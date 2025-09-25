KEY TAKEAWAYS

Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX aufwärtszulaufen, blieb aber an der SMA200 hängen. Der Rücksetzer konnte sich gegen Mittag an der SMA20 / SMA50 stabilisieren. Beide Durchschnittslinien waren gestern ein guter Support gewesen. Im Zuge der Entlastungsbewegung ging es am Abend über alle drei Durchschnittslinien, über dies sich der Index hat festsetzen können.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Rückblick auf den Handelstag

Der Nasdaq eröffnete gestern bei 24.861 Punkten. Am Vormittag erholte sich der Index kurzfristig und überschritt die Marke von 23.900 Punkten. Allerdings konnte er sich nicht dauerhaft darüber behaupten. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte eine Abwärtsbewegung ein, die den Nasdaq bis auf 24.627 Punkte zurückführte. Zwar wurde dieser Rücksetzer direkt wieder gekauft, doch eine nachhaltige Erholung blieb auch am Abend aus. Im späten Handel pendelte der Index um die 24.700-Punkte-Marke.

Kernmarken vom 24.09.2025:

Tageshoch: 24.912 Punkte

Tagestief: 24.627 Punkte

Tagesschluss: 24.738 Punkte

Handelsspanne: 285 Punkte (08:00–22:00 Uhr)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Index zunächst an der SMA20 (24.774 Punkte). Ein kurzer Anstieg führte bis zur SMA50 (24.857 Punkte), jedoch scheiterte der Nasdaq am Widerstand. Anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein, bei der die SMA20 keinen Halt bot. Per Stundenschluss etablierte sich der Index unter dieser Linie.

Bullisches Szenario: Gelingt ein Stundenschluss oberhalb der SMA20, wäre ein direkter Lauf zur SMA50 wahrscheinlich. Erst oberhalb dieser Marke hellt sich das Chartbild nachhaltig auf.

Bärisches Szenario: Bleibt der Index unter der SMA20, könnte eine erneute Abwärtsbewegung bis zur SMA200 (24.590 Punkte) folgen. Ein Schlusskurs darunter würde das Chartbild klar eintrüben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild (1h): neutral

Nasdaq Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte der Nasdaq nach einer Erholung wieder über die SMA200 (23.903 Punkte) und SMA50 (24.625 Punkte) steigen. Rücksetzer fanden zunächst Halt an der SMA20 (24.862 Punkte), doch zuletzt fiel der Index wieder darunter.

Bullisches Szenario: Ein Anstieg über die SMA20 wäre zwingend, um Kurschancen in Richtung Allzeithoch zu eröffnen.

Bärisches Szenario: Bleibt der Nasdaq unter der SMA20, könnte er bis an die SMA50 zurückfallen. Dort wird sich entscheiden, ob der Aufwärtstrend bestehen bleibt.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild (4h): bullisch / neutral

Ausblick für den 25.09.2025

Der Nasdaq startet heute Morgen bei 24.753 Punkten, rund 108 Punkte schwächer als am Vortag.

Long Setup: Stabilisierung oberhalb von 24.753 Punkten könnte Ziele bis 25.009/11 und in der Folge bis 25.267/69 Punkte eröffnen.

Short Setup: Fällt der Index unter 24.753 Punkte, könnten Abgaben bis 24.305 Punkte folgen.

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Widerstände: 25.774 / 25.857–25.862 / 25.908 / 25.049 / 25.211 / 25.405

Unterstützungen: 24.625 / 24.590 / 24.484–24.435 / 24.371 / 24.266–24.230 / 24.131 / 23.903

Wahrscheinlichkeiten laut Nasdaq Analyse

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange: 24.940 – 24.477 Punkte

Fazit zur Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein gemischtes Bild: Kurzfristig entscheidet sich die Richtung an der SMA20. Ein Anstieg darüber könnte neue Aufwärtspotenziale freisetzen, während ein Scheitern den Weg für eine Konsolidierung ebnen würde. Die Nasdaq Prognose für den 25.09.2025 bleibt daher neutral bis leicht bärisch, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für einen schwächeren Tagesschluss.

FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse

1. Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 25.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 25.09.2025 zeigt ein neutrales bis leicht bärisches Bild. Kurzfristig ist mit einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung zu rechnen, sofern der Index unterhalb der SMA20 bleibt. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 40 %, für ein bärisches Szenario bei 60 %.

2. Welche Widerstände und Unterstützungen sind für den Nasdaq aktuell wichtig?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.049, 25.211, 25.405, 25.774 und 25.857 Punkten. Relevante Unterstützungen finden sich bei 24.625, 24.590, 24.484, 24.371 und 23.903 Punkten. Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Nasdaq Analyse.

3. Wie sieht das kurzfristige Chartbild des Nasdaq aus?

Im 1h-Chart bleibt das Bild neutral. Ein Stundenschluss über der SMA20 (24.774 Punkte) könnte den Weg zur SMA50 (24.857 Punkte) ebnen. Bleibt der Index darunter, droht ein Rücklauf bis zur SMA200 bei 24.590 Punkten.

4. Welche Chancen bietet das bullische Szenario laut Nasdaq Analyse?

Kann sich der Nasdaq über der SMA20 etablieren, sind Kursziele bis in den Bereich von 25.267 Punkten möglich. Oberhalb der SMA50 würde sich das Chartbild weiter aufhellen und Aufwärtspotenzial bis in Richtung des Allzeithochs eröffnen.

5. Welche Risiken bestehen im bärischen Szenario?

Scheitert der Nasdaq an der SMA20, könnte der Index bis 24.590 Punkte oder tiefer zurückfallen. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA200 würde die Nasdaq Prognose klar eintrüben und ein weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

6. Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 25.09.2025 erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.940 Punkten auf der Oberseite und 24.477 Punkten auf der Unterseite.