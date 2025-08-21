KEY TAKEAWAYS Sollten die Bullen es schaffen, den Index über der SMA20 zu etablieren, so würde sich das Stundenchart dann etwas aufhellen, wenn sich der Nasdaq zügig in Richtung Norden schieben und sich nachfolgend auch über der SMA50 (aktuell bei 23.453 Punkten) festsetzen kann. Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index in den letzten Handelstagen an beiden Linien Probleme hatte weiterzukommen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unsere Nasdaq Analyse für Donnerstag, den 21.08.2025, zeigt ein bewegtes Handelsgeschehen. Der Index eröffnete am Vortag bei 23.365 Punkten und konnte sich zunächst erholen, stieß jedoch am Widerstand bei 23.400 Punkten an seine Grenzen. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die erst knapp oberhalb der 23.000 Punkte-Marke gestoppt wurde. Am Abend gelang dem Nasdaq die Rückkehr über die 23.300 Punkte-Marke und ein Tagesschluss oberhalb dieses Niveaus. Rückblick 20.08.2025 Tageshoch: 23.451 Punkte

Tagestief: 23.054 Punkte

Tagesschluss: 23.324 Punkte

Handelsspanne: 397 Punkte Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart notierte der Index gestern Morgen unterhalb der SMA20 (aktuell 23.303 Punkte). Der Nasdaq erreichte diese Marke zwar im Rahmen der Erholung, konnte sich jedoch nicht darüber etablieren. Am Nachmittag setzte eine deutliche Korrektur ein, die Gegenbewegung am Abend führte erneut an die SMA20 heran. Nasdaq Prognose im 1h-Chart: Bullen benötigen einen nachhaltigen Anstieg über die SMA20 und SMA50 (23.453 Punkte), um das Chartbild aufzuhellen.

Scheitert der Index erneut, könnte ein Rücklauf bis zum gestrigen Tagestief erfolgen. Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch / neutral Chartcheck – Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Nasdaq fiel nicht nur unter die SMA20 (23.542 Punkte), sondern etablierte sich auch unterhalb der SMA50 (23.723 Punkte) und der SMA200 (23.363 Punkte). Nasdaq Prognose im 4h-Chart: Solange der Index unter der SMA200 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch.

Erst ein Anstieg zurück über die SMA200 und weiter bis 23.600 Punkte könnte Entspannung bringen. Übergeordnete Prognose: neutral / bärisch Ausblick für Donnerstag, den 21.08.2025 Der Nasdaq startete heute Morgen bei 23.340 Punkten, also 25 Punkte schwächer als am Vortag. Long-Szenario: Stabilisierung über 23.340 Punkten könnte Kursziele bis 23.565/67 und darüber hinaus bis 23.728/30 Punkte eröffnen.

Short-Szenario: Ein Unterschreiten von 23.340 Punkten könnte Abgaben bis 22.996/94 Punkte nach sich ziehen. Wichtige Widerstände: 23.363 / 23.453 / 23.542 / 23.668 / 23.723 / 23.836 / 24.004 / 24.249

Wichtige Unterstützungen: 23.303 / 23.276 / 23.165 / 23.054 / 22.947 Wahrscheinlichkeiten (auf Tagesschlussbasis): Bullisches Szenario: 60 %

Die heutige Nasdaq Analyse deutet auf ein gemischtes Bild hin. Kurzfristig bleibt der Index anfällig für Rücksetzer, solange die SMA20 und SMA50 nicht nachhaltig überwunden werden. Im übergeordneten Zeitfenster spricht vieles für eine Fortsetzung der Konsolidierung, wobei Chancen auf eine technische Erholung bestehen.

