 23.760/58, 23.743/41, 23.722/20 und tiefer bis 23.378/76 Punkte. Wichtige Marken Widerstände: 23.946

24.049

24.158/75

24.249

24.358

24.411 Unterstützungen: 23.878/24

23.771/13

23.564/09

23.467

23.243

23.165

22.863 Handelseinschätzung: Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

