Siemens Energy Prognose: Aktie unter Druck – DAX Verlierer am 10.02.2026

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy größter DAX Verlierer

Siemens Energy Prognose bleibt bullisch

Auf der Oberseite gelten 160 EUR als nächstes Ziel

Per Xetra-Schluss am 10.02.2026 notierten 23 DAX-Werte im Plus, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Zu den größten DAX Verlierern zählte Siemens Energy mit einem Minus von 3,96 Prozent. Auch Allianz (-2,72 Prozent) und Heidelberg Materials (-1,74 Prozent) beendeten den Handelstag schwächer. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR 🔑 Drei Key Takeaways zur Zalando Aktie als DAX Verlierer Siemens Energy größter DAX Verlierer: Die Aktie verlor per Xetra-Schluss am 10.02.2026 3,96 % und war damit der schwächste Wert im DAX 40.

Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Trotz Gewinnmitnahmen ist der Aufwärtstrend im Tages- und 4h-Chart intakt, solange die Aktie über der SMA20 bleibt.

Wichtige Marken im Fokus: Auf der Oberseite gelten 160 EUR als nächstes Ziel, während Unterstützungen bei 151,68 EUR (SMA20) und darunter 144,44 EUR (SMA50) entscheidend sind. DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust Die Siemens Energy Aktie (ENR) verlor per Xetra-Schluss 3,96 Prozent und war damit der stärkste Tagesverlierer im DAX 40. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung seit Ende November kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen auf hohem Kursniveau. Für Anleger stellt sich nun die Frage nach der weiteren Entwicklung – die folgende Siemens Energy Prognose basiert auf der charttechnischen Analyse im Tages- und 4-Stunden-Chart. Siemens Energy Prognose – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie im Jahresverlauf 2025 einen klaren Aufwärtstrend etabliert hat. Das Jahrestief im April 2025 wurde zügig zurückgekauft.

Im Oktober markierte das Papier ein Hoch bei 110,45 EUR, gefolgt von einer Korrektur bis in den Bereich von 95 EUR.

Seit Ende November setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein.

Das Jahreshoch bei 124,80 EUR (Dezember) wurde nur moderat abverkauft.

Zu Jahresbeginn 2026 folgte eine weitere Trendbeschleunigung. Das jüngste Hoch bei 157,80 EUR führte im gestrigen Handel zu Gewinnmitnahmen. Dennoch bleibt das übergeordnete Chartbild konstruktiv. Bedeutung der gleitenden Durchschnitte SMA20 (aktuell 142,04 EUR) : Mehrfach erfolgreiche Stabilisierung im Dezember und Januar.

SMA50 (aktuell 128,95 EUR): In den vergangenen Monaten belastbare Unterstützung. Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die bullische Struktur intakt. Kursziele laut Siemens Energy Prognose (Daily) 160 EUR

190/195 EUR (übergeordnet) Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das positive Szenario deutlich eintrüben. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch YouTube Trading Videos Siemens Energy Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich seit Oktober eine Seitwärtsphase im Bereich der: SMA20 (151,68 EUR)

SMA50 (144,44 EUR)

SMA200 (123,63 EUR) Ende November gelang der nachhaltige Ausbruch über die SMA20. Rücksetzer wurden in den vergangenen Wochen wiederholt im Bereich der SMA20 und SMA50 aufgefangen. Auch im gestrigen Handel stabilisierte die SMA20 den Kursverlauf. Kurzfristige Siemens Energy Prognose (4h) Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Struktur bullisch.

Ein Bruch dieser Marke würde die SMA50 als nächste Unterstützung in den Fokus rücken. Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände 151,68 EUR

152,18 EUR

154,72 EUR

156,60 EUR

160,00 EUR

178,00 EUR Unterstützungen 144,44 EUR

142,46 EUR

140,48 EUR

137,40 EUR (Gap)

132,65 EUR (Gap)

128,95 EUR

123,63 EUR

122,18 EUR

120,30 EUR (Gap)

