KEY TAKEAWAYS Der Rücksetzer konnte sich im Bereich der SMA50 bzw. der SMA20 stabilisieren und nachfolgend erholen. Dies kann aus dem Chart sehr gut abgeleitet werden. Die letzte Schwäche konnte sich ebenfalls im Bereich der SMA20 erholen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Marktüberblick Nasdaq Index Der Nasdaq eröffnete am Donnerstagmorgen bei 23.909 Punkten. Zunächst bewegte sich der Index bis zum Mittag seitwärts in einer engen Range. Danach stieg die Volatilität spürbar an: Nach dem Tagestief folgte ein dynamischer Anstieg bis zum Tageshoch, das jedoch nicht gehalten werden konnte. Im weiteren Verlauf setzte eine moderate Abwärtsbewegung ein. Übergeordnet konnte der Nasdaq jedoch bis zum Handelsschluss in einer engen Box seitwärts verlaufen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 14.08. 24.005 23.793 23.921 212 13.08. 24.068 23.886 23.943 182 Farben in der Originaltabelle zeigen Veränderungen zum Vortag (rot = tiefer, grün = höher). Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr. Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq notierte am Morgen unter der SMA20 (23.920 Punkte). Bis zum Mittag dominierte ein Seitwärtstrend. Rücksetzer wurden immer wieder an SMA20 und SMA50 (23.938 Punkte) abgefangen. Bullenszenario: Ein Stundenschlusskurs über der SMA50 könnte den Weg Richtung Allzeithoch freimachen.

Potenzielle Kursziele: 24.185/205 Punkte und 24.315/330 Punkte. Bärenszenario: Ein Rückfall unter die SMA20 trübt das Bild ein.

Abwärtsziele: 23.765/750 Punkte, 23.600/580 Punkte und bei starker Schwäche die SMA200 (23.619 Punkte). Einschätzung kurzfristig: neutral / bullisch. Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach der letzten Korrektur fiel der Nasdaq bis an die SMA200 (23.276 Punkte), bevor eine Erholung einsetzte. Diese führte bis an die SMA50 (23.651 Punkte), wo der Index zunächst scheiterte. Die SMA20 (23.894 Punkte) fungierte im weiteren Verlauf als wichtiger Support. Bullisches Chartbild: Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, bleiben die Chancen für einen Anstieg hoch.

Rücksetzer bis an SMA20 oder SMA50 sind möglich, ohne das bullische Gesamtbild zu zerstören. Einschätzung übergeordnet: bullisch. Ausblick & Handels-Setups für den 15.08.2025 Aktueller Kurs am Morgen: 23.941 Punkte (+32 Punkte zum Vortag). Long Setup: Stabilisierung über 23.941 Punkten

Mögliche Ziele: 23.946/48 → 23.963/65 → 23.981/83 → 24.029/31 → 24.149/51 → 24.205/07 → 24.333/35 Punkte. Short Setup: Kein Halt über 23.941 Punkten

Mögliche Ziele: 23.924/22 → 23.905/03 → 23.851/49 → 23.795/93 → 23.722/20 → 23.649/47 → 23.585/83 → 23.533/31 Punkte. Wichtige Widerstände 23.938

24.049

24.158/75

24.249

24.358

24.411 Wichtige Unterstützungen 23.920

23.894

23.771/13

23.651/19

23.500

23.276

23.165

22.905 Fazit zur Nasdaq Prognose Auf Basis der technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bullenszenario bei 60 % und für das Bärenszenario bei 40 %.

