Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 aktuell: Schwacher Handelsverlauf nach gescheitertem Ausbruch

Nasdaq 100 Prognose (1h-Chart): Technisches Bild deutlich eingetrübt

4h-Chart: Unter SMA200 – übergeordnete Prognose bärisch

Nasdaq 100 aktuell unter Druck – Nasdaq 100 Prognose bleibt vorsichtig Der Nasdaq 100 zeigt sich zur Wochenmitte angeschlagen. Nach einem zunächst konstruktiven Handelsstart übernahmen im Tagesverlauf klar die Verkäufer das Kommando. Der Index rutschte unter wichtige gleitende Durchschnitte und bestätigte damit eine kurzfristige Schwächephase.

In dieser Nasdaq 100 Prognose werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Marktlage, die technischen Signale im Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die entscheidenden Kursmarken für den heutigen Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 🔻 1. Nasdaq 100 aktuell: Schwacher Handelsverlauf nach gescheitertem Ausbruch Der Nasdaq 100 startete gestern Morgen bei 25.182 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst bis knapp unter 25.300 Punkte vorarbeiten. Im weiteren Verlauf setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die sich mit Handelsbeginn an der Wall Street deutlich beschleunigten. Tageshoch: 25.296 Punkte

Tagestief: 24.683 Punkte

Handelsspanne: 613 Punkte

Erholungstendenzen blieben bis zum Handelsende aus Damit bestätigte sich eine kurzfristige Schwäche, die auch im heutigen Frühhandel zunächst konsolidiert wird. ⏱️ 2. Nasdaq 100 Prognose (1h-Chart): Technisches Bild deutlich eingetrübt Im Stundenchart hat sich das Chartbild spürbar verschlechtert: Rückfall unter die SMA20 (24.865 Punkte)

Bruch der SMA50 (25.001 Punkte)

Aufgabe des 38,2-%-Retracements

Etablierung unter den kurzfristigen Durchschnittslinien Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Mögliche Abwärtsziele: 24.485/24.470 Punkte

Übergeordnet 24.280/24.260 Punkte Erholungen dürften zunächst nur korrektiven Charakter haben und auf Widerstände treffen. 📊 3. 4h-Chart: Unter SMA200 – übergeordnete Prognose bärisch Auch im 4-Stunden-Chart überwiegen aktuell die Risiken: Rückfall unter die SMA200 (25.285 Punkte)

Erholungsversuche scheiterten klar im Bereich dieser Linie

Kerzenkörper etablierten sich unter der SMA200 Solange der Nasdaq 100 unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild angeschlagen.

Eine nachhaltige Aufhellung würde erst dann erfolgen, wenn sich der Index: über die SMA200

anschließend über die SMA50 (25.386 Punkte)

und das 23,6-%-Retracement zurückkämpft Derzeit fehlt dafür jedoch das nötige Momentum. 1-Stunde-Chart (kurzfristige Nasdaq Analyse) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt defensiv – Nasdaq 100 anfällig für weitere Schwäche Der Nasdaq 100 zeigt aktuell klare Schwächesignale auf mehreren Zeitebenen. Die Aufgabe wichtiger gleitender Durchschnitte und das Scheitern an der SMA200 belasten das technische Gesamtbild. 🟢 Chancen Technische Gegenbewegungen bei überverkauften Niveaus

Stabilisierung oberhalb wichtiger Unterstützungen

Positive Impulse aus dem Technologiesektor 🔴 Risiken Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Weitere Brüche zentraler Supports

Hohe Volatilität im Tech-Sektor

Sensibilität gegenüber Makro- und Zinsdaten Fazit:

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt vorsichtig bis bärisch. Erst eine Rückeroberung der zentralen Widerstandsbereiche würde das Chartbild spürbar aufhellen. Bis dahin dominieren Seitwärts- bis Abwärtsrisiken. 4-Stunden-Chart (übergeordnete Nasdaq Analyse) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

